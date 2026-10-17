Maranta, la planta que “reza” y se mueve sola: así se cuida

Cuidados y condiciones para el cultivo de la Maranta leuconeura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Maranta leuconeura se mueve cada día: abre sus hojas con la luz y las eleva al anochecer. Esta planta tropical de follaje verde, crema y rojizo procede de bosques húmedos americanos, vive mejor dentro de casa y requiere iluminación filtrada, calor estable, humedad ambiental alta y riego controlado.

El fenómeno ocurre de forma cotidiana por un mecanismo llamado nictinastia, regulado por la luz y el reloj interno vegetal. La maranta recibe el apodo de “planta de la oración” porque sus hojas se pliegan durante la noche; para conservar ese movimiento y evitar daños, necesita reproducir en interiores las condiciones del sotobosque tropical.

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El plegado nocturno de la maranta responde a su reloj biológico

Durante el día, las hojas de la maranta permanecen más extendidas para aprovechar la luz disponible. Al caer la tarde, se levantan y adoptan una posición vertical que recuerda a unas manos juntas.

El comportamiento recibe el nombre de nictinastia. Según ToxiPets, este movimiento periódico es uno de los rasgos más reconocibles de la especie y explica su denominación popular en inglés, prayer plant.

La base de este cambio está en estructuras especializadas ubicadas en la base de los pecíolos. Las células modifican su contenido de agua y alteran la inclinación de las hojas en respuesta al ciclo de luz y oscuridad.

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El movimiento, por sí mismo, no indica que la planta tenga un problema. Una maranta sana puede subir y bajar sus hojas a diario mientras mantiene el follaje firme, los colores definidos y los bordes sin zonas secas.

Cuando el cambio se vuelve menos visible, las guías de UK Houseplants señalan que puede existir falta de luz o un debilitamiento general. Las hojas caídas de forma constante, enrolladas o con bordes deteriorados requieren revisar las condiciones del ambiente.

Durante el día, las hojas de la maranta permanecen más extendidas para aprovechar la luz disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz indirecta evita quemaduras y conserva el dibujo de las hojas

La maranta vive de manera natural bajo la cobertura de árboles más altos, donde la radiación llega filtrada. Por esa razón, la Royal Horticultural Society recomienda cultivarla con luz indirecta o tamizada, lejos del sol directo.

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Una ventana luminosa puede ser adecuada si la planta queda retirada del vidrio o protegida por una cortina ligera. El Missouri Botanical Garden advierte que el sol intenso puede desvanecer los patrones ornamentales y dañar los tejidos finos del follaje.

La ubicación debe aportar claridad, pero sin rayos directos durante las horas de mayor intensidad. Una exposición excesiva puede dejar manchas, pérdida de color y hojas con aspecto quemado.

La falta de iluminación también genera problemas. El Old Farmer’s Almanac indica que, en lugares demasiado oscuros, los tallos se alargan y la planta pierde la forma compacta que caracteriza a las matas sanas.

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La maranta puede colocarse en un salón bien iluminado, una cocina con luz suave o un baño amplio que reciba claridad natural. Debe mantenerse con espacio suficiente sobre sus hojas, ya que el follaje se eleva durante la noche.

El calor estable y la humedad alta imitan su ambiente de origen

La temperatura influye de forma directa en la salud de esta especie. Diversas guías coinciden en que la maranta se desarrolla dentro de un rango de 18 a 27 °C, mientras que el frío prolongado frena su crecimiento y afecta las hojas.

El Missouri Botanical Garden indica que la especie no tolera heladas y que debe permanecer protegida en interiores cuando el clima es fresco. Las corrientes procedentes de ventanas, puertas exteriores o equipos de aire acondicionado pueden causar estrés.

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El aire seco representa otro riesgo frecuente. Plantura y Healthy Houseplants sitúan la humedad recomendada entre 50 y 70%, un nivel que ayuda a conservar las puntas verdes y la textura flexible de las hojas.

Cuando el ambiente baja de ese rango, los bordes pueden ponerse marrones, secos o quebradizos. Este síntoma se confunde a menudo con falta de riego, aunque también puede deberse a la calefacción o a la baja humedad del hogar.

Para elevar la humedad, las guías de Nature & Garden aconsejan agrupar plantas de necesidades similares o usar una bandeja con agua y grava debajo de la maceta. El recipiente no debe tocar el agua, ya que las raíces no toleran el encharcamiento.

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Un humidificador puede ser útil en viviendas con calefacción central. La pulverización sobre las hojas debe hacerse con moderación, especialmente si la ventilación es escasa, para evitar que la humedad acumulada favorezca problemas foliares.

