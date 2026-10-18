Sheinbaum descarta llamada telefónica con Donald Trump luego de un retraso de dos horas en Campeche

La mandataria descartó que ocurriera un hecho extraordinario durante la demora de su agenda. (Archivo Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el retraso de dos horas de un evento en Campeche este 18 de octubre y negó haber tenido una llamada con el presidente Donald Trump. Al ser cuestionada, respondió que se quedó más tiempo “ahí en medio” y descartó que hubiera ocurrido algo especial.

El director del IMSS no acudió porque trabaja en una mesa con los sindicatos, esto en el marco de las protestas del gremio para acordar un aumento salarial, de acuerdo con la explicación de Claudia Sheinbaum. La presidenta también señaló que no tiene novedades de Relaciones Exteriores.

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Presidenta plantea eliminar trámites para combatir el desabasto de insumos en hospitales públicos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el evento de rehabilitación del Hospital General IMSS-Bienestar en Ciudad del Carmen, Campeche. Desde el estrado oficial del Gobierno de México y ante una audiencia compuesta por trabajadores del sector sanitario y funcionarios de gobierno, la mandataria ofrece un discurso enfocado en la distribución de insumos médicos y la administración del sistema público de salud.

Claudia Sheinbaum planteó eliminar la burocracia del sistema público de salud para atender el desabasto de medicamentos e insumos, tras señalar que trámites administrativos pueden impedir que materiales ya comprados lleguen a los hospitales. La presidenta expuso esta estrategia durante la presentación de las obras de rehabilitación del Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad del Carmen, Campeche.

Como ejemplo, relató que durante una visita a un hospital de Quintana Roo detectó la falta de un tipo de guantes. Al consultar al director de Birmex, éste le confirmó mediante el sistema que los insumos habían sido adquiridos y permanecían almacenados en una bodega del estado.

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El problema, explicó, era el procedimiento para solicitarlos. Los directores de hospitales debían elaborar un oficio formal y, en algunos casos, trasladarse por carretera durante varias horas para entregarlo personalmente.

Sheinbaum sostuvo que esos trámites restan tiempo a la atención médica y deben desaparecer para que los insumos lleguen a las unidades de salud. Su propuesta contempla digitalizar y automatizar la operación de los almacenes públicos.

Propone Sheinbaum automatizar los almacenes de salud pública

El gobierno federal busca digitalizar y automatizar la operación de los almacenes públicos de salud. (Youtube (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar la calidad de la imagen))

La presidenta comparó la distribución de medicamentos y materiales médicos con los sistemas de logística utilizados por plataformas de comercio electrónico y empresas de envíos internacionales. Consideró que el sector salud puede aprovechar herramientas de inteligencia artificial, logística moderna y procesos digitales.

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“¿Cómo es que nosotros no podemos modernizar el sistema de salud? Y como decía el presidente López Obrador: ‘me canso ganso’ que vamos a modernizar todo el sistema de salud”, afirmó.

Para desarrollar el proyecto, Sheinbaum prevé integrar un equipo de jóvenes profesionistas y especialistas recién egresados de la UNAM, el IPN, el Tecnológico Nacional de México y la Universidad de Campeche. Las áreas contempladas incluyen ciencia de datos y logística.

El proyecto contempla esquemas de comercio electrónico e inteligencia artificial para la distribución de medicinas. (especial)

La intención es evitar la contratación de empresas externas y ordenar de forma integral los almacenes de salud pública. La mandataria pidió que el nuevo modelo permita conocer la ubicación de cada insumo y responder con rapidez a las solicitudes de hospitales.

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“Les voy a decir: quiero los almacenes así, pero de primera, que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar. Que si piden una medicina en la tarde, llegue. Así como uno compra digital en el hospital, como si uno pide zapatos desde China y le llegan al otro día, ¿cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen al almacén?”, expresó.

Al inicio de su intervención, Sheinbaum recordó que participó en la huelga de la UNAM para impedir el cobro de inscripciones a estudiantes. A partir de esa experiencia, subrayó que las movilizaciones de jóvenes deben realizarse de forma pacífica.

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Sheinbaum promete revisar el desabasto de medicamentos denunciado en Ciudad del Carmen

Durante un encuentro captado en video, una mujer señaló que su madre no recibió mirtazapina ni tratamientos para diabetes, luego de que dos recetas vencieran sin surtirse en la unidad médica

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar de forma directa el desabasto de medicamentos denunciado por pacientes en Ciudad del Carmen, Campeche, después de que un hombre aseguró que a su madre le vencieron dos recetas sin recibir tratamientos para diabetes ni mirtazapina.

“Ya lo voy a ver yo, ya lo veo”, respondió la mandataria durante un encuentro grabado en video, luego de escuchar el reclamo sobre la falta de fármacos en la unidad médica.

El hombre explicó que su madre requiere mirtazapina por una condición neurológica y medicamentos para controlar la diabetes. Afirmó que las recetas caducaron en dos ocasiones sin que fueran surtidas y que, en su lugar, recibió “documentos que para nada sirven”.

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Sheinbaum señaló que se trataría de medicamento especializado y dijo que revisaría qué tratamiento podía entregarse. Después llamó al “doctor Alfonso” para dar seguimiento al caso.

Una asistente cuestionó a la gobernadora de Campeche, de quien dijo que había asegurado que existían medicamentos disponibles. La mujer calificó esa declaración como una “falacia”.

Derechohabientes del IMSS denunciaron retrasos desde marzo de 2026

Usuarios del IMSS señalaron retrasos de más de cuatro meses en reembolsos médicos y falta de insumos en el Hospital General de Zona No. 4. / (Foto: Cuartoscuro)

La conversación también incluyó reclamos relacionados con las pensiones. Sheinbaum explicó que ya no es posible modificar lo relacionado con las cuentas individuales y sostuvo que el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementa los recursos de los trabajadores.

Una de las asistentes respondió que su grupo no pertenece al esquema del Bienestar, sino al sistema solidario. Otra persona se identificó como integrante del Sindicato Nacional Fuerza Laboral Petrolera de Ciudad del Carmen y entregó una petición a la presidenta.

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Las quejas por falta de atención y medicamentos en el municipio ya habían sido expuestas en marzo de 2026. Derechohabientes del IMSS denunciaron entonces retrasos de más de cuatro meses en reembolsos médicos, además de ausencia de fármacos en el Hospital General de Zona No. 4 y la Unidad de Medicina Familiar No. 12.

A nivel nacional, el gobierno federal ha reconocido fallas en la distribución de medicinas. Desde Campeche, Sheinbaum admitió que la primera licitación de medicamentos tuvo problemas y prometió normalizar el abasto en julio.