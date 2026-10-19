México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Bahía de Banderas este 19 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 19 de octubre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Bahía de Banderas.

El clima para este lunes 19 de octubre en Bahía de Banderas alcanzará los 30.0 grados, mientras que la temperatura mínima será de 23.2 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 2.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 60%, con una nubosidad del 98%, durante el día, además de una nubosidad del 91%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 13.0 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que varían entre los 31.1 y los 27.8 grados.

PUBLICIDAD

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

¿Cuál es el clima en México?

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy viernes 16 de octubre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4279 dados a conocer por la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy viernes 16 de octubre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país con Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Condenan a 48 años de prisión al "Pitus" líder de una célula de secuestradores en Guerrero

Un juez federal impuso el castigo a Israel Moronati Chavoya tras comprobarse su culpabilidad

Condenan a 48 años de prisión al "Pitus" líder de una célula de secuestradores en Guerrero

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mazatlán este 19 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mazatlán este 19 de octubre

Culiacán Rosales: la previsión meteorológica para este 19 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Culiacán Rosales: la previsión meteorológica para este 19 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Tras un tiroteo, abaten a “Santos” y a “El Español”, operadores de “Los Mezcales” en Colima

Capturan en Mazatlán a "El Taliban", integrante de "Los Chapitos" ligado al secuestro de los diez mineros de La Concordia

De “la probé en la universidad” al “¿cómo creen que hago esas cosas?”: Anabel Hernández retoma dichos de Sheinbaum

Los Zetas y los kaibiles, a dos décadas de una conexión criminal documentada entre México y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz invitaría a sus fans a su exclusiva fiesta de cumpleaños número 26

Karely Ruiz invitaría a sus fans a su exclusiva fiesta de cumpleaños número 26

Mónica Escobedo es expulsada de La Granja VIP por agredir a Niurka Marcos

Netflix abre convocatoria para la segunda temporada de ‘Habilidad Física 100 México’: cómo inscribirse al casting

Concierto de mariachi gratis en el Zócalo: fecha, hora y cartel completo

U2 en México 2027: lista oficial de precios para el concierto en el Estadio GNP

DEPORTES

Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho”

Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho”

Paul Aguilar sufre accidente automovilístico en Michoacán: esto se sabe sobre el exjugador del América

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León

Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el motivo detrás de la cirugía de urgencia del presidente de Santos Laguna

CONADE y Comité Olímpico México se confrontan por presupuesto para Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: exigen 11 mdp