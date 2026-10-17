México

Cómo limpiar la silicona del baño cuando se pone negra

Las juntas de los azulejos pueden estar impecables mientras el silicón se llena de moho negro, debido a que son materiales diferentes

Esquina de una tina blanca con azulejos en la pared, gotas de agua y moho negro sobre la junta de silicona.
La vida útil recomendada del silicón de baño es de uno a dos años, incluso sin signos visibles de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El silicón que sella las juntas de la regadera es un material poroso que retiene agua después de cada baño y rara vez se seca por completo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) documenta en su portal oficial que las superficies que no se secan dentro de las 24 a 48 horas posteriores a mojarse quedan expuestas a que el moho comience a crecer.

PUBLICIDAD

A diferencia del azulejo, el silicón es elástico y absorbe humedad en su propia estructura, no solo en la superficie visible.

Manos de un trabajador utilizando una pistola de calafateo verde para aplicar sellador blanco entre una bañera y una pared de azulejos.
Cuando el moho reaparece en pocos días después de haber limpieza, lo indicado es retirar el silicón y poner uno nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia determina si basta con tallar la mancha o si el sellador necesita reemplazarse por completo.

Lavar primero, desinfectar después, sin mezclar productos

El Departamento de Salud del estado de Washington publica un protocolo general para limpiar moho en superficies duras del hogar, aplicable también al silicón del baño.

El primer paso consiste en lavar con una solución de detergente suave y agua tibia, tallar la mancha y dejar secar por completo antes de continuar.

Unas manos llenan una olla de metal con agua de un grifo. Se ven azulejos verdes, una tabla de cortar y un hervidor rojo en la cocina.
El agua debe ser tibia y nunca caliente, de acuerdo con las instituciones consultadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo paso, que la institución marca como opcional, es aplicar una solución de un cuarto de taza de cloro por cada galón de agua —unos 3.78 litros— sobre la superficie ya seca, dejar actuar 20 minutos, repetir la aplicación y esperar otros 20 minutos antes de enjuagar.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud de Washington advierte que nunca deben mezclarse productos de limpieza entre sí durante este proceso.

Solución para desinfectar superficies, según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) distingue el uso del cloro según la tarea.

Para desinfectar superficies del hogar, la dependencia establece una proporción de un tercio de taza de cloro diluida en litro y medio de agua, con tiempo de contacto antes de enjuagar.

Ilustración en acuarela de dos manos con guantes naranjas que sujetan un rociador morado y un paño sobre un lavabo.
Profeco es el organismo mexicano encargado de proteger y orientar a los consumidores en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta proporción es la que corresponde al silicón y los azulejos.

La institución repite una advertencia constante en sus recomendaciones: no deben mezclarse productos de limpieza entre sí a menos que la etiqueta de cada uno lo permita de forma explícita, porque las combinaciones pueden inactivar el efecto desinfectante o generar reacciones no previstas.

Una receta sin cloro para quienes prefieren evitarlo

El Departamento de Ecología del estado de Washington ofrece, en su publicación Cómo Hacer Productos de Limpieza Más Seguros en Casa, una fórmula sin cloro para tratar moho en superficies duras: una cucharada de detergente suave —líquido para trastes o para ropa— disuelta en taza y media de agua tibia, mezclada en una botella con atomizador.

Primer plano de una mano rociando vinagre blanco desde un pulverizador alrededor de la base de un inodoro blanco brillante sobre suelo de baldosas grises.
El detergente para trastes funciona igual de bien que el de ropa en esta receta, según la misma publicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución se rocía directamente sobre la línea de silicón, se talla con un cepillo hasta remover el moho visible y se deja secar al aire por completo, sin enjuagar.

El Departamento de Ecología del estado de Washington aclara que para áreas de más de 0.93 metros cuadrados —casi un metro por un metro— conviene contratar un servicio de limpieza profesional en lugar de intentarlo por cuenta propia.

El límite de la limpieza: cuándo el silicón ya no se puede recuperar

El silicón, a diferencia del azulejo, puede alojar moho dentro de su propia estructura y no solo en la capa visible.

Cuando la mancha reaparece antes de que transcurran 30 días desde una limpieza completa, la señal indica que las esporas ya colonizaron el material por dentro, y ninguna limpieza tópica revertirá el daño de forma permanente.

Hombre arrodillado aplica sellador con un aplicador en la junta entre una bañera y el suelo; un tubo de silicona y un trapo se encuentran en el piso.
Un cúter o cuchillo con filo fino basta para retirar el cordón de silicón sin dañar el azulejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese escenario, la salida consiste en retirar el cordón de silicón con un cúter o herramienta especializada, limpiar a fondo la unión expuesta, dejarla secar por completo y sellar de nuevo con un producto que incluya aditivo antimoho.

