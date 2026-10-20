México

Citlalli Hernández confronta a Jorge Romero por criticar la acusación de traición a la patria contra César Jáuregui

La morenista cuestionó que el dirigente del PAN calificara de “decimonónica” esta figura legal y defendió la vigencia de la soberanía nacional

El intercambio surgió luego de que el líder panista acusara a Morena de politizar la detención del exfiscal de Chihuahua por el caso de los agentes de la CIA.
El intercambio surgió luego de que el líder panista acusara a Morena de politizar la detención del exfiscal de Chihuahua por el caso de los agentes de la CIA.
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Citlalli Hernández respondió al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, luego de que este cuestionara el uso del delito de traición a la patria en el caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, detenido por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con un operativo en la Sierra Tarahumara en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la morenista cuestionó los señalamientos de Romero sobre el carácter “decimonónico” de este delito y sostuvo que la defensa de la soberanía nacional continúa siendo un asunto vigente.

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Citlalli Hernández cuestiona a Jorge Romero por calificar de “decimonónica” la traición a la patria

Hernández señaló que, aunque han cambiado las épocas y las siglas de los partidos políticos, persisten actores que buscan respaldo en el extranjero cuando no cuentan con suficiente apoyo popular.

En su publicación, enfatizó que la defensa de la soberanía nacional no es una cuestión superada por el paso del tiempo.

Comunicado de Citlalli Hernández.
Comunicado de Citlalli Hernández.

También cuestionó que Romero utilizara el término “decimonónico” para referirse al delito de traición a la patria.

La morenista vinculó esa expresión con el siglo XIX, periodo en el que sectores conservadores mexicanos buscaron apoyo extranjero para establecer una monarquía encabezada por un emperador europeo.

“¿Ahora resulta que defender la soberanía ya pasó de moda?”, planteó Hernández en su respuesta al dirigente panista.

¿Qué dijo Jorge Romero sobre el caso de César Jáuregui?

Las declaraciones de Hernández se produjeron después de que Romero criticara al Gobierno federal y a Morena por la detención del exfiscal de Chihuahua, quien fue trasladado al penal federal del Altiplano.

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En entrevistas con medios de comunicación, el dirigente del PAN sostuvo que Morena estaba politizando el caso para construir una narrativa contra la oposición.

Jorge Romero parado detrás de un podio con micrófono mientras señala con el dedo índice durante una rueda de prensa
Romero acusa a Morena de politizar la detención del exfiscal. (PAN)

A su juicio, la acusación de traición a la patria debía relacionarse con actos que comprometieran la soberanía nacional.

Romero argumentó que la legislación contempla supuestos específicos para este delito y cuestionó que se recurriera a esa figura en el proceso contra Jáuregui.

Además, afirmó que el gobierno de Morena buscaba colocar a sus adversarios políticos en la categoría de traidores a la patria, mientras que, desde su perspectiva, el crimen organizado representa una amenaza para el territorio nacional.

Romero acusa a Morena de politizar la detención del exfiscal

El líder panista también sostuvo que la detención de Jáuregui estaba siendo utilizada con fines políticos y cuestionó el momento en que las autoridades actuaron, al señalar que los hechos investigados se remontaban a meses atrás.

Romero afirmó que la aprehensión derivó de actuaciones de las fiscalías estatal y federal, y rechazó las versiones que atribuían a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la decisión de entregar al exfiscal a las autoridades federales.

detenido exfiscal Chihuahua César Jáuregui Moreno
El dirigente del PAN sostuvo que Morena utiliza el caso de César Jáuregui para confrontar a la oposición. (especial)

Entre los principales puntos de su posicionamiento destacan:

  • Rechazó que la acusación por traición a la patria se utilice para confrontar políticamente a la oposición.
  • Cuestionó el momento en que se ejecutó la detención de César Jáuregui.
  • Negó que Maru Campos hubiera ordenado entregar al exfiscal.
  • Acusó a Morena de incumplir sus compromisos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

César Jáuregui enfrenta investigaciones en Chihuahua y a nivel federal

El exfiscal fue detenido tras los señalamientos relacionados con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde presuntamente participaron agentes de la CIA. El caso generó cuestionamientos sobre la intervención de personal extranjero y el respeto a la soberanía nacional.

De acuerdo con la información proporcionada, Jáuregui enfrenta procedimientos en el ámbito estatal y federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum también informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exfuncionario por otros asuntos, sin precisar cuáles.

El exfiscal enfrenta dos procesos distintos, uno en el ámbito estatal y otro ante autoridades federales. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo
El exfiscal enfrenta dos procesos distintos, uno en el ámbito estatal y otro ante autoridades federales. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

Tras su detención, la familia del exfiscal cuestionó la actuación de la gobernadora Maru Campos.

Por su parte, la mandataria estatal afirmó que las autoridades actuaron conforme a la ley y rechazó que exista una persecución contra quienes formaron parte de su administración.

La respuesta de Citlalli Hernández se suma así al intercambio de declaraciones entre Morena y el PAN, en el que la discusión sobre la detención de Jáuregui se ha extendido a las diferencias entre ambos partidos sobre la soberanía nacional, el uso de la figura de traición a la patria y la responsabilidad de las autoridades frente al crimen organizado.

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