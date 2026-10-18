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Cáncer de mama: cómo funcionaría la prueba de sangre que busca reducir biopsias innecesarias

Podría mejorar el diagnóstico del cáncer de mama y reducir biopsias innecesarias, aunque aún requiere validación clínica

Podría mejorar el diagnóstico del cáncer de mama y reducir biopsias innecesarias, aunque aún requiere validación clínica
Podría mejorar el diagnóstico del cáncer de mama y reducir biopsias innecesarias, aunque aún requiere validación clínica
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Una muestra de sangre podría convertirse en una herramienta complementaria para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama. La posibilidad de identificar biomarcadores relacionados con esta enfermedad mediante el análisis de proteínas en concentraciones extremadamente bajas abre una nueva línea de investigación para conocer mejor las características de las lesiones sospechosas.

Actualmente, cuando una mastografía muestra alguna anomalía, los médicos pueden solicitar estudios adicionales y, en determinados casos, una biopsia para confirmar si existe un tumor maligno. Sin embargo, no todas las lesiones sospechosas corresponden a cáncer, por lo que la búsqueda de métodos que permitan obtener información más precisa representa un desafío para la medicina.

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La propuesta consiste en desarrollar una prueba sanguínea que complemente los procedimientos de diagnóstico existentes y ayude a los especialistas a tomar decisiones clínicas mejor fundamentadas. Si su utilidad y seguridad se confirman mediante estudios adicionales, esta tecnología podría contribuir a evitar algunas biopsias que no resulten necesarias.

La investigación es desarrollada por un equipo de Mass General Brigham, en Estados Unidos, que estudia el potencial de los ensayos capaces de detectar y cuantificar moléculas individuales incluso cuando se encuentran en concentraciones extremadamente bajas.

David Walt, PhD, investigador del Departamento de Patología de Brigham and Women’s Hospital e integrante de Mass General Brigham, explicó que los ensayos utilizados en este trabajo pueden alcanzar una sensibilidad hasta mil veces mayor que la de otros métodos de detección de proteínas.

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El objetivo es identificar señales biológicas que aporten información sobre la presencia del cáncer de mama y sus diferentes subtipos. No obstante, la tecnología todavía se encuentra en investigación y no sustituye a la mamografía ni a la biopsia cuando esta última está clínicamente indicada.

¿Cómo funcionaría la prueba de sangre para detectar el cáncer de mama?

La tecnología se basa en la detección de proteínas que podrían proporcionar información sobre los procesos biológicos relacionados con el cáncer.

A diferencia de otros enfoques que se concentran principalmente en el ADN tumoral circulante, esta investigación se centra en las proteínas. Mediante ensayos ultrasensibles, los científicos buscan identificar biomarcadores que podrían pasar inadvertidos con métodos convencionales debido a su presencia en cantidades muy pequeñas.

La capacidad de medir estas moléculas permitiría estudiar cuáles ofrecen información útil para distinguir entre pacientes con y sin cáncer, así como reconocer características específicas de los tumores mamarios.

Para conseguirlo, los investigadores deben identificar las proteínas más relevantes y evaluar el desempeño de la prueba en distintos escenarios clínicos. Detectar una molécula en la sangre no es suficiente: también es necesario demostrar que su presencia o concentración permite obtener información confiable para orientar las decisiones médicas.

¿Podría ayudar a evitar biopsias innecesarias?

Cuando una mamografía muestra una lesión sospechosa, los especialistas pueden recomendar estudios complementarios para determinar su naturaleza. Dependiendo de los hallazgos, puede ser necesario realizar una biopsia para analizar una muestra de tejido.

Aunque este procedimiento es fundamental para confirmar o descartar el cáncer, algunas lesiones sospechosas resultan benignas. Por ello, una herramienta que aporte información adicional podría ayudar a mejorar la evaluación de las pacientes antes de tomar determinadas decisiones clínicas.

La prueba sanguínea busca contribuir a ese proceso mediante el análisis de biomarcadores. Si los estudios futuros demuestran que ofrece resultados suficientemente precisos, podría ayudar a identificar a las pacientes que necesitan evaluaciones adicionales y reducir algunos procedimientos invasivos que no sean necesarios.

Sin embargo, esta posibilidad todavía debe comprobarse. La sensibilidad es un indicador importante, pero también es necesario evaluar la especificidad, es decir, la capacidad de la prueba para identificar correctamente a quienes no tienen la enfermedad.

Ambos parámetros son fundamentales para determinar si el análisis puede utilizarse de manera segura como apoyo en el diagnóstico del cáncer de mama.

La importancia de identificar los subtipos del cáncer de mama

Otro de los objetivos de la investigación es explorar si los biomarcadores detectados en la sangre pueden aportar información sobre los diferentes subtipos del cáncer de mama.

Esta enfermedad no constituye una sola entidad biológica. Las características de cada tumor influyen en su comportamiento y en las opciones terapéuticas disponibles para las pacientes.

Entre los marcadores que se analizan habitualmente en el tejido tumoral se encuentran los receptores hormonales y la expresión de HER2. Estos elementos ayudan a los especialistas a caracterizar la enfermedad y a determinar qué tratamientos podrían ser adecuados.

La posibilidad de obtener información complementaria mediante una muestra de sangre representa una línea de investigación de interés para la medicina de precisión. Sin embargo, todavía es necesario establecer si esta tecnología puede identificar señales suficientemente confiables para aportar datos clínicamente relevantes sobre los subtipos tumorales.

¿La prueba de sangre sustituirá a la mamografía?

Por el momento, no hay fundamento para considerar que esta tecnología reemplazará a la mamografía o a la biopsia. La propuesta busca complementar las herramientas de diagnóstico existentes, no eliminar los procedimientos que se utilizan actualmente.

La mamografía continúa siendo una de las principales herramientas para detectar anomalías en las mamas. Cuando los resultados lo requieren, los médicos pueden indicar estudios adicionales y una biopsia para establecer un diagnóstico definitivo.

Antes de que la prueba sanguínea pueda incorporarse a la práctica clínica, será necesario determinar en qué situaciones aporta información útil, comprobar su precisión y validar sus resultados en distintas poblaciones.

Por ello, las mujeres no deben interpretar este avance como una alternativa inmediata a los estudios de detección recomendados ni modificar sus controles médicos a partir de una tecnología que todavía está en investigación.

Qué falta para que la tecnología pueda utilizarse en pacientes

El equipo científico continúa trabajando en la identificación de los biomarcadores más adecuados y en la evaluación de la capacidad de la prueba para distinguir entre personas con y sin cáncer.

Una sensibilidad elevada constituye un avance técnico relevante, pero no demuestra por sí sola que un análisis pueda utilizarse para diagnosticar la enfermedad en la práctica clínica. También es necesario evaluar su especificidad, validar sus resultados mediante estudios adicionales y establecer en qué circunstancias ofrece un beneficio real para las pacientes.

La investigación forma parte de los esfuerzos por desarrollar herramientas que permitan detectar señales biológicas de las enfermedades con mayor precisión.

En el caso del cáncer de mama, una prueba sanguínea ultrasensible podría abrir nuevas posibilidades para complementar el diagnóstico, caracterizar los tumores y orientar la atención médica. Su utilidad, sin embargo, dependerá de que futuras evaluaciones confirmen que puede cumplir esas funciones de manera segura y confiable.

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