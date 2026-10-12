México

Cómo adquirir un xoloitzcuintle de manera legal y responsable

Además de ser una raza originaria de México reconocida por la FCI, el xolo aparece de forma recurrente en el arte, la arqueología y las celebraciones relacionadas con el Día de Muertos

Un hombre, una mujer y una niña sonríen mientras acarician a un perro xoloitzcuintle negro en un patio con plantas en macetas.
Una familia abraza a un perro xoloitzcuintle en el patio decorado con plantas de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A pesar de su importancia histórica y de ser una de las pocas razas de perros mexicanos que existen durante muchos años el xoloitzcuintle no fue una raza de perros popular.

Sin embargo, gracias al trabajo de especialistas y a una mayor difusión del gran valor histórico y las increíbles características de este ejemplar, el xoloitzcuintle ha ganado popularidad en los últimos años y cada vez más personas desean tener un

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Aunque en la mayoría de los casos los expertos y amantes de los animales recomiendan la adopción cuando se desea tener un perro en el hogar, en el caso del xoloitzcuintle si se fomenta su compra debido a que es una raza que no es tan común y requiere de diversas certificaciones para comprobar su autenticidad.

Además, la compra o adopción de esta raza ayuda a su rescate, a prevenir su extinción

Pero, al tratarse de una raza tan especial se pide a los interesados que se informen de manera correcta y eviten caer en estafas

Es importante mencionar que si bien el xoloitzcuintle es un perro doméstico mexicano, no fauna silvestre, y su adquisición no requiere permisos de Semarnat, sí debes cumplir las reglas de bienestar animal, registro y venta que existan en tu estado o municipio.

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Si vives en Ciudad de México, por ejemplo, la ley obliga a criadores y vendedores a contar con autorización, y a las personas tutoras a registrar e identificar permanentemente a los perros y gatos.

La raza tiene tres variedades: miniatura, intermedia y estándar. Suele ser alerta, tranquila y reservada con extraños; requiere socialización temprana, paseos diarios y convivencia cercana.

Un perro xoloitzcuintle de color oscuro con collar de cuero permanece de pie en un patio empedrado junto a macetas y muros de adobe.
Un perro de raza xoloitzcuintle permanece erguido en un patio de piedra frente a muros de adobe y plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo encontrar un criador responsable

Si deseas adquirir uno de estos bellos ejemplares los más importante es hacerlo directamente con un criadero que cuente con todas sus certificaciones.

Evita adquirirlos por sitios de venta en internet donde el costo es económico pero no puedes comprobar el estado del bienestar de los padres y de las crías.

Para distinguir un buen criadero debes revisar que cuente con los puntos siguientes:

  1. Busca criadores vinculados con la Federación Canófila Mexicana (FCM). Pide el número de registro del cachorro y de sus padres. El pedigrí no garantiza por sí mismo bienestar o salud, pero acredita una genealogía conocida: para registrar una camada, ambos padres deben contar con pedigrí. La FCM publica catálogos de ejemplares y criadores participantes en sus exposiciones.
  2. Visita el criadero antes de apartar o pagar. Conoce a la madre —y, si es posible, al padre—, observa el lugar donde viven los perros y verifica limpieza, espacio, agua, descanso, socialización y atención veterinaria. Un criador serio también te hará preguntas sobre tu vivienda, horarios y experiencia.
  3. No aceptes entregas en estacionamientos, envíos sin visita ni “promociones” con presión. La Guardia Nacional recomienda comprobar la reputación del vendedor, verificar al animal en persona y evitar anticipos o pagos apresurados.
  4. No compres cachorros demasiado pequeños. Como criterio de bienestar, no debe separarse al cachorro de la camada antes de completar su destete y socialización. Si alguien ofrece entregarlo a las pocas semanas, descártalo.

