México

Palomitas con mantequilla negra: el snack clásico para ver películas de terror

Si buscas una botana diferente para ver películas de terror, estas palomitas con mantequilla negra son la opción perfecta

Tazón negro lleno de palomitas de maíz junto a velas encendidas, calabazas pequeñas y hojas secas sobre una mesa de madera.
Esta receta de palomitas con mantequilla negra es fácil, rápida y económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las películas de terror tienen una regla no escrita: mientras más intensa es la historia, mejor debe ser la botana.

Las palomitas son el acompañamiento clásico para una noche de suspenso, pero esta versión lleva el sabor a otro nivel con mantequilla negra, sal y pimienta recién molida.

PUBLICIDAD

La mantequilla negra aporta un aroma tostado, profundo y parecido a la nuez. Su color oscuro se obtiene al cocinar la mantequilla hasta que los sólidos de la leche se doran.

El resultado es una cobertura intensa que transforma unas simples palomitas en un snack con carácter, ideal para disfrutar durante una maratón de películas de terror, Halloween o una reunión en casa.

Palomitas con mantequilla negra: un snack con sabor intenso

Las palomitas con mantequilla negra son una botana sencilla que se prepara en pocos minutos. La receta combina maíz palomero, aceite vegetal, mantequilla sin sal, sal fina y pimienta negra.

La clave está en controlar la temperatura de la mantequilla. Debe adquirir un tono café oscuro y un aroma tostado, pero no debe llegar a quemarse. Si produce humo o toma un color completamente negro, el sabor será amargo.

PUBLICIDAD

El maíz se cocina en una olla amplia para que los granos tengan espacio suficiente para expandirse. Después, las palomitas se mezclan con la mantequilla caliente y se sazonan por capas para lograr una cobertura más uniforme.

Tazón negro con palomitas oscuras sobre una mesa de madera decorada con calabazas pequeñas, velas encendidas, murciélagos de papel y entradas.
La receta combina maíz palomero, aceite vegetal, mantequilla sin sal, sal fina y pimienta negra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para las palomitas con mantequilla negra

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones de 2 tazas cada una.

  • 1/3 de taza de maíz palomero
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1/4 de taza de mantequilla sin sal
  • 1/2 cucharadita de sal fina
  • 1/4 de cucharadita de pimienta negra recién molida

Puedes ajustar la cantidad de sal según el tipo de mantequilla que utilices. Si prefieres un sabor más picante, aumenta ligeramente la pimienta negra o añade una pizca de chile seco molido.

Cómo preparar la mantequilla negra

  1. Coloca la mantequilla sin sal en una cacerola pequeña a fuego medio-bajo.
  2. Deja que la mantequilla se derrita por completo.
  3. Espera a que aparezca una capa de espuma en la superficie.
  4. Continúa la cocción durante unos minutos.
  5. Mueve la cacerola con suavidad para evitar que los sólidos de la leche se peguen al fondo.
  6. Observa cómo la mantequilla cambia de color y los sólidos de la leche se depositan en el fondo.
  7. Cuando la mantequilla tenga un color café oscuro y desprenda un aroma parecido a nuez tostada, retírala del fuego.
  8. Retira la cacerola justo antes de que la mantequilla tome un tono demasiado oscuro, porque el calor residual continuará la cocción durante algunos segundos.
  9. Mantén la cacerola destapada para permitir que el vapor salga.
  10. Vigila constantemente el color para evitar que la mantequilla se queme.
Cuatro fotografías muestran las etapas de derretimiento y tostado de mantequilla en una cacerola de acero sobre una estufa.
Retira la cacerola justo antes de que la mantequilla tome un tono demasiado oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer las palomitas con mantequilla negra, paso a paso

  1. Calienta las 2 cucharadas de aceite vegetal en una olla amplia a fuego medio-alto.
  2. Agrega 3 granos de maíz palomero y tapa la olla. Estos granos funcionan como una prueba para saber cuándo el aceite está listo.
  3. Cuando los granos revienten, incorpora el resto del maíz.
  4. Tapa la olla y deja una pequeña abertura para que salga el vapor. Este paso ayuda a conservar una textura más crujiente.
  5. Mueve la olla de un lado a otro cada pocos segundos. Así evitarás que los granos se quemen y ayudarás a que el calor se distribuya mejor.
  6. Cuando los estallidos comiencen a disminuir, baja el fuego.
  7. Retira la olla cuando escuches aproximadamente 1 estallido cada 2 o 3 segundos. No esperes a que revienten todos los granos, porque las palomitas terminadas podrían quemarse.
  8. Pasa las palomitas a un tazón grande y retira los granos que no hayan reventado.
  9. Vierte la mantequilla negra en forma de hilo sobre las palomitas mientras mezclas.
  10. Añade la sal y la pimienta negra. Mezcla por capas para evitar que la mantequilla se concentre solo en el fondo.
  11. Prueba una palomita y ajusta la cantidad de sal o pimienta.
  12. Sirve de inmediato, mientras la botana todavía está caliente y crujiente.
Tres cajas de papel con palomitas, pequeñas calabazas de adorno, arañas de plástico y recortes de murciélagos sobre una mesa de madera.
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones de 2 tazas cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para preparar una mejor botana

Utiliza una olla con tapa y suficiente espacio. El maíz aumenta varias veces su volumen al reventar, por lo que una olla pequeña puede provocar que las palomitas se desborden.

