México

El truco de la sal en la escoba que muy pocos conocen: esto cambia cómo barres

La sal y el vinagre pueden renovar una escoba que acumula polvo, pelos y malos olores

Escoba sobre un balde metálico con agua y sal, junto a una botella de vidrio con líquido transparente y granos de sal en el suelo de cerámica.
Una escoba sucia puede arrastrar residuos de un ambiente a otro. Para evitarlo, una mezcla de agua, sal y vinagre permite lavar las cerdas sin recurrir al agua jabonosa: solo hace falta un remojo, un buen enjuague y secado completo antes del próximo uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sal y el vinagre pueden ayudar a limpiar una escoba cuando las cerdas acumulan polvo, residuos y malos olores.

El método consiste en remojar el cepillo en una solución de agua, sal y vinagre durante al menos 30 minutos, enjuagarlo y dejarlo secar boca abajo. La revista Better Homes & Gardens recomienda esta rutina para escobas de paja como una alternativa al agua jabonosa.

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El objetivo no es cambiar por completo la forma de barrer, sino mantener en mejores condiciones una herramienta que está en contacto permanente con el suelo. Una escoba limpia retiene menos suciedad entre las fibras y puede resultar más cómoda de usar en la rutina doméstica.

El remojo con sal y vinagre apunta a las cerdas de la escoba

La preparación se aplica sobre la parte inferior del utensilio, donde se concentra la mayor cantidad de polvo, pelos y pequeñas partículas. El remojo permite que la solución entre en contacto con las fibras antes del enjuague.

La indicación es mantener las cerdas sumergidas durante media hora como mínimo. Después, se deben enjuagar con agua tibia para retirar los restos de la mezcla.

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El último paso es dejar que la escoba se seque por completo. La posición recomendada es con el cepillo hacia abajo y en un sector ventilado.

Ese detalle evita que la humedad permanezca retenida entre las fibras. También impide que el utensilio vuelva a utilizarse antes de que esté listo para un nuevo barrido.

Una escoba de madera con granos de sal blanca repartidos por sus cerdas sobre un suelo de baldosas de terracota.
La preparación se aplica sobre la parte inferior del utensilio, donde se concentra la mayor cantidad de polvo, pelos y pequeñas partículas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza regular evita que la escoba acumule residuos

La escoba recoge suciedad cada vez que pasa por el piso. Con el uso, las cerdas pueden retener polvo, cabellos, restos pequeños y humedad.

Cuando esos materiales permanecen mucho tiempo entre las fibras, el utensilio puede adquirir mal olor. Además, la suciedad acumulada dificulta que la escoba cumpla su función con la misma eficacia.

El lavado periódico no requiere esperar a que la escoba esté visiblemente deteriorada. Puede incorporarse como parte del mantenimiento habitual de los artículos de limpieza.

Antes del remojo, conviene retirar los cabellos y los residuos más grandes que hayan quedado atrapados. Así, la solución actúa sobre las partículas que permanecen adheridas a las cerdas.

La mezcla funciona como una alternativa al agua jabonosa

Better Homes & Gardens plantea el uso de sal y vinagre para realizar una limpieza profunda de las escobas de paja. La propuesta reemplaza el agua jabonosa por una solución que busca reducir olores y limpiar el cepillo.

La sal forma parte de una fórmula sencilla y accesible. El vinagre completa la preparación y aporta su olor característico durante el lavado.

Tras el remojo, el enjuague resulta necesario. El objetivo es que no queden restos de la solución sobre las fibras antes de volver a guardar la escoba.

El método puede ser útil para quienes prefieren reservar el detergente para otras tareas de limpieza. Aun así, su resultado depende del estado previo de la escoba y de que el secado se haga de forma completa.

Una persona barre una pila de suciedad con una escoba gris sobre un piso de baldosas claras. Al fondo, se ven tres ventanas grandes con cortinas blancas.
La escoba recoge suciedad cada vez que pasa por el piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado correcto ayuda a conservar la forma del cepillo

Una escoba no debería guardarse mojada después de lavarla. La humedad puede quedar atrapada entre las cerdas y afectar el estado general del utensilio.

Por ese motivo, es preferible elegir un lugar ventilado. La circulación de aire permite que las fibras pierdan la humedad que quedó tras el enjuague.

La posición con el cepillo hacia abajo también forma parte del cuidado. De esa forma, el agua puede escurrir y las cerdas no quedan apoyadas contra el suelo durante el secado.

El mantenimiento no recupera por completo una escoba que ya tiene fibras rotas o muy abiertas. En esos casos, la limpieza puede mejorar su aspecto, pero no reemplaza la necesidad de cambiar el utensilio si dejó de barrer bien.

Infografía con ilustraciones de una escoba, salero, botella de vinagre y recipientes con agua organizados en seis pasos.
Guía para limpiar las cerdas de la escoba con sal y vinagre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio está en usar una herramienta con menos suciedad

El valor del truco está en incorporar la limpieza de la escoba a la rutina doméstica. El barrido empieza antes de pasar el utensilio por el piso: comienza con el cuidado de las cerdas.

Una escoba que se enjuaga, se seca y se guarda correctamente puede conservar un aspecto más limpio. También evita que los restos recogidos en jornadas anteriores permanezcan adheridos de manera prolongada.

La mezcla de sal y vinagre no necesita presentarse como una solución extraordinaria. Se trata de una opción de mantenimiento para un artículo que suele quedar fuera de las tareas habituales de limpieza.

El resultado más concreto es una escoba tratada después de su uso, con las fibras lavadas y secas antes del próximo barrido. Esa práctica puede hacer que la tarea cotidiana sea más ordenada y que el utensilio se mantenga en condiciones por más tiempo.

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