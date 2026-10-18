¿Menopausia o hipotiroidismo? Las señales que pueden confundirse y cómo identificarlas

El cansancio persistente, el aumento de peso, la caída del cabello y los cambios de humor pueden aparecer tanto durante la menopausia como por un trastorno de la tiroides

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La menopausia y el hipotiroidismo pueden compartir síntomas que dificultan identificar qué ocurre en el organismo. El cansancio constante, las alteraciones del sueño, el aumento de peso y los problemas de concentración suelen atribuirse a los cambios hormonales asociados con la edad, aunque también pueden estar relacionados con una disminución en la producción de hormonas tiroideas.

Distinguir entre ambas condiciones es importante para evitar diagnósticos tardíos y tratamientos inadecuados. En el marco del 18 de octubre, fecha que el comunicado difundido presenta como el Día Nacional de la Menopausia en México, especialistas hicieron un llamado a fortalecer la información sobre la salud hormonal femenina y a dejar atrás los prejuicios que dificultan hablar abiertamente de esta etapa.

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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citadas en el comunicado, en México hay más de 23 millones de mujeres de 40 años o más que viven o han vivido las etapas del climaterio y la menopausia. Esta cifra dimensiona la relevancia de promover una atención médica integral que considere tanto los cambios propios de la transición menopáusica como otras posibles causas de los síntomas.

¿Cuáles son los síntomas que comparten la menopausia y el hipotiroidismo?

La menopausia ocurre cuando cesa de manera permanente la menstruación debido a la disminución de la actividad ovárica. El hipotiroidismo, en cambio, es una condición en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas para cubrir las necesidades del organismo.

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La menopausia y el hipotiroidismo comparten síntomas como cansancio, aumento de peso, cambios de humor y caída del cabello. Un diagnóstico oportuno permite distinguir ambas condiciones y recibir el tratamiento adecuado para mejorar la calidad de vida

Aunque tienen causas diferentes, ambas situaciones pueden manifestarse con molestias similares. Entre las principales señales que pueden confundirse se encuentran:

Cansancio y falta de energía: la sensación de agotamiento puede afectar las actividades cotidianas y el desempeño laboral.

Aumento de peso: los cambios metabólicos y hormonales pueden influir en el peso corporal, aunque este síntoma también tiene otras causas.

Alteraciones del estado de ánimo: la ansiedad, la irritabilidad y los síntomas depresivos pueden aparecer durante la transición menopáusica o asociarse con problemas tiroideos.

Caída del cabello y piel seca: ambas condiciones pueden acompañarse de cambios en la piel y el cabello.

Dificultades de concentración: algunas mujeres describen problemas para recordar información o mantener la atención, conocidos coloquialmente como niebla mental.

Alteraciones menstruales: durante la perimenopausia, los ciclos pueden volverse irregulares; los trastornos tiroideos también pueden modificar el patrón menstrual.

La presencia de uno o varios de estos síntomas no confirma por sí sola un diagnóstico. Su intensidad, duración y combinación con otras señales deben valorarse en una consulta médica.

¿Cómo diferenciar la menopausia del hipotiroidismo?

Una de las principales dificultades es que los síntomas pueden aparecer al mismo tiempo, especialmente en mujeres que atraviesan la transición hacia la menopausia. Por ello, no es recomendable atribuir automáticamente todas las molestias a la edad o a los cambios hormonales.

La endocrinóloga Lourdes Basurto advierte que algunas mujeres pueden interpretar los bochornos, el insomnio o el cansancio como manifestaciones normales de la menopausia, cuando también podría existir un trastorno tiroideo sin diagnosticar. La especialista señala que confundir ambas condiciones puede retrasar la atención apropiada y prolongar el deterioro de la calidad de vida.

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Para diferenciarlas, el personal médico considera los antecedentes de salud, la edad, los cambios en el ciclo menstrual, la evolución de los síntomas y los resultados de los estudios que correspondan.

En particular, las pruebas de función tiroidea, como la medición de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y, cuando se requiere, de la tiroxina libre (T4 libre), ayudan a evaluar el funcionamiento de la glándula. La valoración de la menopausia suele basarse en la historia clínica, los síntomas y los cambios menstruales; los análisis hormonales se solicitan según las características de cada paciente.

