México

Sorteo Zodiaco Especial 1765 de la Lotería Nacional del domingo 18 de octubre: resultados del premio mayor y números ganadores

Solo los ganadores podrán reclamar el premio, dentro de los 60 días posteriores a la publicación de los resultados

Lotería Nacional.
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Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

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En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1765 de este domingo 18 de octubre de 2026 conmemora la historia y el legado del Heroico Colegio Militar, institución fundada para la formación de los oficiales del Ejército mexicano.

Su trayectoria, marcada por distintos traslados y etapas decisivas para el país, representa los valores de lealtad, disciplina y compromiso que distinguen a sus cadetes.

  • $20 MXN por cachito.
  • $400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 18 de octubre del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Tauro 4634
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Capricornio 8805
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Cáncer 2729
  • Premio de 176 mil pesos: Leo 7820
  • Premio de 176 mil pesos: Cáncer 5827
  • Premio de 88 mil pesos: Piscis 4447
  • Premio de 88 mil pesos: Géminis 7761
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Acuario 6370
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Cáncer 9863
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Capricornio 7970
  • Premio de 52 mil 800 pesos:  Géminis 6558
  • Premio de 44 mil pesos: Acuario 3757
  • Premio de 44 mil pesos: Leo 9223
  • Premio de 44 mil pesos: Sagitario 6970
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Piscis 2862
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 3993
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Géminis 0848
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 3238
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 2496
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Libra 3511
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 7605
  • Reintegros: Tauro, 4.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El pago de premios o reintegros en la Ciudad de México se puede solicitar en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Plaza de la República No. 117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00.

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Para realizar el cobro es necesario presentar el formato de instrucción pago banco, una identificación oficial vigente —como INE, IFE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar— y, si la identificación no incluye domicilio, un comprobante de domicilio reciente.

El ganador puede verificar si su billete electrónico obtuvo premio o reintegro consultando el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la aplicación de Broxel (sección de números ganadores) o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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