Documentos que debes recibir

Pide todo por escrito:

  • Contrato de compraventa con datos completos del criador, precio, fecha, condiciones de devolución o garantía y datos del cachorro.
  • Cartilla de vacunación y desparasitación, firmada por un médico veterinario zootecnista con cédula profesional.
  • Certificado médico reciente, con peso, revisión general y cualquier hallazgo.
  • Comprobante de identificación: microchip o tatuaje, si aplica en tu localidad.
  • Pedigrí o constancia de trámite ante la FCM, si se ofreció como ejemplar con registro.
  • Información de alimentación, rutina, cuidados de piel y seguimiento veterinario.
  • Datos verificables de los padres y resultados de sus estudios de salud.

En CDMX, la normatividad prevé identificación y registro para perros y gatos, además de que criadores y vendedores tengan autorización y garanticen condiciones de bienestar.

Dos manos humanas sostienen la cabeza de un perro xoloitzcuintle que lleva un collar bordado multicolor y flores naranjas al fondo.
Unas manos acarician la cabeza de un perro xoloitzcuintle ataviado con un collar bordado tradicional sobre un fondo de flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preguntas indispensables al criador

  • ¿Puedo conocer a la madre y ver dónde creció la camada?
  • ¿Qué vacunas y desparasitaciones recibió? ¿Quién las aplicó?
  • ¿Tiene microchip? ¿A nombre de quién quedará registrado?
  • ¿Qué estudios veterinarios tienen los padres y puedo ver los resultados?
  • ¿Hubo problemas de piel, ojos, cadera, rodillas, dentadura o audición en la línea?
  • ¿Qué ocurre si el veterinario detecta una enfermedad congénita poco después de la entrega?
  • ¿Aceptan recuperar al perro si en el futuro ya no puedo cuidarlo?

Un criador responsable muestra resultados de evaluaciones de salud de sus reproductores y no oculta resultados adversos. Las bases de datos de salud canina señalan que estas pruebas permiten reducir riesgos hereditarios y dan elementos al comprador para evaluar una camada.

Señales para no comprar

Aléjate si el vendedor:

  • Se niega a que visites el sitio o conozcas a la madre.
  • Ofrece cachorros de muchas razas al mismo tiempo.
  • No entrega cartilla, contrato ni recibo.
  • Pide depósito para “asegurar” un cachorro sin identificación clara.
  • No sabe quién es su veterinario o no ofrece comprobantes.
  • Entrega animales enfermos, con diarrea, tos, lesiones en piel, apatía o miedo extremo.
  • Promete que un perro “no necesita vacunas”, “no requiere cuidados de piel” o “es 100% libre de enfermedades”.
  • Usa pedigrís o registros que no puedes verificar.
Cabeza de un perro xoloitzcuintle de piel oscura y orejas erguidas con plantas desenfocadas al fondo.
Un xoloitzcuintle observa hacia el frente en un espacio al aire libre rodeado de vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cuesta adquirir un Xoloitzcuintle de manera legal

Es importante considerar que un xoloitzcuintle adquirido de forma legal y con documentación verificable en México puede costar, como referencia, entre 18,000 y 42,000 pesos mexicanos.

El precio cambia por la talla —miniatura, intermedia o estándar—, el linaje, el registro genealógico, los estudios veterinarios de los padres, la socialización y lo que incluya la entrega.

Este costo debe incluir pedigrí de la Federación Canófila Mexicana, microchip y tatuaje de identificación.

Si bien los costos pueden ser elevados, es importante mencionar que al igual que ocurre con otras razas, este perro puede sufrir de abandono por lo que existen grupos que se dedican a su rescate y posterior adopción.

Antes de comprar, revisa si hay xoloitzcuintles o mestizos tipo xolo en asociaciones y rescatistas formales.

Si adoptas, conoce al animal, verifica la identidad de la organización y no hagas pagos sin comprobar el proceso; las autoridades han advertido sobre perfiles falsos que usan campañas de adopción para pedir dinero.

La compra responsable incluye prever alimento, consultas, vacunas, esterilización cuando corresponda, entrenamiento, emergencias y cuidados durante toda la vida del perro. Profeco recomienda evaluar tiempo, atención y recursos económicos antes de adquirir cualquier animal de compañía.

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