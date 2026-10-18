México

Defensa de César Jáuregui denuncia irregularidades y logra aplazar audiencia en Chihuahua para este domingo 18 de octubre

El abogado Héctor Villasana aseguró que el Ministerio Público entregó casi 12 tomos de investigación y ocho memorias digitales apenas unas horas antes de la audiencia

detenido exfiscal Chihuahua César Jáuregui Moreno
detenido exfiscal Chihuahua César Jáuregui Moreno (especial)
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La defensa del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, denunció presuntas irregularidades en el procedimiento penal en su contra, al señalar que el Ministerio Público entregó un amplio expediente de investigación pocas horas antes de la audiencia, lo que, a su juicio, impidió preparar una defensa adecuada.

El abogado Héctor Villasana Ramírez solicitó al juez de control, Luis Alberto Simental, aplazar la formulación de cargos, petición que fue aceptada.

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La audiencia se reanudará este domingo 18 de octubre a las 9:30 horas, mientras Jáuregui permanecerá retenido hasta que se desarrolle el acto procesal.

Durante su comparecencia, la noche del sábado, el exfiscal estuvo acompañado por su defensor, quien cuestionó la manera en que el Ministerio Público estatal condujo la investigación y presentó los elementos que sustentan los señalamientos en su contra.

Defensa acusa entrega tardía de pruebas

Abogado Héctor Villasana Ramírez defensa exfiscal Chihuahua
Abogado Héctor Villasana Ramírez, defensa del exfiscal Chihuahua César Jáuregui (especial)

Villasana explicó que recibió la documentación alrededor de las 18:00 horas del sábado, cuando la audiencia ya estaba próxima. De acuerdo con su declaración, el material incluye casi 12 tomos de investigación, además de ocho memorias digitales y discos con información que debía revisar para conocer las imputaciones y preparar los argumentos de defensa.

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El abogado sostuvo que el volumen de documentos y archivos electrónicos hacía materialmente imposible analizar todas las constancias en el tiempo disponible.

“Es imposible materialmente analizar en este momento”, afirmó al referirse a la información que, según explicó, les entregó el Ministerio Público.

Ante esta situación, la defensa manifestó su inconformidad ante el tribunal y pidió tiempo para estudiar los elementos de prueba. Villasana consideró que la entrega tardía de la carpeta y de los archivos digitales colocaba a su representado en desventaja frente a la acusación.

El defensor señaló que revisarían la documentación durante la noche y madrugada para llegar a la continuación de la audiencia con mayores elementos para responder a los señalamientos.

Abogado cuestiona actuación del Ministerio Público

El exfiscal general del estado de Chihuahua fue detenido la mañana de este 17 de octubre. Crédito: FGR
El exfiscal general del estado de Chihuahua fue detenido la mañana de este 17 de octubre. Crédito: FGR

Además del tiempo insuficiente para examinar las pruebas, Villasana cuestionó que la Fiscalía estatal no hubiera citado previamente a Jáuregui para informarle sobre la investigación y permitirle conocer las constancias relacionadas con el caso.

El litigante argumentó que su cliente se encontraba en Chihuahua, realizaba actividades públicas e incluso había comparecido ante la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez cuando fue citado.

Por ello, consideró que el Ministerio Público estatal pudo recurrir a una comparecencia para comunicarle los hechos investigados, entregarle la información disponible y darle la oportunidad de preparar su defensa antes de solicitar la ejecución de una orden de captura.

“Se pretende debilitar la defensa del licenciado a través de entregarnos hoy un sinnúmero de documentos y de pruebas”, sostuvo Villasana durante sus declaraciones.

El abogado calificó esta situación como una de las principales irregularidades que detectó en el procedimiento y señaló que también existían posibles afectaciones al derecho de defensa, las cuales buscarían hacer valer ante el juez.

Las afirmaciones corresponden a la postura de la defensa y deberán ser valoradas dentro del proceso judicial.

¿De qué delitos señalan al exfiscal?

Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
Foto: Infobae

Villasana indicó que el mandamiento de captura contra Jáuregui fue ejecutado por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, de acuerdo con la descripción que hizo de acuerdo al expediente 3055/2026, ambos previstos en el Código Penal del Estado de Chihuahua.

El caso está relacionado con señalamientos sobre la participación de agentes estadounidenses en operativos antinarcóticos en Chihuahua, asunto que derivó en la investigación contra el exfuncionario.

La audiencia de formulación de cargos quedó programada para las primeras horas de este domingo. En esa diligencia se espera que el Ministerio Público exponga formalmente los señalamientos contra Jáuregui y que la defensa tenga oportunidad de intervenir conforme avance el procedimiento.

Villasana reiteró que el objetivo de su petición fue evitar que el proceso continuara sin una revisión adecuada de las pruebas, al considerar que esa circunstancia podría afectar la capacidad de su representado para responder a las imputaciones.

La continuación de la audiencia permitirá conocer el desarrollo de la formulación de cargos y los argumentos que presenten ambas partes ante el juez de control.

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