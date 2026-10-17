México

Exhiben a presunto falso discapacitado en Cancún: lo captan con muletas y después caminando con normalidad

Las grabaciones de un sujeto que utiliza muletas y arrastra los pies desataron críticas entre los habitantes, luego de que circularan imágenes en las que aparentemente camina sin dificultad

Las grabaciones de un sujeto que utiliza muletas y arrastra los pies desataron críticas entre los habitantes, luego de que circularan imágenes en las que aparentemente camina sin dificultad.

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Un hombre señalado por habitantes de Cancún de presuntamente simular una discapacidad para solicitar dinero en la vía pública se convirtió en tema de discusión en redes sociales, luego de que comenzaran a circular grabaciones en las que aparentemente se desplaza con muletas y, en otro momento, camina sin utilizarlas.

Las imágenes provocaron reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron el comportamiento del individuo y pidieron que se investigue lo ocurrido. No obstante, hasta el momento, los videos difundidos no permiten confirmar de manera independiente la identidad de la persona que aparece en todas las grabaciones ni las circunstancias detrás de su conducta.

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Las grabaciones que desataron la polémica en Cancún

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Uno de los registros muestra a un hombre vestido de azul que recorre las calles con ayuda de unas muletas. Durante su desplazamiento, arrastra los pies y aparenta tener dificultades para caminar.

De acuerdo con las publicaciones que acompañan el material, estas escenas habrían sido captadas en las inmediaciones de la avenida Yaxchilán, cerca de establecimientos conocidos de la zona, entre ellos el bar 666 y la Cruz Roja.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La controversia aumentó después de que se compartieran otras imágenes, aparentemente obtenidas de cámaras de vigilancia instaladas en una calle diferente. En ellas se observa a una persona que utiliza muletas acercarse a una banca, sentarse y, poco después, cambiarse de ropa antes de retirarse caminando sin el apoyo que llevaba.

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Usuarios de redes sociales sostienen que se trataría del mismo hombre que aparece en las primeras grabaciones. A partir de esa interpretación, surgieron señalamientos sobre una posible simulación de dificultades motrices para obtener aportaciones económicas de los transeúntes.

Sin embargo, la relación entre ambos registros y las circunstancias en las que fueron grabados no han quedado acreditadas de forma independiente, por lo que las acusaciones deben mantenerse en el terreno de las presunciones.

Policías municipales también lo cuestionaron

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El caso tomó mayor relevancia cuando comenzó a circular un tercer video en el que se aprecia a elementos de la Policía Municipal de Cancún dialogando con el individuo señalado en las publicaciones.

Durante el intercambio, los uniformados lo cuestionan por su presunta conducta. El hombre responde de manera desafiante, según las imágenes compartidas, y rechaza los señalamientos de que estaría fingiendo una discapacidad para conseguir dinero.

La difusión de este material alimentó las discusiones entre internautas, especialmente entre quienes consideran necesario esclarecer lo sucedido y quienes advierten que las imágenes, por sí solas, no bastan para determinar si existió un engaño.

Hasta ahora, la información difundida en redes sociales no permite establecer si las autoridades iniciaron un procedimiento formal contra el sujeto ni si existe una resolución oficial sobre las acusaciones.

Piden evitar agresiones contra el hombre señalado

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La presunta conducta del individuo también provocó mensajes de indignación entre algunos habitantes, quienes cuestionaron que alguien pudiera aprovecharse de la solidaridad de las personas que ofrecen ayuda económica a quienes enfrentan una discapacidad.

En medio de las reacciones, incluso aparecieron comentarios de usuarios que plantearon la posibilidad de confrontarlo físicamente para darle una supuesta lección. No obstante, este tipo de llamados representa un riesgo y no constituye una respuesta adecuada ante una acusación.

La inconformidad ciudadana no justifica las agresiones ni permite dar por demostrada una conducta irregular. Si existen elementos para sospechar de un posible engaño, corresponde a las autoridades revisar los hechos y actuar conforme a la ley.

El episodio también puso sobre la mesa la importancia de abordar con responsabilidad los temas relacionados con la discapacidad. Las condiciones de movilidad pueden ser diversas y no siempre resultan evidentes a simple vista; por ello, no es correcto emitir diagnósticos ni conclusiones definitivas únicamente a partir de una grabación.

Mientras los videos continúan generando comentarios, el caso permanece rodeado de señalamientos cuya veracidad no ha sido confirmada oficialmente. Por ahora, la recomendación es evitar la difusión de acusaciones como hechos comprobados y permitir que cualquier investigación determine qué ocurrió realmente.

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