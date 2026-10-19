Karely Ruiz invitaría a sus fans a su exclusiva fiesta de cumpleaños número 26

Karely Ruiz regresa con todo tras dar a luz. (Instagram)

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Karely Ruiz organiza una fiesta exclusiva de mascarada para celebrar sus 26 años este jueves 22 de octubre, y entre los invitados estarían algunos de sus seguidores más leales, según reveló la creadora de contenido de espectáculos Dayane Chrissel. La ubicación del evento se mantendrá en secreto hasta el día del festejo.

Karely Ruiz invitará a creadores de contenido y algunos fans

Karely Ruiz prepara un festejo privado con temática de mascarada para su cumpleaños número 26. Entre los asistentes previstos estarían varios creadores de contenido reconocidos dentro del entorno digital de la influencer.

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La tiktoker regiomontana invitará también a algunos de sus fans más cercanos. La dinámica para obtener una invitación todavía no se revela de manera oficial.

(Instagram)

El evento permanecerá en secreto hasta el día del festejo

La dirección exacta de la fiesta no será anunciada con anticipación, los invitados conocerán los detalles correspondientes a través de los canales establecidos directamente por Karely Ruiz.

Se espera que la influencer comparta información del evento a través de sus distintas plataformas digitales, de forma que sus seguidores puedan ser testigos de la celebración aunque no asistan de manera presencial.

Los requisitos para asistir a la fiesta de Karely Ruiz

En redes sociales han surgido rumores sobre una posible dinámica relacionada con las plataformas digitales exclusivas de la creadora de contenido. Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre las condiciones ni el mecanismo que deberán seguir los interesados en participar.

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Así es la casa donde intentaron secuestrar a Karely Ruiz: aseguran que había al menos 7 encapuchados (RS)

Algunos usuarios especulan que el requisito podría comenzar con seguir a Karely Ruiz en sus plataformas de manera exclusiva. La influencer brindará más detalles sobre el procedimiento en los próximos días, conforme se acerque la fecha del evento.

¿Quién es Karely Ruiz y por qué es famosa?

Karely Alejandra Ruiz García es una modelo, influencer y creadora de contenido mexicana nacida el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León. Creció en el municipio de Apodaca y es una de las figuras digitales más populares de México, con más de 11 millones de seguidores en Instagram.

Antes de dedicarse a las redes sociales estudió enfermería y apoyaba a su familia en un negocio de venta de dulces. Comenzó a ganar notoriedad compartiendo fotografías en Facebook e Instagram, y en 2018 participó en un reality show para conquistar al creador de contenido regiomontano Brando Meza.

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Una de sus últimas colaboraciones fue con la influencer Karely Ruiz. (@jonaorle, Instagram)

Su mayor salto a la fama ocurrió en 2021, cuando abrió una cuenta en OnlyFans. Ahí se consolidó como una de las creadoras de contenido para adultos más exitosas de México y Latinoamérica, con ingresos mensuales estimados en hasta 160,000 dólares y más de 300,000 suscriptores en la plataforma.

Está casada con el DJ y productor colombiano Jhon Echeverry, con quien tiene una hija. Recientemente anunció planes de retirarse de OnlyFans para enfocarse en nuevos proyectos, incluida una incursión en el boxeo con el evento Ring Royale.

En julio de 2026 fue víctima de un robo violento dentro de su casa en Nuevo León, suceso que reavivó la cobertura mediática sobre su vida personal.

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¿Cuánto gana Karely Ruiz al mes en OnlyFans?

La exuberante mujer sigue monetizando en las redes sociales con cualquier anuncio. (Instagram KarelyRuiz.of)

Karely Ruiz genera ingresos mensuales estimados en alrededor de 250,000 dólares, cerca de 5 millones de pesos mexicanos. La regiomontana se mantiene como la creadora mexicana con mayor recaudación dentro de OnlyFans, donde cobra una suscripción de entre 14 y 16 dólares mensuales y llegó a contar con alrededor de 10,000 suscriptores, lo que solo por ese concepto genera ingresos brutos superiores a los 160,000 dólares antes de comisiones.

Karely Ruiz nunca ha publicado sus estados financieros. Sumando OnlyFans, colaboraciones con marcas, redes sociales y otros negocios, distintas estimaciones sitúan sus ingresos mensuales totales entre 3 y 5 millones de pesos mexicanos, cifra que varía según la temporada y el rendimiento de sus proyectos; no existe un dato oficial confirmado por la propia creadora.

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