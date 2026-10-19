En medio de la crisis del IMSS, Sheinbaum inaugura hospital remodelado en Campeche junto a Layda Sansores

Claudia Sheinbaum.

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La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la remodelación integral del Hospital IMSS-Bienestar en Ciudad del Carmen, Campeche, como parte del compromiso asumido un año atrás para mejorar las instalaciones médicas.

La mandataria destacó que la rehabilitación permitió fortalecer la unidad con más camas, especialidades, equipo técnico y personal médico, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención para la población.

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