Clara Brugada descarta aumento al predial en CDMX para 2027 y anuncia eliminación de multas y recargos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofrece un discurso desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el impuesto predial no aumentará en la capital y anunció que durante 2027 se eliminarán las multas y recargos para las personas que tengan adeudos, con el objetivo de facilitar la regularización de sus pagos.

El anuncio fue realizado este miércoles 14 de octubre durante la presentación de su segundo informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, donde la mandataria defendió la política de recaudación de su administración y sostuvo que el incremento de los ingresos públicos no implica mayores impuestos para la población.

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“Más y mejor recaudación, sí. Más impuestos, no”, afirmó Brugada ante legisladores, al reiterar que el cobro del predial no ha aumentado y tampoco lo hará durante su gestión.

Brugada descarta un aumento al predial en CDMX para 2027. (Clara Brugada)

Brugada anuncia predial sin multas ni recargos para 2027

Como parte de su mensaje, la jefa de Gobierno informó que el próximo año no se cobrarán multas ni recargos a los contribuyentes que mantengan pagos pendientes del impuesto predial.

La medida busca que las personas con adeudos puedan ponerse al corriente sin tener que cubrir esos conceptos adicionales. Con ello, el gobierno capitalino pretende facilitar la regularización de las obligaciones fiscales relacionadas con los inmuebles.

“Para aquellos que tengan adeudo en el predial, anuncio: quiero informar que no cobraremos ni una multa o recargo el próximo año con el objetivo de que se regularicen y vayan al corriente”, expresó durante su intervención.

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Brugada busca que los contribuyentes con adeudos del predial se pongan al corriente en 2027.

La funcionaria reiteró que esta decisión forma parte de la estrategia de su administración para mejorar los ingresos de la capital sin recurrir a incrementos impositivos.

Recaudación del predial aumenta 35% en la Ciudad de México

Brugada también presentó cifras sobre el comportamiento de los ingresos públicos y destacó que la recaudación del predial registró un incremento de 35% en 2026, de acuerdo con los datos expuestos durante su informe.

Además, señaló que los ingresos locales alcanzaron 151,000 millones de pesos durante 2025. Según explicó, estos recursos permiten ampliar la inversión pública en rubros como infraestructura, seguridad, vivienda y servicios.

La mandataria atribuyó el crecimiento de la recaudación a la respuesta de los contribuyentes y defendió que estos resultados pueden alcanzarse sin aumentar el impuesto.

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La CDMX reportó un incremento de 35% en los ingresos por el impuesto predial durante 2026. Crédito: Jesus Aviles/Infobae México

“Digan lo que digan, el predial no ha subido ni subirá en la Ciudad de México”, sostuvo ante el Congreso capitalino.

Entre los principales anuncios relacionados con el pago del impuesto y las finanzas locales destacan:

Sin aumento al predial: Brugada aseguró que el impuesto no subirá durante su administración.

Beneficio para deudores: en 2027 no se cobrarán multas ni recargos a quienes tengan adeudos.

Regularización de pagos: la medida busca que los contribuyentes se pongan al corriente.

Mayor recaudación: el predial registró un incremento de 35% en 2026 .

Ingresos locales: la Ciudad de México reportó 151,000 millones de pesos en 2025.

Brugada descarta aumentar el predial y ofrece facilidades a los contribuyentes con adeudos. (Infobae)

POZMVM genera dudas por una posible actualización catastral

El tema del predial ha generado atención en el contexto del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que contempla actualizar el registro de predios de la capital.

La propuesta ha despertado inquietudes entre algunos sectores privados, ante la posibilidad de que los cambios se traduzcan en un aumento de impuestos.

Sin embargo, durante su segundo informe, Brugada insistió en que el predial no tendrá incrementos.

El anuncio sobre la eliminación de multas y recargos para 2027 se produce en medio de estas preocupaciones y busca incentivar que quienes mantienen pagos pendientes regularicen su situación.

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El POZMVM coloca la actualización de los predios de la capital en el centro de la discusión sobre el predial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brugada defiende su política fiscal durante el segundo informe

Durante su comparecencia ante el Congreso local, la jefa de Gobierno vinculó los resultados de la recaudación con la capacidad de su administración para financiar obras y servicios públicos.

En ese contexto, sostuvo que su gobierno busca mejorar el ingreso de recursos sin trasladar una mayor carga fiscal a los habitantes de la capital.

“La democracia significa escuchar, cumplir y responder por cada decisión que tomamos y por cada peso del presupuesto público”, expresó.