Mónica Escobedo es expulsada de La Granja VIP por agredir a Niurka Marcos

Mónica Escobedo es expulsada de La Granja VIP por dar un manotazo a Niurka Marcos. (IG: lagranjavipmx)

Guardar

La comediante Mónica Escobedo fue expulsada del reality show La Granja VIP tras propinar un manotazo a Niurka Marcos durante una actividad con almohadas, rompiendo la regla de cero contacto físico impuesta por la producción del concurso.

El conductor de La Granja VIP Adal Ramones informó la decisión definitiva a la concursante durante la séptima gala estelar del programa transmitido por TV Azteca, impidiéndole retornar a las instalaciones para despedirse de los demás competidores.

PUBLICIDAD

Las encuestas de voto publicadas por el sitio Vaya Vaya situaban a la comediante con un 22% de respaldo previo a la gala, colocándola fuera de la zona de eliminación directa por el voto del público antes de aplicarse la sanción disciplinaria.

El enfrentamiento ocurrió durante una fiesta temática en la que los participantes vistieron disfraces de pollitos y utilizaron almohadas dentro de un área delimitada con paja para desplazar a sus compañeros.

La Niurka Marcos impactó a Mónica Escobedo por la espalda con una almohada desde fuera del espacio asignado, provocando la reacción con la mano de la comediante dentro de la dinámica.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento ocurrió durante una fiesta temática en la que los participantes vistieron disfraces de pollitos y utilizaron almohadas para desplazar a sus compañeros. (Captura de pantalla )

Mónica Escobedo acusó a la producción de ceder ante Niurka

Durante la notificación en vivo, la participante rechazó que el contacto físico haya provocado un daño severo a Niurka Marcos y buscó justificar la respuesta corporal ante las cámaras de la cadena TV Azteca.

Mónica Escobedo argumentó frente al conductor que su acción representó un recurso defensivo menor ante el constante hostigamiento de su compañera dentro del reality.

“Fue un manotazo, pero ni le dejé rasguños, ni le dejé marcas, ni le dejé morado, fue nada más ‘un tate quieto’, como dicen por ahí, fue un ‘tate quieto’ y no le dejé ninguna consecuencia, Adal”, expresó la comediante.

PUBLICIDAD

El presentador Adal Ramones interrumpió la explicación para hacer oficial el veredicto adoptado por la producción del programa.

“Después de analizar lo sucedido, la granja ha tomado una decisión difícil, pero necesaria. Por haber infringido gravemente el reglamento de convivencia, tu participación en esta competencia termina en este momento”, señaló el conductor.

La participante expulsada atribuyó la sanción a una presión ejercida por Niurka Marcos hacia la producción del programa para forzar su salida del proyecto.

“Está bien, Adal, yo entiendo que Niurka los condicionó, que era ella o yo y era obvio que iban a escoger a ella y lo acepto”, afirmó Mónica Escobedo.

PUBLICIDAD

El conductor le reiteró que la decisión de la producción es irrevocable y que sus objetos personales le serán entregados al exterior del foro.

“Quedas oficialmente expulsada de La Granja VIP. No podrás regresar ni despedirte de tus compañeros. Nosotros nos encargaremos de entregarte tus pertenencias y esta decisión que ha tomado el gallo es definitiva, Mónica”, concluyó Adal Ramones.

Mónica Escobedo argumentó frente al conductor que su acción representó un recurso defensivo menor ante el constante hostigamiento de su compañera dentro del reality. (Captura de pantalla )

Las declaraciones de la comediante al abandonar las instalaciones

Tras abandonar La Granja VIP, la comediante expuso los motivos del enfrentamiento y aseguró que el desgaste emocional influyó en su conducta durante la fiesta del viernes.

Mónica Escobedo declaró que la convivencia diaria con la vedette generó una serie de fricciones continuas que terminaron por detonar la agresión física en el juego.

PUBLICIDAD

“Ya estaba harta de que me tratara mal, ya estaba harta de que estuviera de ‘chingaquedito’, no lo iba a permitir ni aquí ni en ningún lado y yo sé que Niurka pidió mi cabeza y obviamente es Niurka Marcos”, señaló Escobedo.

La participante afirmó que su salida del programa resultó oportuna debido a la tensión acumulada a lo largo de las semanas de competencia.

“Obviamente me iban a echar a mí, pero también la verdad es que yo ya quería irme, ya cumplí mi ciclo. Voy a extrañar a muchos de los granjeros, voy a extrañar a todos los animales”, añadió la comediante.

PUBLICIDAD

Mónica Escobedo valoró la repercusión de la pelea en plataformas digitales y destacó el impacto de su enfrentamiento con la cubana ante los espectadores.

“Fue una experiencia muy grata, inclusive este último momento. ¡Tengo un momento viral con Niurka! Tengo almohadazos con Niurka y eso se va a quedar en el Internet para toda la vida”, sostuvo la comediante.

Tras abandonar La Granja VIP, la comediante expuso los motivos del enfrentamiento y aseguró que el desgaste emocional influyó en su conducta durante la fiesta del viernes. (Captura de pantalla )

La rivalidad previa y las acusaciones de traición en la casa

En la dinámica denominada La Traición, Niurka Marcos colocó a Mónica Escobedo en la lista de nominados tras una serie de discusiones verbales entre ambas.

La concursante Natalia Alcocer intervino en la asamblea para sostener que la comediante pretendía traicionar la alianza encabezada por Manelyk González dentro del concurso.

“Ayer la única que se sentía salvada porque vino con nosotros y de empinar al grupo de allá era Mónica”, manifestó Natalia Alcocer frente a sus compañeros de emisión.

PUBLICIDAD

En la dinámica denominada La Traición, Niurka Marcos colocó a Mónica Escobedo en la lista de nominados tras una serie de discusiones verbales entre ambas. (Captura de pantalla )

La postura de Mónica Escobedo provocó un distanciamiento inmediato con Manelyk González, quien le exigió mantenerse alejada de su equipo.

“De mi cuenta corre que con mi equipo no vas a estar. Para mí no vales la pena como persona”, manifestó Manelyk González a la comediante.

El enfrentamiento generó una alianza temporal entre Manelyk González y Niurka Marcos, quienes coincidieron en retirar la confianza a la comediante durante las actividades colectivas.

El participante Kunno advirtió a las dos concursantes que la confrontación directa podría haber beneficiado a la comediante al colocarla en una posición de víctima ante el público.

PUBLICIDAD

La emisión de La Granja VIP mantiene en la lista de nominados a Kevyn Contreras, Julio Camejo, Pimpinela Escarlata y Niurka Marcos, quienes dependen del voto del público para definir la siguiente salida del programa de TV Azteca.