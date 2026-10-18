Cómo hacer un repelente casero con café y clavo para alejar mosquitos de tu casa sin usar aerosoles

Los posos de café y los clavos pueden reutilizarse en una preparación doméstica pensada para zonas donde suelen ingresar mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El café y el clavo pueden emplearse como una alternativa aromática sin aerosoles para intentar reducir la presencia de mosquitos en ventanas, puertas, patios y balcones.

La mezcla se prepara con posos de café totalmente secos y clavos enteros, dentro de bolsitas de tela. Puede usarse durante los períodos de mayor actividad de estos insectos, pero no reemplaza medidas de protección comprobadas.

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La propuesta se basa en dos componentes: el eugenol del clavo mostró actividad repelente en pruebas de laboratorio, mientras que la cafeína del café se ha asociado con cambios en el desarrollo larvario y en la puesta de huevos.

La combinación no cuenta con estudios que demuestren una reducción fiable de picaduras dentro de una casa.

El remedio casero funciona solo como complemento aromático

Las personas que desean evitar aerosoles dentro de la casa pueden usar esta mezcla en lugares de acceso o descanso.

Las bolsitas no liberan una dosis controlada de sustancias activas, por lo que su resultado depende de factores como el ambiente, la especie de mosquito y la proximidad al foco de insectos.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan utilizar repelentes registrados ante la Agencia de Protección Ambiental cuando se requiere protección personal.

El organismo advierte que la eficacia de los repelentes no registrados, incluidos varios productos naturales, no se conoce con certeza.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, ANVISA, coincide en que los remedios caseros llamados “naturales” no tienen eficacia comprobada contra mosquitos. Su advertencia incluye formulaciones con aceites vegetales, velas, inciensos y aromatizantes ambientales.

La preparación con café y clavo puede resultar útil como recurso doméstico de bajo impacto si se presenta con expectativas realistas. No debe reemplazar mosquiteros, control de criaderos ni repelentes aprobados en escenarios donde haya riesgo sanitario.

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Las bolsitas no liberan una dosis controlada de sustancias activas, por lo que su resultado depende de factores como el ambiente, la especie de mosquito y la proximidad al foco de insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clavo aporta eugenol, una sustancia estudiada en laboratorio

El clavo de olor, conocido científicamente como Syzygium aromaticum, concentra eugenol, un compuesto que explica buena parte de su aroma. Esa sustancia fue identificada como uno de los componentes con capacidad de modificar la conducta de aproximación de algunos mosquitos.

Una revisión de Malaria Journal analizó estudios sobre repelentes vegetales frente a especies del género Anopheles. El clavo mostró una actividad moderada, con diferencias relacionadas con la concentración utilizada y la especie expuesta.

El trabajo publicado en Journal of Medical Entomology examinó aceites esenciales de clavo, tomillo, cedro, geranio y menta. Las pruebas ubicaron al clavo entre las opciones con mejores resultados frente a Aedes aegypti y Anopheles albimanus.

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La misma investigación detectó límites para el uso cotidiano. Las concentraciones elevadas de ciertos aceites esenciales, incluido el de clavo, pueden provocar irritación de la piel y un olor difícil de tolerar.

Por eso, la preparación doméstica propuesta no utiliza aceite esencial ni se aplica sobre el cuerpo. Los clavos enteros ofrecen un formato menos concentrado, aunque también menos potente y sin una eficacia cuantificada para interiores.

El café tiene indicios sobre larvas, no sobre picaduras en casa

Los posos de café contienen cafeína y diterpenos. Algunas investigaciones recogidas en el material de referencia asociaron esas sustancias con cambios en el desarrollo de larvas y con una menor disposición de las hembras a depositar huevos en determinados medios.

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Ese efecto potencial no demuestra que el aroma del café seco impida que los mosquitos adultos entren en una vivienda. Tampoco permite afirmar que una mezcla colocada cerca de una ventana reduzca de forma medible las picaduras.

La Universidad Estatal de Washington revisó la literatura sobre el uso de posos de café en jardines. El documento técnico concluyó que no hay evidencia publicada de que repelan o maten plagas de jardín de manera fiable.