La tapa debe permanecer ligeramente abierta durante la cocción. Así el vapor puede escapar y las palomitas no quedarán blandas.

También es recomendable agregar la mantequilla poco a poco. Si la viertes toda de una sola vez, algunas palomitas quedarán demasiado húmedas y otras no tendrán suficiente sabor.

Para una versión más intensa, puedes agregar una pizca de ajo en polvo, chile seco o paprika. Si buscas un contraste dulce y salado, incorpora una pequeña cantidad de azúcar después de mezclar la mantequilla.

Tiempo de preparación y conservación

La receta requiere aproximadamente 10 minutos de tiempo activo y 8 minutos de cocción. El tiempo total es de alrededor de 18 minutos.

Las palomitas deben consumirse preferentemente el mismo día. Si sobran, guárdalas en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante un máximo de 2 días.

No se recomienda refrigerarlas porque la humedad puede afectar su textura. Para conservarlas crujientes, deja que se enfríen por completo antes de cerrar el recipiente.

Cuatro manos toman palomitas de un recipiente en una mesa de madera con adornos de Halloween, calabazas pequeñas y luces de colores.
Las palomitas deben consumirse preferentemente el mismo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor nutricional aproximado

Cada porción contiene aproximadamente:

  • 253 kcal3 g de proteínas
  • 18 g de grasas
  • 21 g de carbohidratos
  • 3 g de fibra
  • 300 mg de sodio

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Una botana ideal para una noche de terror

Las palomitas con mantequilla negra son una opción rápida, económica y diferente para acompañar una película. Su textura crujiente combina con el sabor tostado de la mantequilla y el toque especiado de la pimienta negra.

Prepáralas justo antes de comenzar la función y sírvelas en tazones individuales. También puedes colocarlas en bolsas de papel para recrear la experiencia de una sala de cine, pero con una cobertura casera mucho más intensa.

Temas Relacionados

PalomitasPalomitas De MaizSnacksHalloweenmexico-recetasmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO

La operación interinstitucional reveló que el grupo exigían pagos a comerciantes y transportistas, además de operar préstamos bajo la modalidad “gota a gota”

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO

Nieta de Paquita la del Barrio reacciona a la muerte de su mamá Martha Elena: “No merecías este final”

María del Carmen Castillo Martínez se despidió así de la hija adoptiva de la cantante

Nieta de Paquita la del Barrio reacciona a la muerte de su mamá Martha Elena: “No merecías este final”

Dos presidentes y una mayoría en el Congreso: Morena acapara cargos en lo federal, estatal y local a 15 años de su nacimiento

La ausencia de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, marcarán la celebración de su décimo quinto aniversario

Dos presidentes y una mayoría en el Congreso: Morena acapara cargos en lo federal, estatal y local a 15 años de su nacimiento

Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho

Las autoridades pusieron al enmascarado a disposición d el Ministerio Público luego de que Gerardo Germán Pineda se desvaneciera durante la lucha estelar

Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO

Golpe millonario: mujer intenta ingresar a México con más de 176 mil dólares desde Estados Unidos y es detenida

Capturan en Sonora a Cristian Rubén “N”, implicado en el ataque contra un punto de venta de drogas donde murió un menor de 13 años y un adulto

Condenan a seis presuntos miembros de Cártel del Golfo por la desaparición de cuatro estadounidenses en Matamoros: solo dos de las victimas sobrevivieron

ENTRETENIMIENTO

La última publicación de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio: un paseo familiar sin imaginar que su corazón fallaba

La última publicación de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio: un paseo familiar sin imaginar que su corazón fallaba

Nieta de Paquita la del Barrio reacciona a la muerte de su mamá Martha Elena: “No merecías este final”

Ese Pérez aclara si demandará a Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz por las falsas acusaciones en su contra

Qué es el norovirus, la enfermedad que mandó a Victoria Ruffo al hospital durante una semana

Natanael Cano preocupa a sus fans: el cantante apedrea su lujosa camioneta en un video

DEPORTES

Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho

Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho

Liga MX otorga permiso al América para estrenar uniforme de su 110 aniversario ante Monterrey

Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos

Tragedia en la lucha libre mexicana: muere El Búho Pineda, emblemático réferi, tras ataque del Hijo de Fishman en plena función

El Turco Mohamed pone condición para su futuro en Toluca: “Pasaron todos y yo sigo acá en el banquillo”