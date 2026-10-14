Durante comparecencia de Roberto Velasco en el Senado, Lilly Téllez afirma que el “verdadero canciller” es Omar García Harfuch

Téllez afirmó que la agenda exterior del país se concentra en la seguridad a causa del desorden interno. (Crédito: Cuartoscuro)

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La senadora del PAN, Lilly Téllez, cuestionó la política exterior de México este 14 de octubre, durante la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ante el pleno del Senado por el Segundo Informe de Gobierno de la dependencia.

La legisladora Lilly Téllez sostuvo que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum carece de estrategia y presencia internacional.

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Afirmó la legisladora Téllez que la agenda exterior del país se concentra en la seguridad y atribuyó esa situación al desorden interno. Según la senadora, México es visto en el extranjero como un Estado fallido y cómplice, mientras el gobierno busca convencer a otras naciones de que no es necesario intervenir para imponer orden en el territorio nacional.

La legisladora acusó al régimen de Morena de impulsar una “narcopolítica” y sostuvo que los cárteles tienen el poder en México. También señaló a Adán Augusto López y Enrique Inzunza, a quienes llamó “narcosenadores” y “facilitadores del terrorismo”, durante su intervención.

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Roberto Velasco comparece ante el Senado para presentar el Segundo Informe de Gobierno

Roberto Velasco entregó a legisladoras y legisladores los resultados de la Cancillería durante el último año, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, con énfasis en Estados Unidos, migración, seguridad e inversión. (Foto: @r_velascoa)

El titular de la SRE, Roberto Velasco, compareció este 14 de octubre ante el Senado para presentar el Segundo Informe de Gobierno de la Cancillería, con un balance centrado en la relación con Estados Unidos, la protección de mexicanos en el extranjero, la seguridad fronteriza y la promoción de inversiones.

Durante su intervención, Velasco sostuvo que las embajadas mexicanas facilitaron inversiones por más de 1 mil 500 millones de dólares. El funcionario vinculó la política exterior con la generación de empleos, el impulso a las exportaciones y la atención a las familias mexicanas fuera del país.

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El titular de la política exterior entregó a senadoras y senadores las acciones y resultados desplegados durante el último año, en cumplimiento del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Expuso que la estrategia se rige por principios constitucionales, respeto a la soberanía y colaboración sin subordinación.

La red consular atendió 152 mil 466 casos de protección durante 2026

La SRE envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado por muertes y lesiones bajo custodia de ICE. REUTERS/Daniel Becerril

Velasco informó que la red consular mexicana amplió y modernizó sus servicios para las comunidades que viven fuera de México. Durante 2026, la Cancillería atendió 152 mil 466 casos de protección consular y realizó un promedio de 36 visitas diarias a centros de detención migratoria.

El funcionario abordó los casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. México reforzó las gestiones ante autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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Entre las medidas presentadas están el envío de 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado, la presentación de 20 denuncias ante las fiscalías a cargo de las investigaciones y la promoción de indagatorias ante autoridades de Estados Unidos. La SRE también mantuvo comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Velasco defendió la cooperación bilateral como un mecanismo para atender problemas compartidos sin comprometer la autonomía nacional. En materia de seguridad, precisó que el diálogo con Estados Unidos se sustenta en el respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.

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Los decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos bajaron 67 %

Los decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos bajaron 67% entre octubre de 2024 y agosto de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos citados por Velasco, los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de ese país disminuyeron 67% entre octubre de 2024 y agosto de 2026.

Los encuentros irregulares en la frontera norte de México cayeron 97% frente a su máximo de 2023. El canciller también mencionó la captura de cinco integrantes de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y el retiro de circulación de más de 35 mil armas de fuego.

En el terreno comercial, la Cancillería acompaña la revisión del acuerdo con Estados Unidos mediante el diálogo permanente con el Departamento de Estado y la Embajada de México en Washington.

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Velasco incluyó entre los avances diplomáticos el restablecimiento de relaciones con Perú tras el diálogo con su nuevo gobierno. También destacó los encuentros de Claudia Sheinbaum con el presidente español Pedro Sánchez, en Barcelona, y con el rey Felipe VI, en Palacio Nacional, como parte del fortalecimiento de los vínculos entre México y España.

Senado recibe a Omar García Harfuch en una comparecencia privada sobre seguridad

El titular de la SSPC acudió este martes 13 de octubre como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, compareció el pasado 13 de octubre ante la Jucopo del Senado en una reunión privada por la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un formato que mantiene bajo reserva la información expuesta sobre la estrategia de seguridad.

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Harfuch llegó al Senado a las 10:18 horas y el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, lo recibió en el estacionamiento del sótano 2 antes de trasladarlo al salón donde se realiza el encuentro.

La sesión reunió los coordinadores de las bancadas, vicecoordinadores e integrantes de la Mesa Directiva. Al cierre de la información disponible, no había una comunicación oficial sobre los asuntos abordados ni sobre los datos entregados a los legisladores.