Lluvia de meteoros Oriónidas 2026: cuándo y a qué hora ver los restos del cometa Halley en México (Sky&Telescope)

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La lluvia de meteoros Oriónidas alcanza su máximo entre la noche del miércoles 21 y el amanecer del jueves 22 de octubre de 2026 en México, cuando la Tierra atraviesa restos de polvo desprendidos del cometa 1P/Halley.

El fenómeno puede apreciarse sin telescopio ni binoculares desde lugares oscuros, a partir de las 11:30 de la noche y con mejores condiciones durante la madrugada, antes de que salga el Sol.

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De acuerdo con UNAM Global, las Oriónidas permanecen activas desde este 2 de octubre y hasta el 7 de noviembre. Durante su periodo de mayor actividad, los observadores podrían distinguir entre 10 y 25 meteoros por hora si el cielo está despejado y existe poca contaminación lumínica.

El espectáculo astronómico recibe su nombre de la constelación de Orión, zona desde la que parecen surgir los destellos. Ese punto no marca el único sitio donde pueden verse, pues los meteoros cruzan distintas áreas de la bóveda celeste.

La noche del 21 al 22 de octubre concentra la mayor actividad

La fecha para observar las Oriónidas en México es la noche del miércoles 21 de octubre. La actividad se extiende durante las primeras horas del jueves 22, cuando el radiante de la lluvia gana altura sobre el horizonte oriental.

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Orión comienza a elevarse por el este entre las 11:30 p.m. y las 12:00 a.m. Ese momento permite iniciar la observación, aunque el mayor número de destellos suele registrarse después de la medianoche y antes del amanecer.

La recomendación es llegar al lugar de observación con anticipación. Los ojos requieren entre 15 y 20 minutos para acostumbrarse a la oscuridad. Durante ese lapso conviene evitar las pantallas de celulares, lámparas directas y luces blancas.

La noche del 21 al 22 de octubre concentra la mayor actividad (RS)

La intensidad de la lluvia depende de factores como la nubosidad, la iluminación de las ciudades y la fase lunar. Este año, la Luna en fase gibosa creciente podría reducir la visibilidad de los meteoros menos brillantes.

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Orión aparece por el este y los meteoros cruzan todo el cielo

El radiante de las Oriónidas se localiza cerca del brazo del cazador de la constelación de Orión. Según la información de la NASA citada en el material de referencia, se ubica al norte de Betelgeuse, una de las estrellas más visibles de esa figura astronómica.

El radiante es el punto desde el cual parecen salir los meteoros. No obstante, mirar de forma fija a ese sitio puede limitar la observación, ya que las trazas luminosas se ven más largas cuando aparecen a cierta distancia de su origen aparente.

La sugerencia es dirigir la vista hacia una zona amplia del cielo, entre 45 y 90 grados respecto al radiante. Una silla reclinable, una cobija o una superficie cómoda pueden ayudar a mantener la mirada hacia arriba durante periodos prolongados.

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No se requiere equipo especializado. Los telescopios y binoculares reducen el campo visual, por lo que no son adecuados para seguir una lluvia de meteoros. La vista a simple vista permite abarcar una mayor porción del firmamento.

Las personas que observen desde zonas urbanas pueden buscar parques, miradores o áreas abiertas con menor cantidad de alumbrado. En Ciudad de México y otras ciudades, la luz artificial puede ocultar los meteoros de menor brillo.

Los fragmentos del cometa Halley ingresan a 66 kilómetros por segundo

Las Oriónidas se forman a partir de pequeñas partículas y corrientes de polvo que deja el cometa 1P/Halley durante su recorrido alrededor del Sol. Cuando la Tierra cruza esa zona de fragmentos, los restos ingresan a la atmósfera y se calientan por la fricción.

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Ese proceso genera las líneas luminosas conocidas como meteoros o estrellas fugaces. En el caso de las Oriónidas, los objetos entran a la atmósfera a una velocidad aproximada de 66 kilómetros por segundo.

Los fragmentos del cometa Halley ingresan a 66 kilómetros por segundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos meteoros dejan estelas que permanecen visibles durante varios segundos. En ciertos casos, los fragmentos producen destellos de mayor intensidad, conocidos como bolas de fuego, que pueden distinguirse incluso con una iluminación moderada.

El cometa Halley completa una vuelta alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años. Su última aparición ocurrió en 1986 y su regreso al sistema solar interior está previsto hacia 2061, de acuerdo con el portal especializado Star Walk citado en el material de referencia.

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La Tierra atraviesa dos corrientes de polvo del cometa Halley cada año

Los restos del cometa se han dispersado a lo largo de su trayectoria orbital tras múltiples pasos cerca del Sol. La Tierra cruza distintas partes de esa corriente dos veces al año, lo que origina dos lluvias de meteoros relacionadas con Halley.

Las Oriónidas ocurren en octubre. Las Eta Acuáridas se registran durante mayo. Ambas muestran material liberado por el mismo cometa, aunque su radiante y sus condiciones de observación cambian según la posición de la Tierra en su órbita.

El nombre Halley proviene del astrónomo inglés Edmond Halley, quien en 1705 identificó que varios avistamientos de cometas correspondían al mismo objeto celeste. Sus cálculos establecieron que aquel cuerpo volvía a ser visible en intervalos cercanos a 76 años.

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