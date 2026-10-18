Desde documentos falsos hasta vapeadores: destruyen miles de objetos relacionados con delitos en la CDMX. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó más de 37 mil indicios del delito vinculados a los delitos de uso de documento falso y contra la propiedad industrial, conocido como piratería. El material formaba parte de diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas que la dependencia tramita a nivel federal.

En total se eliminaron 37 mil 318 indicios relacionados con 234 expedientes de la FGR. La diligencia se realizó en una bodega de objetos ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde se concentraba el material asegurado en distintas investigaciones.

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Qué objetos fueron destruidos

Entre los indicios destruidos se encontraban videogramas y fonogramas, soportes que suelen vincularse con la reproducción no autorizada de contenidos audiovisuales y musicales. También formó parte del lote ropa deportiva, uno de los rubros típicos en los casos de piratería comercial.

El inventario incluyó diversos tipos de documentos de educación media superior apócrifos, es decir, constancias o certificados falsificados correspondientes a ese nivel educativo.

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En materia de identificación oficial, se destruyeron credenciales para votar y actas de nacimiento apócrifas. A esta categoría se sumaron insignias falsas de la Guardia Nacional, encontradas entre los objetos asegurados en las carpetas de investigación.

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Otro grupo de objetos correspondió a básculas, motores, maletas y mochilas, bienes de naturaleza distinta entre sí pero reunidos dentro del mismo procedimiento de destrucción.

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En el rubro de dispositivos electrónicos y tecnológicos, la lista contempló teléfonos celulares, tabletas y discos compactos, además de vapeadores. A ello se añadieron piezas para sistemas sísmicos, un tipo de objeto menos común dentro del conjunto general.

El inventario se completó con calzado, gorras, cajas de madera y rejas metálicas. En conjunto, estos bienes conformaron un universo heterogéneo que abarcó desde mercancía textil y electrónica hasta documentación oficial falsificada, reflejo de la variedad de delitos contemplados en los 234 expedientes.

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Instituciones que participaron en el operativo

El acto de destrucción estuvo bajo la conducción de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de su Fiscalía Federal en la Ciudad de México. Esta unidad fue la encargada de coordinar el proceso dentro de las instalaciones designadas para el resguardo de los objetos.

En la diligencia participó el Ministerio Público de la Federación (MPF), responsable de dar fe de la legalidad del procedimiento aplicado a cada uno de los indicios destruidos. Su intervención garantiza que la eliminación del material se ajuste a los requisitos procesales establecidos para este tipo de actos.

También estuvo presente personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que participó en el desarrollo de la diligencia dentro de la bodega donde se llevó a cabo la acción.

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El operativo contó, además, con verificadores del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR. Su función consistió en supervisar que el procedimiento se desarrollara conforme a la normativa interna de la institución.

La participación conjunta de estas cuatro instancias (FECOR, MPF, AIC y OIC) permitió que el acto contara con representación tanto del área ministerial como de los órganos de investigación y control interno de la Fiscalía. Cada una de estas unidades forma parte de la estructura con la que la FGR organiza sus procedimientos a nivel federal, y su presencia conjunta en este tipo de diligencias responde a la naturaleza del procedimiento de destrucción de indicios vinculados a carpetas de investigación.

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Dónde se realizó la diligencia

La destrucción de los indicios tuvo lugar en las instalaciones de una bodega de objetos situada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Este espacio funcionaba como punto de resguardo del material asegurado en distintas carpetas de investigación.

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En ese inmueble se concentraban los bienes relacionados con los 234 expedientes de la FGR que fueron objeto del procedimiento.

El procedimiento desarrollado en esa ubicación permitió concentrar, en una sola diligencia, la destrucción de indicios correspondientes a los expedientes mencionados.