La ventilación cruzada reduce la humedad

El control de la humedad funciona como la medida preventiva más consistente entre todas las fuentes consultadas.

La EPA recomienda correr el extractor del baño o abrir la ventana durante cada ducha, y usar aire acondicionado o deshumidificador cuando sea necesario, para mantener la humedad interior por debajo del 60%, idealmente entre 30% y 50%.

Un baño iluminado con ventana abierta, mampara de ducha de cristal, lavabo de madera, espejo redondo y un extractor en la pared.
Mantener una puerta o ventana abierta 15 minutos tras la ducha reduce de forma notable el vapor acumulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden en que los extractores de baño y cocina deben ventilar hacia el exterior de la vivienda, no hacia otro cuarto, y que cualquier superficie mojada debe secarse por completo dentro de las primeras 24 a 48 horas para evitar que el moho encuentre condiciones para crecer.

Profeco recomienda aplicar un solo producto a la vez y respetar el tiempo de reposo antes de enjuagar

Profeco especifica que, al limpiar el baño, conviene aplicar el producto elegido y dejarlo reposar el tiempo indicado en la etiqueta antes de tallar y enjuagar, en lugar de combinar varios limpiadores para intentar potenciar el efecto.

La dependencia insiste en que nunca debe mezclarse el cloro con otros productos, ni prepararse con agua caliente, porque el calor acelera la liberación de vapores.

Una mano sostiene un paño azul sobre un espejo con residuos de espuma en un baño de azulejos blancos.
Limpiar de arriba hacia abajo, y el piso al final, es una práctica estándar en protocolos de limpieza profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco también señala que el orden de limpieza importa: el piso debe lavarse al final, después de las superficies verticales como azulejos y silicón, para evitar que los residuos de un producto caigan sobre una zona ya tratada con cloro y generen una mezcla no prevista.

Esta práctica se suma a las medidas ya documentadas por la EPA y el CDC: aplicar un producto por ciclo de limpieza, respetar el tiempo de contacto marcado en la etiqueta y enjuagar por completo antes de usar un limpiador distinto sobre la misma superficie de silicón.

Temas Relacionados

Trucos De LimpiezaBanoMohoHumedadLimpiezamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 17 de octubre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 17 de octubre

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 17 de octubre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 17 de octubre

México reporta ante la ONU más de 16 mil personas localizadas en 2026 y 24 mil identidades restituidas

James Turpin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU-DH, señaló la importancia de traducir el marco normativo en resultados efectivos en la búsqueda de personas

México reporta ante la ONU más de 16 mil personas localizadas en 2026 y 24 mil identidades restituidas

La calidad del aire en la CDMX este 17 de octubre

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo del estado del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

La calidad del aire en la CDMX este 17 de octubre

NPR reconoce recorte en Tiny Desk de Los Tigres del Norte: mensaje promigrante será restituido en YouTube

La radio pública estadounidense reconoció que retiró temporalmente un mensaje del locutor Félix Contreras, quien denunció la discriminación histórica y los ataques contra la comunidad latina

NPR reconoce recorte en Tiny Desk de Los Tigres del Norte: mensaje promigrante será restituido en YouTube
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Detienen a dos extorsionadores de “Los Cromos” por el ataque armado contra la vivienda de la diseñadora Elvis Guerra

Caso de la familia LeBarón: posponen hasta marzo de 2027 audiencia contra “El Janos”, miembro de La Línea

Detienen en Zapopan al “Ingeniero”, integrante del CJNG señalado por construir túneles hacia EEUU bajo las órdenes de “El 03″

ENTRETENIMIENTO

“Vamos a vengar a Ramón Ayala”: Eden Muñoz sorprende con concierto de 3 horas en la Plaza de Toros

“Vamos a vengar a Ramón Ayala”: Eden Muñoz sorprende con concierto de 3 horas en la Plaza de Toros

NPR reconoce recorte en Tiny Desk de Los Tigres del Norte: mensaje promigrante será restituido en YouTube

La Granja VIP anuncia sanciones por violencia verbal en medio de acusaciones de supuesto fraude

Acusan censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por mensaje a migrantes

“La venganza del Charro Negro” promete el momento más conmovedor de toda la saga de Las Leyendas, adelantan sus protagonistas

DEPORTES

Chivas vs Tigres: a qué hora y dónde ver el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026

Chivas vs Tigres: a qué hora y dónde ver el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026

Cruz Azul femenil cesa a Raúl Gutiérrez tras participar en festejo del América

Benjamín Gil busca el perdón de la afición de los Diablos Rojos del México: “Si ofendí a alguien, pido disculpas”

Armando “Toro” Reséndiz sustituye de última hora a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

Cota o Malagón: Guillermo Almada ya habría decidido al titular del América para el resto del Apertura 2026