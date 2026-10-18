Policías despliegan mensajes de no violencia durante protestas por el agua en Guadalajara: “También somos ciudadanos”

Policías llaman a la no violencia en la protesta por el agua en Guadalajara.

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Elementos de la policía de Jalisco desplegaron pancartas con mensajes a favor de la no violencia y la libre manifestación durante la segunda marcha por el agua limpia, realizada este domingo 18 de octubre en Guadalajara.

Entre las consignas exhibidas se encontraba el mensaje “También somos ciudadanos”, con el que los agentes buscaron llamar a la calma y evitar confrontaciones entre los participantes y las autoridades.

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La movilización fue convocada por colectivos ciudadanos y organizaciones sociales para exigir una solución a los problemas de calidad del agua que se distribuye en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como respuestas del gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus.

Policías llaman a evitar enfrentamientos durante la marcha por el agua

De acuerdo con reportes de la movilización, las pancartas policiales incluyeron mensajes relacionados con la unidad, el respeto a la libre expresión y la importancia de mantener una protesta sin violencia.

Policías despliegan pancartas con mensajes de paz y no violencia. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

La intervención ocurrió en una jornada marcada por la presencia de personas encapuchadas que, según los reportes, lanzaron petardos y agredieron a otros manifestantes.

Ante estos hechos, algunos participantes pidieron calma y solicitaron a quienes presuntamente buscaban provocar enfrentamientos que se retiraran de los contingentes.

En otro momento de la movilización, elementos de seguridad detuvieron a presuntos integrantes de grupos de choque señalados por agredir con petardos a personas que participaban en la protesta de manera pacífica.

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La intervención fue respaldada por ciudadanos que gritaron consignas para pedir que los presuntos agresores fueran retirados.

Segunda marcha exige agua limpia en Guadalajara

La protesta comenzó con la concentración de ciudadanos en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, desde las 11:00 horas.

Ciudadanos denuncian agua sucia y con mal olor en sus hogares. Crédito: Cuartoscuro

Los participantes tenían previsto avanzar hacia el Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara.

Las exigencias se relacionaron con las denuncias sobre agua de color oscuro, con mal olor y residuos, que llega a viviendas de distintas colonias de la zona metropolitana.

De acuerdo con los reportes, algunas personas han recurrido al agua de garrafón para realizar actividades domésticas y de higiene.

Además de reclamar mejoras en el suministro, los manifestantes pidieron respuestas a las autoridades estatales por la situación del servicio y por los hechos ocurridos durante la primera movilización.

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Encapuchados provocan disturbios y dividen la movilización

Durante el recorrido se reportaron daños a establecimientos comerciales, pintas en inmuebles y detonaciones de petardos.

Encapuchados lanzan petardos y causan daños en comercios del Centro Histórico. (Artículo 19 )

También se informó sobre el lanzamiento de artefactos explosivos, incluidas bombas molotov, en distintos puntos del centro de la ciudad.

Ante estos incidentes, parte de los manifestantes permaneció en el Parque Rojo para continuar con la protesta de manera pacífica, mientras otras personas se desplazaron hacia el primer cuadro de Guadalajara.

Entre los principales acontecimientos de la jornada se encuentran:

La exhibición de pancartas policiales con mensajes de no violencia y unidad.

Las denuncias ciudadanas por agresiones con petardos durante la movilización.

La detención de presuntos integrantes de grupos señalados por provocar disturbios .

Los daños a comercios e inmuebles en el Centro Histórico .

Las exigencias de agua limpia y de justicia por los hechos del 11 de octubre.

Protesta también exige justicia por los hechos del 11 de octubre

La segunda marcha se realizó una semana después de la movilización del domingo 11 de octubre, que terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco y dejó personas detenidas y lesionadas.

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La segunda marcha por el agua también reclama respuestas por las detenciones y lesiones de la protesta anterior. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Los participantes de la nueva jornada también exigieron que se esclarezcan las presuntas agresiones policiales ocurridas durante aquella protesta.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que mantiene diligencias en Guadalajara y ha realizado entrevistas y certificaciones médicas relacionadas con personas detenidas o retenidas.

El organismo llamó a las autoridades a respetar los derechos de libertad de expresión y manifestación, además de evitar el uso innecesario de la fuerza pública.

Marcha por el agua genera afectaciones viales en el centro

La concentración y los incidentes también ocasionaron modificaciones a la movilidad en el centro de Guadalajara.

Entre las medidas reportadas estuvieron cierres viales en la avenida Juárez y la suspensión temporal de accesos en las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad del Tren Ligero.

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Las autoridades de transporte recomendaron utilizar estaciones cercanas, como San Juan de Dios y Juárez, mientras que para los automovilistas se plantearon rutas alternas por avenida de la Paz, Calzada Independencia Sur, Calzada del Federalismo Sur y avenida Miguel Hidalgo y Costilla.

En medio de las demandas por el suministro de agua y el esclarecimiento de las agresiones denunciadas, los mensajes policiales de no violencia marcaron parte de una jornada en la que ciudadanos buscaron mantener sus reclamos, pese a los disturbios registrados en distintos puntos de la ciudad.