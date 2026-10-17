Cómo limpiar la silicona del baño cuando se pone negra

La vida útil recomendada del silicón de baño es de uno a dos años, incluso sin signos visibles de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El silicón que sella las juntas de la regadera es un material poroso que retiene agua después de cada baño y rara vez se seca por completo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) documenta en su portal oficial que las superficies que no se secan dentro de las 24 a 48 horas posteriores a mojarse quedan expuestas a que el moho comience a crecer.

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A diferencia del azulejo, el silicón es elástico y absorbe humedad en su propia estructura, no solo en la superficie visible.

Cuando el moho reaparece en pocos días después de haber limpieza, lo indicado es retirar el silicón y poner uno nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia determina si basta con tallar la mancha o si el sellador necesita reemplazarse por completo.

Lavar primero, desinfectar después, sin mezclar productos

El Departamento de Salud del estado de Washington publica un protocolo general para limpiar moho en superficies duras del hogar, aplicable también al silicón del baño.

El primer paso consiste en lavar con una solución de detergente suave y agua tibia, tallar la mancha y dejar secar por completo antes de continuar.

El agua debe ser tibia y nunca caliente, de acuerdo con las instituciones consultadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo paso, que la institución marca como opcional, es aplicar una solución de un cuarto de taza de cloro por cada galón de agua —unos 3.78 litros— sobre la superficie ya seca, dejar actuar 20 minutos, repetir la aplicación y esperar otros 20 minutos antes de enjuagar.

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El Departamento de Salud de Washington advierte que nunca deben mezclarse productos de limpieza entre sí durante este proceso.

Solución para desinfectar superficies, según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) distingue el uso del cloro según la tarea.

Para desinfectar superficies del hogar, la dependencia establece una proporción de un tercio de taza de cloro diluida en litro y medio de agua, con tiempo de contacto antes de enjuagar.

Profeco es el organismo mexicano encargado de proteger y orientar a los consumidores en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta proporción es la que corresponde al silicón y los azulejos.

La institución repite una advertencia constante en sus recomendaciones: no deben mezclarse productos de limpieza entre sí a menos que la etiqueta de cada uno lo permita de forma explícita, porque las combinaciones pueden inactivar el efecto desinfectante o generar reacciones no previstas.

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Una receta sin cloro para quienes prefieren evitarlo

El Departamento de Ecología del estado de Washington ofrece, en su publicación Cómo Hacer Productos de Limpieza Más Seguros en Casa, una fórmula sin cloro para tratar moho en superficies duras: una cucharada de detergente suave —líquido para trastes o para ropa— disuelta en taza y media de agua tibia, mezclada en una botella con atomizador.

El detergente para trastes funciona igual de bien que el de ropa en esta receta, según la misma publicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución se rocía directamente sobre la línea de silicón, se talla con un cepillo hasta remover el moho visible y se deja secar al aire por completo, sin enjuagar.

El Departamento de Ecología del estado de Washington aclara que para áreas de más de 0.93 metros cuadrados —casi un metro por un metro— conviene contratar un servicio de limpieza profesional en lugar de intentarlo por cuenta propia.

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El límite de la limpieza: cuándo el silicón ya no se puede recuperar

El silicón, a diferencia del azulejo, puede alojar moho dentro de su propia estructura y no solo en la capa visible.

Cuando la mancha reaparece antes de que transcurran 30 días desde una limpieza completa, la señal indica que las esporas ya colonizaron el material por dentro, y ninguna limpieza tópica revertirá el daño de forma permanente.

Un cúter o cuchillo con filo fino basta para retirar el cordón de silicón sin dañar el azulejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese escenario, la salida consiste en retirar el cordón de silicón con un cúter o herramienta especializada, limpiar a fondo la unión expuesta, dejarla secar por completo y sellar de nuevo con un producto que incluya aditivo antimoho.

La ventilación cruzada reduce la humedad

El control de la humedad funciona como la medida preventiva más consistente entre todas las fuentes consultadas.

La EPA recomienda correr el extractor del baño o abrir la ventana durante cada ducha, y usar aire acondicionado o deshumidificador cuando sea necesario, para mantener la humedad interior por debajo del 60%, idealmente entre 30% y 50%.

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Mantener una puerta o ventana abierta 15 minutos tras la ducha reduce de forma notable el vapor acumulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden en que los extractores de baño y cocina deben ventilar hacia el exterior de la vivienda, no hacia otro cuarto, y que cualquier superficie mojada debe secarse por completo dentro de las primeras 24 a 48 horas para evitar que el moho encuentre condiciones para crecer.

Profeco recomienda aplicar un solo producto a la vez y respetar el tiempo de reposo antes de enjuagar

Profeco especifica que, al limpiar el baño, conviene aplicar el producto elegido y dejarlo reposar el tiempo indicado en la etiqueta antes de tallar y enjuagar, en lugar de combinar varios limpiadores para intentar potenciar el efecto.

La dependencia insiste en que nunca debe mezclarse el cloro con otros productos, ni prepararse con agua caliente, porque el calor acelera la liberación de vapores.

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Limpiar de arriba hacia abajo, y el piso al final, es una práctica estándar en protocolos de limpieza profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco también señala que el orden de limpieza importa: el piso debe lavarse al final, después de las superficies verticales como azulejos y silicón, para evitar que los residuos de un producto caigan sobre una zona ya tratada con cloro y generen una mezcla no prevista.

Esta práctica se suma a las medidas ya documentadas por la EPA y el CDC: aplicar un producto por ciclo de limpieza, respetar el tiempo de contacto marcado en la etiqueta y enjuagar por completo antes de usar un limpiador distinto sobre la misma superficie de silicón.