Místico pierde la máscara en ‘Habilidad física: 100: México′ y el país no perdona la forma en que ocurrió: “Es juego sucio”

(Habilidad 100:México/Netflix)

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La participación de Místico en Habilidad física: 100 México terminó envuelta en una discusión que trascendió el reality de Netflix y alcanzó a la afición de la lucha libre. La eliminación del Rey de Plata y Oro provocó reproches contra Brandon Díaz, un luchador olímpico que recibió críticas por la forma en que resolvió el duelo.

El enfrentamiento no solo definió la continuidad de uno de los participantes dentro de la competencia. También puso en debate el valor simbólico de la máscara en el pancracio mexicano, una tradición que para numerosos seguidores representa identidad, trayectoria y respeto dentro y fuera del cuadrilátero.

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La polémica surgió porque Brandon Díaz derrotó a Místico tras quitarle la máscara durante un combate.

Místico, Matador, Salcido y más figuras del deporte competirán por ser el más completo de nuestra nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zacatecano logró imponerse y avanzar en el concurso, pero una parte del público la consideró una ventaja antideportiva por tratarse de una prenda central en la identidad de un luchador enmascarado.

Cómo fue el momento que dejó a Místico sin máscara

El duelo formó parte del tercer episodio de la producción de Netflix y enfrentó al ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre con Díaz en una prueba que exigía disputar una pelota. Quien después de tres minutos la tuviera en posesión era quien avanzaba a la siguiente ronda.

Durante los primeros instantes, el luchador olímpico intentó imponer su experiencia con llaves y recursos de lucha. Antes de la definición, Díaz dejó clara su intención frente a las cámaras: “Lo tengo que traer a mi mundo, y a mi mundo es sin máscaras”, según relató el diario.

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La definición del duelo cambió cuando Brandon Díaz recurrió a la máscara de Místico. El movimiento dejó expuesta una de las imágenes más reconocibles de la lucha libre mexicana y sorprendió a quienes seguían la prueba desde las gradas del programa.

Místico quedó tendido mientras su rival celebraba la victoria, no obstante, como pasados los minutos nadie tuvo la pelota se dio un minuto más de desempate. La producción dejó que el representante de la lucha libre se colocara de nuevo la máscara para resguardar su identidad y, posteriormente, se enfrentaron una vez más. Dicho encuentro lo ganó Brandon.

El propio formato también influyó en el debate. No se trataba de una lucha de apuestas ni de una función regular del Consejo Mundial de Lucha Libre, sino de una competencia televisiva con reglas propias y una eliminación en juego.

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Esa diferencia abrió dos interpretaciones. Mientras algunos espectadores vieron una maniobra válida para buscar el triunfo, otros entendieron que Díaz trasladó una ventaja física a un terreno que tocaba uno de los símbolos más protegidos de la lucha libre mexicana.

Soberano Jr., otro de los luchadores presentes en la competencia, celebró la estrategia de Díaz. La postura quedó resumida en una frase: “Nunca dijeron que estaba contra las reglas”.

Los comentarios en redes cuestionaron la victoria de Brandon Díaz

Las publicaciones sobre el combate acumularon mensajes de usuarios que calificaron la definición como innecesaria. Varios señalaron que Brandon Díaz no necesitaba recurrir a la máscara para competir contra Místico y que la decisión empañó la victoria.

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“Qué bajo quitarle la máscara”, escribió una persona. Otra sostuvo que el luchador habría recurrido a ese recurso porque su rival lo superaba dentro de la prueba.

Hasta ahora, Místico no ha fijado postura pública sobre los videos que continúan circulando en redes sociales. (Captura de pantalla / TikTok / @clau_lozanog))

Algunos comentarios se concentraron en el valor simbólico de la capucha. Un usuario que se identificó como atleta de lucha afirmó que “lo más sagrado es la máscara” y sostuvo que quitarla proyectaba una falta de profesionalismo.

También aparecieron críticas dirigidas de manera personal a Díaz. Parte de los mensajes planteó que el competidor quedaría marcado ante nuevos espectadores como el hombre que le quitó la máscara a Místico, más allá del resultado que consiguió en la competencia.

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La reacción no quedó limitada a México. Una persona que dijo seguir el programa desde Chile afirmó que sintió la misma molestia y definió lo ocurrido como una actitud antideportiva.

Los reclamos coincidieron en un punto: la máscara no fue vista como un accesorio más del vestuario. La audiencia que cuestionó la maniobra interpretó que la prenda concentra la historia del personaje y la relación de Místico con los aficionados.l.

Otros celebraron el desempeño del luchador zacatecano y argumentaron que, si la regla no prohibía retirar la máscara, el movimiento entraba dentro de las opciones disponibles para ganar. Esa postura no evitó que el debate se inclinara hacia la indignación entre quienes consideraron que el resultado debió definirse de otra forma.

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Soberano Jr. asegura que está listo para convertirse en el nuevo rey del CMLL.

Varios espectadores pidieron que Netflix difundiera los combates completos. La solicitud apuntó a revisar con mayor detalle la secuencia que llevó a la eliminación de Místico y la decisión que cambió el curso de la prueba.

Después del episodio, Brandon Díaz publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció el significado que tuvo enfrentarse al luchador.

“Toda mi carrera como luchador fui técnico, ahora entiendo que Ser Zacatecano es ser #rudo como mi #perroaguayo El rey sigue siendo el rey por eso agradezco a @caristico_official por el combate más hermoso que jamás podría tener!”.

La máscara de Místico condensó más de dos décadas de historia

La reacción del público tuvo relación con el lugar que Místico ocupa en la lucha libre mexicana. Eñ personaje nació el 18 de junio de 2004, después de que el hombre detrás de la capucha se presentara bajo otros nombres, entre ellos Astro Boy.

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Su ascenso coincidió con un periodo de dificultades para la asistencia en las funciones de lucha libre. Místico se convirtió en una figura capaz de atraer a niños, familias y nuevos seguidores a la Arena México con un estilo aéreo y con La Mística como movimiento distintivo.

La máscara de plata y oro acompañó ese crecimiento. El personaje no solo obtuvo reconocimiento en los encordados, también apareció en videos musicales, telenovelas y portadas de revistas.

El luchador acumuló triunfos en luchas de apuestas. Entre los resultados que marcaron su trayectoria estuvieron las máscaras de Black Warrior, en 2006, y de Oriental, en 2010, además de la cabellera de Negro Casas, en 2009.

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El gesto de BTS hacia la cultura mexicana fue celebrado por fans y amantes de la lucha libre. (Foto: Miriam Estrella)

Místico tenía previsto enfrentar a Averno en una lucha de Máscara contra Cabellera durante el 93 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Ese contexto reforzó la molestia de parte de los aficionados. La posibilidad de que la incógnita estuviera en juego dentro de una función profesional tenía reglas, historia y una rivalidad de más de dos décadas con Averno.

Para los seguidores, ver la máscara retirada en una competencia ajena al circuito tradicional activó una sensibilidad distinta. El hecho no tuvo las consecuencias de una lucha de apuestas, pero sí golpeó una imagen que muchos consideran inseparable de Místico.

La controversia mostró que la máscara conserva un significado que va más allá del ring. En el caso del Rey de Plata y Oro, representa un personaje construido durante años, una conexión con el público y una parte central de la cultura popular ligada a la lucha libre.