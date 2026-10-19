México

En medio de la crisis del IMSS, Sheinbaum inaugura hospital remodelado en Campeche junto a Layda Sansores

La unidad médica cuenta con más camas, especialidades, equipo técnico y personal para fortalecer la atención a la población

Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum.
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La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la remodelación integral del Hospital IMSS-Bienestar en Ciudad del Carmen, Campeche, como parte del compromiso asumido un año atrás para mejorar las instalaciones médicas.

La mandataria destacó que la rehabilitación permitió fortalecer la unidad con más camas, especialidades, equipo técnico y personal médico, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención para la población.

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