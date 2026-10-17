México

Seis de cada 10 niñas y adolescentes podrían ser víctimas de delitos al ser enganchadas por internet

La Secretaría de las Mujeres estatal organizó conferencias en preparatorias con la activista Olimpia Coral Melo Cruz, creadora de la Ley Olimpia y defensora del derecho de niñas y mujeres

Olimpia Coral Melo pidió que se sancione a ambos policías sin recurrir a la violencia digital. | Jovani Pérez
Olimpia Coral Melo pidió que se sancione a ambos policías sin recurrir a la violencia digital. | Jovani Pérez
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Autoridades advirtieron que seis de cada 10 víctimas de violencia digital y difusión de contenido íntimo eran menores de edad. La alerta se emitió durante jornadas de prevención dirigidas a estudiantes del Estado de México, donde se promovió la denuncia de agresiones protegidas por la legislación vigente.

La Secretaría de las Mujeres estatal organizó conferencias en preparatorias con la activista Olimpia Coral Melo Cruz, creadora de la Ley Olimpia y defensora del derecho de niñas y mujeres a vivir sin violencia en espacios digitales. Las actividades formaron parte de la campaña “En Redes No te Enredes”.

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La estrategia está dirigida a jóvenes y padres de familia, con el objetivo de que identificaran los riesgos del contacto con desconocidos mediante redes sociales y otros espacios digitales. Las autoridades buscaban que las familias conocieran lo que ocurría detrás del uso cotidiano de los teléfonos celulares.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres estatal, explicó que seis de cada 10 niñas y adolescentes habían sido contactadas en internet por extraños que buscaban cometer delitos. La funcionaria sostuvo que esas agresiones podían pasar inadvertidas y poner en riesgo la vida de las víctimas.

Adolescente de cabello lacio, figura de adulto encapuchado, laptop con el logo de Roblox en pantalla, burbujas de chat y píxeles dispersos.
Una adolescente seria se expone a una pantalla de laptop con el logo de Roblox, observada por una figura encapuchada, señalando la vulnerabilidad en el entorno digital y las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña llegó a municipios con alerta de género

Rodríguez Hernández señaló que la violencia digital podía derivar en la desaparición o muerte de una niña o adolescente. “Desafortunadamente es un medio de violencia que a veces no se percibe, pero está presente. Esta violencia puede ocasionar, en algunas ocasiones, hacer desaparecer a una niña o adolescente e incluso encontrarlas muertas”, declaró.

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La activista tenía previsto acudir a escuelas de nivel superior en los 11 municipios del Estado de México con alerta de género. En esos planteles compartiría información sobre los límites en el uso de redes sociales y las medidas para reconocer intentos de engaño.

La primera etapa de la campaña alcanzó a 7 mil adolescentes en 2025. Para ampliar el alcance del mensaje, las autoridades programaron actividades con Olimpia Coral Melo en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tultitlán.

Una mujer policía, una mujer ocultando el rostro, un hacker en un monitor, símbolos de seguridad digital, candados, imágenes, un mazo y balanzas.
Una serie de iconos y personajes detalla las medidas de seguridad en internet y la prevención de la difusión de fotos íntimas, con el respaldo legal y policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las jornadas se realizó en el plantel Bernardo Quintana del Conalep, en Cuautitlán Izcalli. La actividad formó parte de las acciones de prevención dirigidas a estudiantes y familias frente al contacto de menores con personas desconocidas por internet.

Autoridades pidieron denunciar la difusión de fotografías

La secretaria afirmó que Olimpia Coral Melo podía explicar los riesgos a partir de su propia experiencia con la violencia digital. “Ella vivió este tipo de violencia digital y por tanto tiene la capacidad para decir en qué debemos tener cuidado. Vivió en carne propia la cuestión de que mostraron fotografías que ella no permitió”, declaró.

Las autoridades subrayaron que las jóvenes no eran responsables de que se difundieran fotografías íntimas sin su autorización. Rodríguez Hernández sostuvo que debían denunciar esos hechos porque constituían un delito.

La funcionaria señaló que algunos padres entregaban teléfonos celulares a sus hijas sin conocer las interacciones que mantenían en internet. Los agresores podían presentarse como personas interesadas en ellas, decirles que eran bonitas o afirmar que estaban enamorados para después invitarlas a algún lugar.

Lotería Nacional.
Lotería Nacional.

De acuerdo con la explicación de la secretaria, esas estrategias de engaño podían terminar en el traslado de las menores a otros sitios. Por ello, la campaña buscaba que estudiantes y padres identificaran las señales de riesgo y actuaran ante cualquier contacto sospechoso.

  • Las jornadas de prevención estaban dirigidas a estudiantes y padres de familia.
  • La campaña se extendió a 11 municipios del Estado de México con alerta de género.
  • La difusión de fotografías sin consentimiento fue señalada como un delito que debía denunciarse.

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