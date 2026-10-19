Empanaditas de cajeta y queso crema: el postre fácil que puedes preparar con ingredientes que seguramente ya tienes en casa

Con queso crema, mantequilla, harina y cajeta puedes hacer un postre casero, dorado y perfecto para la merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empanaditas de cajeta y queso crema son una opción sencilla para preparar un postre casero con ingredientes básicos. Su masa combina harina, mantequilla y queso crema para conseguir una textura suave, tierna y ligeramente dorada después del horneado.

La cajeta aporta el toque dulce y cremoso que distingue a esta receta. Estas piezas pequeñas son ideales para acompañar el café, el chocolate caliente o un vaso de leche, además de funcionar muy bien como postre para una reunión familiar.

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Receta de empanaditas de cajeta y queso crema

Las empanaditas se elaboran con una masa enriquecida con queso crema y mantequilla. Después de refrigerarla, se extiende y se corta en círculos pequeños que se rellenan con cajeta espesa.

El secreto está en controlar la cantidad de relleno y sellar bien los bordes. La cajeta puede volverse más líquida con el calor, por lo que conviene refrigerar las empanaditas antes de llevarlas al horno.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 30 minutos

Refrigeración de la masa: 20 minutos

Refrigeración de las empanaditas: 20 minutos

Cocción: 10 a 13 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora y 20 minutos

Ingredientes

226 g de queso crema, a temperatura ambiente.

227 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente.

2.5 tazas de harina de trigo.

0.5 cucharadita de sal.

0.5 taza de cajeta espesa.

1 huevo, ligeramente batido.

1 cucharadita de agua.

1 cucharada de canela molida.

1 cucharada de azúcar granulada.

La cajeta aporta el toque dulce y cremoso que distingue a esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanaditas de cajeta y queso crema, paso a paso

1. Precalienta el horno a 190 ℃. Cubre una charola con papel para hornear o engrásala ligeramente para evitar que las empanaditas se peguen.

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2. Coloca el queso crema y la mantequilla en un recipiente amplio. Bate hasta obtener una mezcla suave, cremosa y sin grumos.

3. Agrega la harina y la sal. Integra todos los ingredientes hasta formar una masa compacta.

4. Pasa la masa a una superficie ligeramente enharinada. Amasa durante 1 minuto, solo hasta que quede uniforme. Evita trabajarla demasiado, porque puede adquirir una textura dura después del horneado.

5. Envuelve la masa con plástico adherente y refrigérala durante 20 minutos. Este reposo ayuda a que sea más fácil extenderla.

6. Retira la masa del refrigerador y extiéndela con un rodillo hasta lograr un grosor aproximado de 0.3 cm.

7. Corta círculos pequeños con un cortador, un vaso o un molde redondo. El tamaño dependerá de la cantidad de cajeta que quieras utilizar en cada pieza.

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8. Coloca una pequeña porción de cajeta en el centro de cada círculo. No agregues demasiado relleno, ya que puede salir por los bordes durante la cocción.

9. Dobla cada círculo por la mitad para formar una media luna. Presiona los bordes con los dedos y después séllalos con un tenedor. Revisa toda la orilla antes de hornear para evitar fugas de cajeta.

10. Acomoda las empanaditas en la charola y refrigéralas durante 20 minutos. La masa fría conserva mejor su forma y reduce el riesgo de que el relleno se derrame.

11. Mezcla la canela molida con el azúcar granulada en un recipiente pequeño.

12. Bate el huevo con la cucharadita de agua. Barniza la superficie de cada empanadita con esta preparación.

13. Espolvorea la mezcla de canela y azúcar sobre las piezas.

14. Hornea durante 10 a 13 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

15. Retira la charola y deja reposar las empanaditas durante 10 minutos antes de servir. La cajeta conserva mucho calor, por lo que este reposo ayuda a evitar quemaduras.

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Estas piezas pequeñas son ideales para acompañar el café, el chocolate caliente o un vaso de leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 24 empanaditas pequeñas. La cantidad equivale a 8 porciones de 3 piezas cada una.

Si deseas preparar empanadas más grandes, puedes cortar círculos de mayor tamaño. En ese caso, el rendimiento será menor y el tiempo de horneado puede aumentar algunos minutos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

La siguiente estimación corresponde a una porción de 3 empanaditas:

Calorías: 430 kcal

Proteínas: 6 g

Grasas: 27 g

Carbohidratos: 43 g

Azúcares: 17 g

Fibra: 1 g

Sodio: 250 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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La receta rinde aproximadamente 24 empanaditas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda las empanaditas en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante un máximo de 2 días.

Si prefieres conservarlas por más tiempo, colócalas en el refrigerador hasta por 5 días. Para servirlas, caliéntalas en el horno o en una freidora de aire durante 3 a 5 minutos a 160 ℃.

También es posible congelarlas una vez horneadas durante aproximadamente 1 mes. Descongélalas dentro del refrigerador y caliéntalas antes de consumirlas.