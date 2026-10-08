Palomitas con mantequilla negra: el snack clásico para ver películas de terror

Esta receta de palomitas con mantequilla negra es fácil, rápida y económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las películas de terror tienen una regla no escrita: mientras más intensa es la historia, mejor debe ser la botana.

Las palomitas son el acompañamiento clásico para una noche de suspenso, pero esta versión lleva el sabor a otro nivel con mantequilla negra, sal y pimienta recién molida.

PUBLICIDAD

La mantequilla negra aporta un aroma tostado, profundo y parecido a la nuez. Su color oscuro se obtiene al cocinar la mantequilla hasta que los sólidos de la leche se doran.

El resultado es una cobertura intensa que transforma unas simples palomitas en un snack con carácter, ideal para disfrutar durante una maratón de películas de terror, Halloween o una reunión en casa.

Palomitas con mantequilla negra: un snack con sabor intenso

Las palomitas con mantequilla negra son una botana sencilla que se prepara en pocos minutos. La receta combina maíz palomero, aceite vegetal, mantequilla sin sal, sal fina y pimienta negra.

La clave está en controlar la temperatura de la mantequilla. Debe adquirir un tono café oscuro y un aroma tostado, pero no debe llegar a quemarse. Si produce humo o toma un color completamente negro, el sabor será amargo.

PUBLICIDAD

El maíz se cocina en una olla amplia para que los granos tengan espacio suficiente para expandirse. Después, las palomitas se mezclan con la mantequilla caliente y se sazonan por capas para lograr una cobertura más uniforme.

La receta combina maíz palomero, aceite vegetal, mantequilla sin sal, sal fina y pimienta negra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para las palomitas con mantequilla negra

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones de 2 tazas cada una.

1/3 de taza de maíz palomero

2 cucharadas de aceite vegetal

1/4 de taza de mantequilla sin sal

1/2 cucharadita de sal fina

1/4 de cucharadita de pimienta negra recién molida

Puedes ajustar la cantidad de sal según el tipo de mantequilla que utilices. Si prefieres un sabor más picante, aumenta ligeramente la pimienta negra o añade una pizca de chile seco molido.

Cómo preparar la mantequilla negra

Coloca la mantequilla sin sal en una cacerola pequeña a fuego medio-bajo. Deja que la mantequilla se derrita por completo. Espera a que aparezca una capa de espuma en la superficie. Continúa la cocción durante unos minutos. Mueve la cacerola con suavidad para evitar que los sólidos de la leche se peguen al fondo. Observa cómo la mantequilla cambia de color y los sólidos de la leche se depositan en el fondo. Cuando la mantequilla tenga un color café oscuro y desprenda un aroma parecido a nuez tostada, retírala del fuego. Retira la cacerola justo antes de que la mantequilla tome un tono demasiado oscuro, porque el calor residual continuará la cocción durante algunos segundos. Mantén la cacerola destapada para permitir que el vapor salga. Vigila constantemente el color para evitar que la mantequilla se queme.

Retira la cacerola justo antes de que la mantequilla tome un tono demasiado oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer las palomitas con mantequilla negra, paso a paso

Calienta las 2 cucharadas de aceite vegetal en una olla amplia a fuego medio-alto. Agrega 3 granos de maíz palomero y tapa la olla. Estos granos funcionan como una prueba para saber cuándo el aceite está listo. Cuando los granos revienten, incorpora el resto del maíz. Tapa la olla y deja una pequeña abertura para que salga el vapor. Este paso ayuda a conservar una textura más crujiente. Mueve la olla de un lado a otro cada pocos segundos. Así evitarás que los granos se quemen y ayudarás a que el calor se distribuya mejor. Cuando los estallidos comiencen a disminuir, baja el fuego. Retira la olla cuando escuches aproximadamente 1 estallido cada 2 o 3 segundos. No esperes a que revienten todos los granos, porque las palomitas terminadas podrían quemarse. Pasa las palomitas a un tazón grande y retira los granos que no hayan reventado. Vierte la mantequilla negra en forma de hilo sobre las palomitas mientras mezclas. Añade la sal y la pimienta negra. Mezcla por capas para evitar que la mantequilla se concentre solo en el fondo. Prueba una palomita y ajusta la cantidad de sal o pimienta. Sirve de inmediato, mientras la botana todavía está caliente y crujiente.

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones de 2 tazas cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para preparar una mejor botana

Utiliza una olla con tapa y suficiente espacio. El maíz aumenta varias veces su volumen al reventar, por lo que una olla pequeña puede provocar que las palomitas se desborden.

PUBLICIDAD

La tapa debe permanecer ligeramente abierta durante la cocción. Así el vapor puede escapar y las palomitas no quedarán blandas.

También es recomendable agregar la mantequilla poco a poco. Si la viertes toda de una sola vez, algunas palomitas quedarán demasiado húmedas y otras no tendrán suficiente sabor.

Para una versión más intensa, puedes agregar una pizca de ajo en polvo, chile seco o paprika. Si buscas un contraste dulce y salado, incorpora una pequeña cantidad de azúcar después de mezclar la mantequilla.

Tiempo de preparación y conservación

La receta requiere aproximadamente 10 minutos de tiempo activo y 8 minutos de cocción. El tiempo total es de alrededor de 18 minutos.

PUBLICIDAD

Las palomitas deben consumirse preferentemente el mismo día. Si sobran, guárdalas en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante un máximo de 2 días.

No se recomienda refrigerarlas porque la humedad puede afectar su textura. Para conservarlas crujientes, deja que se enfríen por completo antes de cerrar el recipiente.

Las palomitas deben consumirse preferentemente el mismo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor nutricional aproximado

Cada porción contiene aproximadamente:

253 kcal3 g de proteínas

18 g de grasas

21 g de carbohidratos

3 g de fibra

300 mg de sodio

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Una botana ideal para una noche de terror

Las palomitas con mantequilla negra son una opción rápida, económica y diferente para acompañar una película. Su textura crujiente combina con el sabor tostado de la mantequilla y el toque especiado de la pimienta negra.

PUBLICIDAD

Prepáralas justo antes de comenzar la función y sírvelas en tazones individuales. También puedes colocarlas en bolsas de papel para recrear la experiencia de una sala de cine, pero con una cobertura casera mucho más intensa.