Ningún síntoma aislado permite distinguir de manera definitiva una condición de la otra. Además, es posible que una mujer presente menopausia e hipotiroidismo simultáneamente, por lo que ambas posibilidades deben considerarse cuando los antecedentes y la evaluación clínica lo justifiquen.

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La menopausia y el hipotiroidismo comparten síntomas como cansancio, aumento de peso, cambios de humor y caída del cabello. Un diagnóstico oportuno permite distinguir ambas condiciones y recibir el tratamiento adecuado para mejorar la calidad de vida

Menopausia y salud cardiovascular: por qué importa la atención oportuna

Los cambios asociados con la menopausia no se limitan a los bochornos, las alteraciones del sueño o las molestias emocionales. También es una etapa relevante para revisar los factores de riesgo cardiovascular y metabólico.

La cardióloga clínica María Alejandra Madrid explica que la disminución de las hormonas sexuales femeninas coincide con una etapa en la que pueden acumularse factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Por ello, recomienda prestar atención a la presión arterial, los niveles de colesterol, el peso y los antecedentes médicos.

La especialista también destaca la importancia de considerar las complicaciones que pudieron presentarse durante el embarazo, como la diabetes gestacional o la hipertensión, pues pueden funcionar como señales de un mayor riesgo cardiovascular futuro.

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Una evaluación médica integral permite identificar factores que requieren vigilancia y establecer medidas preventivas de acuerdo con las necesidades de cada mujer.

¿Qué tratamientos existen para la menopausia y el hipotiroidismo?

El tratamiento depende de la condición diagnosticada, la intensidad de los síntomas y los antecedentes de salud. No existe una intervención única que sea adecuada para todas las mujeres.

En el caso del hipotiroidismo, el tratamiento habitual consiste en sustituir la hormona tiroidea que el organismo no produce en cantidad suficiente. La dosis debe ajustarse y vigilarse mediante controles médicos y análisis de laboratorio.

Para los síntomas de la menopausia, la Terapia Hormonal de la Menopausia, también conocida como terapia de reemplazo hormonal, puede ser una alternativa cuando está médicamente indicada. Su uso requiere valorar los beneficios, los riesgos individuales, la edad, el tiempo transcurrido desde la menopausia y los antecedentes personales.

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Esta terapia puede aliviar síntomas vasomotores, como los bochornos y los sudores nocturnos, y ayudar a prevenir la pérdida ósea en determinadas pacientes. Sin embargo, no es adecuada para todas las mujeres ni debe presentarse como una medida que reduzca de forma universal el riesgo cardiovascular a largo plazo. La decisión debe tomarse de manera individualizada con un profesional de la salud.

La atención también puede incluir medidas para favorecer el descanso, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y controlar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado.

¿Cuándo acudir al médico si tienes síntomas de menopausia?

Las mujeres que presentan cansancio persistente, cambios de peso sin una causa clara, caída del cabello, alteraciones menstruales o dificultades de concentración deben consultar a un profesional de la salud, especialmente si las molestias interfieren con sus actividades habituales.

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La valoración cobra relevancia cuando los síntomas son nuevos, empeoran con el tiempo o no mejoran con las medidas habituales. La consulta permite determinar si se relacionan con la transición menopáusica, con una alteración tiroidea o con otro problema que requiera atención.

El objetivo no es medicalizar todos los cambios asociados con la edad, sino evitar que molestias persistentes queden sin explicación y que las pacientes tengan que convivir con ellas por falta de información.

Día Nacional de la Menopausia: la importancia de hablar de salud hormonal

La conmemoración del 18 de octubre busca colocar la menopausia en la conversación pública y promover una atención que contemple la salud física, emocional y cardiovascular de las mujeres.

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Miriam Gaona, Brand Manager de Merck México, sostiene que esta etapa debe abordarse sin miedo ni desinformación. En ese sentido, iniciativas educativas impulsadas por Mujeres en Hormonía y Merck buscan ampliar el acceso a información sobre salud hormonal femenina.

Las interesadas pueden consultar los sitios Mujeres en Hormonía y Mi detección de tiroides.

Reconocer los síntomas, acudir a revisiones médicas y recibir un diagnóstico oportuno son pasos fundamentales para mejorar el bienestar durante la menopausia. Identificar si las molestias corresponden a esta transición, al hipotiroidismo o a ambas condiciones permite tomar decisiones informadas y acceder a un tratamiento acorde con las necesidades de cada paciente.