La maranta vive de manera natural bajo la cobertura de árboles más altos, donde la radiación llega filtrada. Crédito Freepik

El sustrato debe mantenerse húmedo sin retener agua en exceso

La maranta necesita un suelo rico en materia orgánica, ligero y con buen drenaje. Nature & Garden y Plantura recomiendan mezclas que combinen sustrato para plantas verdes, fibra de coco o turba y perlita o materiales que faciliten la aireación.

El objetivo es conservar humedad alrededor de las raíces sin convertir la maceta en un medio saturado. Un sustrato compacto puede impedir el paso del aire y favorecer la pudrición radicular.

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La planta prefiere condiciones ligeramente ácidas, con un pH aproximado de 5,5 a 6,5. El uso frecuente de agua muy calcárea puede dejar sales en el sustrato y contribuir a la aparición de puntas marrones.

El riego debe hacerse cuando los primeros centímetros de tierra comiencen a secarse. La superficie no debe permanecer mojada de forma permanente, pero tampoco conviene esperar a que todo el cepellón se deshidrate.

Las guías de Botanicaly recomiendan usar agua a temperatura ambiente y, si es posible, filtrada, destilada o de lluvia. La especie puede reaccionar mal al flúor, la cal y otros compuestos presentes en algunas redes de agua.

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Al regar, el agua debe atravesar el sustrato y salir por los agujeros de drenaje. Después conviene retirar el líquido que haya quedado en el plato o cubremaceta para impedir que las raíces permanezcan sumergidas.

Las hojas amarillas y blandas pueden alertar sobre un exceso de agua. Las hojas secas, crujientes y enrolladas suelen relacionarse con deshidratación, aire demasiado seco o acumulación de sales.

Una maceta con drenaje y trasplantes espaciados ayudan a las raíces

La maranta forma grupos de tallos desde un sistema radicular poco profundo y fibroso. Nature & Garden aconseja macetas más anchas que profundas, siempre con orificios de drenaje en la base.

El recipiente no debe ser demasiado grande. Una maceta sobredimensionada retiene humedad durante más tiempo y aumenta el riesgo de que las raíces sufran daños.

El trasplante puede realizarse cada dos o tres años, cuando las raíces hayan ocupado el recipiente o asomen por los agujeros inferiores. La primavera es el momento recomendado por el Missouri Botanical Garden, ya que coincide con el reinicio del crecimiento.

La nueva maceta debe tener apenas un tamaño superior. Tras el cambio, la planta necesita luz indirecta, un riego moderado y un periodo sin fertilizante mientras se adapta al sustrato fresco.

La división de mata es el método más fiable para multiplicarla. Cada parte debe conservar raíces y al menos un brote sano antes de colocarse en una maceta individual.

También admite esquejes de tallo con nudos. Botanicaly señala que las nuevas raíces pueden aparecer en dos a cinco semanas si el material se mantiene con calor, humedad y luz indirecta.

La maranta necesita un suelo rico en materia orgánica, ligero y con buen drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plagas aparecen con más facilidad en ambientes secos

Los ácaros, las cochinillas y los trips figuran entre las plagas más habituales de la maranta. La Royal Horticultural Society y el Missouri Botanical Garden recomiendan revisar con frecuencia el envés de las hojas y los tallos.

Las telarañas finas, el punteado amarillento y el aspecto apagado pueden revelar la presencia de ácaros. Estos organismos se multiplican con mayor facilidad cuando el aire es cálido y seco.

Las cochinillas harinosas aparecen como pequeños grupos blancos y algodonosos. Las cochinillas de escama forman bultos marrones adheridos a tallos u hojas, mientras que los trips dejan manchas pálidas y deformaciones.

La limpieza de las hojas con un paño húmedo permite retirar polvo y detectar señales tempranas. Ante una infestación, la planta debe aislarse y puede tratarse con jabón insecticida o aceite de neem, según las indicaciones del producto.

La pudrición de raíces suele deberse a un error de manejo, no a una plaga. Las raíces negras, blandas y con mal olor obligan a retirar las partes afectadas y renovar el sustrato.

La limpieza de las hojas con un paño húmedo permite retirar polvo y detectar señales tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ASPCA la considera una planta apta para hogares con mascotas

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA) clasifica a la maranta como no tóxica para perros, gatos y caballos. Esa condición ha favorecido su presencia en hogares con animales.

La clasificación no significa que sea un alimento. La ingestión de una cantidad elevada de hojas puede causar molestias digestivas leves por la fibra vegetal, según las guías de seguridad para mascotas citadas en el informe.

La forma más segura de convivir con la planta consiste en impedir que los animales la mastiquen de manera habitual o escarben en la maceta. Una mesa auxiliar, una repisa estable o un soporte elevado pueden proteger tanto a la maranta como al entorno doméstico.

Con luz suave, calor, humedad y un riego prudente, la Maranta leuconeura puede mantener su follaje decorativo y su plegado nocturno durante años. Su cuidado depende menos de una rutina fija que de observar las señales que dejan sus hojas.