Ruta y horario de la Marcha Zombie en CDMX hoy domingo 18 de octubre: posibles afectaciones viales en el Centro

Zombies, brujas, vampiros y otros personajes de terror tomarán este domingo 18 de octubre calles del Centro Histórico de la Ciudad de México durante la edición 2026 de la Marcha Zombie. (Gisell Yazmin Pinzon Roldan)

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La Marcha Zombie recorrerá este domingo 18 de octubre varias calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que se prevén posibles afectaciones viales durante la tarde.

La actividad será gratuita, incluirá disfraces, maquillaje, pasarelas y una colecta voluntaria de alimentos no perecederos para apoyar a familias que los necesitan.

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La movilización reunirá a personas caracterizadas como zombies, brujas, vampiros, fantasmas, demonios, hombres lobo y otros personajes asociados con Halloween y el cine de terror.

El recorrido saldrá a las 16:00 horas

Las actividades de la Marcha Zombie iniciarán desde la mañana. La concentración está prevista a las 10:00 horas sobre la avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, donde los participantes podrán reunirse y prepararse antes del inicio del desfile.

La salida del contingente está programada para las 16:00 horas. Los organizadores recomendaron llegar con anticipación, sobre todo a quienes busquen utilizar los servicios de maquillaje o participar en las dinámicas previstas antes de la caminata.

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Desde ese punto saldrá el contingente, que recorrerá una distancia aproximada de 2,5 kilómetros hasta llegar a la Plaza de la Constitución. La ruta seguirá por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo.

El paso de los contingentes podría provocar tránsito lento o restricciones temporales en las inmediaciones del recorrido. Los horarios de cierres y las alternativas viales deberán confirmarse mediante los avisos de las autoridades capitalinas.

Los asistentes que únicamente quieran observar el desfile podrán ubicarse a los costados de las vialidades. La convocatoria también permite que madres, padres y tutores acompañen a menores de edad sin necesidad de usar un disfraz.

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La salida del contingente está programada para las 16:00 horas. (Gisell Yazmin Pinzon Roldan)

La edición celebrará 19 años con monstruos, pasarelas y concursos

La Marcha Zombie se realiza desde 2007 y en esta ocasión celebrará su 19.º aniversario. La organización convocó a cosplayers, maquillistas y público general, con una programación centrada en la convivencia entre la cultura zombie y las criaturas clásicas del terror.

La temática anunciada para este año es Zombie Walk vs. Halloween. La propuesta busca ampliar el foco habitual de la marcha al incorporar vestuarios y diseños inspirados en monstruos de distintas tradiciones, más allá de las caracterizaciones centradas en el gore.

Entre las actividades previstas figura una pasarela de monstruos. En ella, cosplayers y diseñadores podrán exhibir vestuarios, accesorios y técnicas de maquillaje ante un jurado y el público.

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También habrá una competencia denominada “Batalla de Aura Monstruosa”. La dinámica contempla poses, coreografías y confrontaciones escénicas entre personajes de terror y hordas de infectados.

Las parejas interesadas tendrán la posibilidad de participar en bodas zombie. Estas ceremonias simbólicas formarán parte de las actividades temáticas organizadas durante la jornada.

Habrá carpas de maquillaje desde las 11:00 con cuota de recuperación

Las personas que no lleven una caracterización preparada podrán acudir a las carpas de maquillaje previstas en la zona de concentración. Los maquillistas oficiales comenzarán a ofrecer el servicio desde las 11:00, según la información difundida sobre el evento.

El servicio tendrá una cuota de recuperación destinada a cubrir los materiales utilizados. El monto no fue anunciado, por lo que los asistentes deberán considerar ese gasto si desean transformarse en alguno de los personajes del desfile.

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La organización también recomendó evitar réplicas de armas y accesorios con apariencia realista. La medida apunta a mantener un entorno seguro durante la concentración, las actividades previas y el recorrido por el Centro Histórico.

Las personas que no lleven una caracterización preparada podrán acudir a las carpas de maquillaje previstas en la zona de concentración. (Gisell Yazmin Pinzon Roldan)

La colecta de alimentos se recibirá solo junto al Monumento a la Revolución

La Marcha Zombie incorporará una colecta voluntaria de alimentos no perecederos para Alimento para Todos I.A.P. Los asistentes podrán llevar arroz, frijol, productos enlatados u otros artículos que puedan conservarse sin refrigeración.

El centro de acopio estará en la avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución. La recepción de donativos se realizará en ese punto y no durante el recorrido ni al llegar al Zócalo capitalino.

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La aportación no será un requisito para participar. El acceso al desfile seguirá siendo gratuito para quienes se sumen con disfraz y para quienes acudan como público.

La institución receptora se dedica a recolectar, clasificar y distribuir alimentos entre poblaciones que los requieren. Durante 2025 apoyó a más de 200 mil personas mediante el rescate de más de 22 mil toneladas de alimentos.

Desde 2010, la organización de la Marcha Zombie informó una recaudación acumulada de 29 toneladas en especie para instituciones y proyectos altruistas. Para esta edición, la colecta buscará superar los registros obtenidos en años anteriores.

La Marcha Zombie incorporará una colecta voluntaria de alimentos no perecederos para Alimento para Todos I.A.P. (Gisell Yazmin Pinzon Roldan)

Ante posibles cambios en la circulación o en la organización de las actividades, las personas asistentes y automovilistas deberán mantenerse atentas a los avisos oficiales de las autoridades capitalinas y de los organizadores de la Marcha Zombie.

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