La institución también desaconsejó usar posos frescos directamente sobre plantas, ya que pueden afectar su crecimiento. El café usado debe reservarse para las bolsitas aromáticas o para compostaje adecuado, no para cubrir macetas y jardineras en grandes cantidades.

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El clavo de olor, conocido científicamente como Syzygium aromaticum, concentra eugenol, un compuesto que explica buena parte de su aroma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar las bolsitas de café y clavo

La preparación no tiene una proporción validada por estudios científicos. Su función es aromática y complementaria, por lo que no debe entenderse como un repelente con protección garantizada.

Reúne los posos de café usados después de preparar la bebida. Extiéndelos sobre una bandeja o papel absorbente en un sitio ventilado. Espera hasta que estén completamente secos. La humedad puede generar moho y malos olores dentro de la bolsita. Coloca los posos secos en una bolsa de tela permeable, como algodón, gasa o una tela fina. Añade clavos de olor enteros y distribúyelos dentro de la mezcla. No hace falta triturarlos ni utilizar aceite esencial. Cierra bien la bolsita para que el contenido no se derrame ni quede disponible para niños o animales de compañía. Ubica las bolsitas junto a ventanas, puertas, galerías, patios o balcones donde se advierta una mayor presencia de mosquitos. Revisa el contenido periódicamente. Si el café recupera humedad, cambia de olor o presenta moho, debe desecharse y reemplazarse.

Las bolsas deben quedar fuera del alcance de menores y mascotas. La cafeína puede ser perjudicial ante una ingesta elevada y los clavos tampoco deben quedar disponibles para manipulación accidental.

La preparación no tiene una proporción validada por estudios científicos. Su función es aromática y complementaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control del agua estancada ofrece una protección más efectiva

Los mosquitos necesitan agua para reproducirse. Los CDC recomiendan vaciar, limpiar o cubrir cada semana los recipientes que puedan acumularla dentro y fuera de la vivienda.

Los platos bajo macetas, floreros, baldes, bebederos, canaletas y objetos expuestos a la lluvia requieren atención. La eliminación de esos puntos reduce las oportunidades para que las hembras depositen huevos.

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La División de Servicios Médicos de Naciones Unidas también aconseja limpiar desagües, cubrir tanques y retirar recipientes en los que se acumule agua. Esas acciones atacan el problema antes de que los mosquitos lleguen a la etapa adulta.

El uso de café en recipientes con agua no debe sustituir esa rutina. Aunque existan investigaciones sobre cafeína y larvas, la prevención más segura consiste en evitar que el agua permanezca estancada.

Las barreras físicas reducen la exposición dentro del hogar

Las mallas en puertas y ventanas limitan la entrada de mosquitos a las habitaciones. Los mosquiteros en camas, cochecitos y cunas añaden una defensa física sin liberar sustancias al ambiente.

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La ropa de manga larga y los pantalones largos ayudan cuando se permanece al aire libre. Las guías de los CDC también incluyen prendas tratadas con permetrina, siempre según las instrucciones del producto.

ANVISA recomienda priorizar las barreras físicas y los formatos adecuados para ambientes cerrados. El organismo brasileño señala que la elección de un producto registrado permite conocer sus instrucciones, restricciones y condiciones de uso.

En hogares con niños, embarazadas, personas mayores o integrantes con enfermedades respiratorias, estas medidas adquieren mayor valor. Las soluciones aromáticas con café y clavo no cuentan con una evaluación estandarizada de eficacia ni de seguridad para todos esos grupos.

Guía para el uso de posos de café y clavo de olor contra los mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los repelentes registrados siguen siendo necesarios ante un riesgo real

Los CDC reconocen como ingredientes activos evaluados al DEET, la picaridina, el IR3535, el para-mentano-diol, la 2-undecanona y el aceite de eucalipto de limón en formulaciones autorizadas. La protección depende de usar cada producto de acuerdo con su etiqueta.

Las recomendaciones de Naciones Unidas también priorizan repelentes con activos aprobados, ropa que cubra la piel y control de criaderos. Esta combinación es especialmente necesaria en áreas con circulación de dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla o malaria.

La mezcla de café y clavo puede integrarse a una estrategia doméstica como apoyo aromático. Su lugar está cerca de los accesos, junto con mosquiteros y una limpieza regular de recipientes con agua, no como sustituto de las medidas de salud pública.