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Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho”

El luchador retomó su actividad en el cuadrilátero después de la tragedia que manchó su carrera y le costó señalamientos públicos

Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho” (Instagram)
Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho” (Instagram)
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El Hijo de Fishman regresó a funciones de lucha libre en Tecámac, Estado de México. Luego de días de incertidumbre y pasar por la privación de su libertad por la muerte de el réferi El Búho, el luchador retomó sus actividades en el pancracio mexicano.

En un video difundido en las redes sociales de la luchadora Kurara Shiro, quien también participó en el evento, se observa cómo el público le gritó al enmascarado que no ejecutara el castigo contra un luchador disfrazado de gato; el juez en turno también le pidió que se detuviera.

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Aficionados y el réferi en turno le pidieron que no aplicara a su rival un castigo descrito como variante del martinete, alrededor de dos semanas después de quedar en libertad tras la muerte del réferi “El Búho”.

Durante otra función en tierra mexiquense, El Hijo de Fishman no se conformó con intentar aplicar la variante del martinete a uno de sus rivales. También buscó castigar al réferi, aunque el juez logró empujarlo y bajarlo del ring en medio de las acciones.

Hijo de Fishman da su versión tras la muerte del réferi “El Buho”

El Hijo de Fishman fue detenido por la muerte del réferi y quedó en libertad días después, tras pagar una compensación a la familia cuyo monto no se reveló. En una conferencia de prensa, el luchador habló sobre el fallecimiento de Gerardo Germán Pineda, identificado también como Germán Pineda El Búho. Relató que, al terminar la función en Mineral de la Reforma, Hidalgo, bajó del cuadrilátero para tomarse fotografías con aficionados y fue entonces cuando le avisaron que el réferi no respondía.

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El enmascarado negó haber aplicado un martinete durante ese combate, en el que también participó Máscara Sagrada NG. “El castigo se llama package backdriver. Es una variante de, más no es un martinete”, declaró, y pidió que el público y los medios tomaran en cuenta la diferencia técnica entre ambos movimientos.

El Hijo de Fishman sostuvo que nunca tuvo intención de dañar al réferi fallecido. Recordó la angustia que vivió durante una función de lucha libre, cuando regresó al cuadrilátero tras escuchar un aviso y observó que el réferi Pineda todavía respiraba. El luchador relató que, en ese momento, comenzó a sentir una desesperación que no ha podido dejar atrás. “Sentí una desesperación y una angustia horrible”, afirmó mientras intentaba explicar lo que ocurrió.

El enmascarado también recordó que escuchó a una mujer pedir oxígeno para auxiliar al réferi. Según su versión, algunas personas intentaron hacerlo reaccionar con una botella de alcohol y gel antibacterial mientras esperaban la llegada del apoyo médico. La demora de la ambulancia quedó entre las escenas que más lo impactaron: “Ya que llegue, ya que llegue, ya que llegue”, pensaba mientras transcurrían los minutos.

El luchador cuestionó las condiciones médicas disponibles durante la función y preguntó dónde estaban la ambulancia, los paramédicos, un médico, el oxígeno y los recursos necesarios para atender una emergencia de esa gravedad. De acuerdo con su relato, las fotografías, los gritos y el ritmo habitual de la arena quedaron interrumpidos por una urgencia que nadie parecía poder controlar.

El Hijo de Fishman ofreció sus condolencias a la familia de El Búho y reconoció que no sabía si volvería a ser la misma persona después de lo ocurrido. También exigió mejores protocolos médicos en las funciones de lucha libre para responder ante complicaciones de este tipo.

El luchador sostuvo que los riesgos forman parte de la disciplina, aunque nadie espera que ocurra una tragedia durante una cartelera. “Jamás mi intención fue dañar al señor”, declaró. En la misma declaración, aseguró que nunca ha buscado lastimar a sus compañeros y admitió que lo sucedido también pudo haberle ocurrido a él: “Lo que le pasó al señor me pudo pasar a mí”.

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