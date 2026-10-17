Muere ‘El Jarocho’, ciclista de 66 años, tras ser arrollado por camión de basura en Metepec

Una cinta amarilla de la Policía Nacional acordona una calle residencial en la que se encuentran agentes y patrullas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 66 años murió arrollado por un camión de basura particular la mañana del viernes 16 de octubre en Metepec, Estado de México, según los primeros informes. La víctima, identificada como Javier, circulaba en bicicleta sobre la calle 16 de Septiembre, casi esquina con Puerto México, en la colonia San Jerónimo Chicahualco, cuando el vehículo recolector la impactó.

La policía municipal de Metepec detuvo al conductor del camión en el mismo sitio del percance. El presunto responsable quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.

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El cruce donde ocurrió el hecho se ubica en el oriente del municipio, un área conurbada a Toluca, capital del Estado de México. La colonia San Jerónimo Chicahualco concentra tránsito vehicular y peatonal constante durante las mañanas.

Según el portal DigitalMex, Javier había acudido a parchar una llanta de su bicicleta y regresaba a su domicilio cuando se registró el impacto. El medio ubicó ese trayecto de regreso como el momento exacto del atropello.

Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones señalan que el cuerpo del adulto mayor quedó debajo del vehículo recolector tras el impacto. El portal señaló que elementos policiales advirtieron esa posición al llegar al lugar.

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Paramédicos de Protección Civil arribaron para brindar atención a la víctima, pero solo pudieron confirmar su muerte. Personal de Seguridad Pública acordonó la zona mientras se realizaban las primeras diligencias.

Javier, identificado como ‘El Jarocho’, murió a los 66 años mientras circulaba en bicicleta

Javier tenía 66 años y era conocido entre sus vecinos y allegados como “El Jarocho”. La autoridad mexiquense reportó que el hombre circulaba con frecuencia en bicicleta por las calles de San Jerónimo Chicahualco.

La muerte del ciclista generó consternación entre quienes lo conocían, de acuerdo con la misma autoridad. Varios vecinos se acercaron al lugar conforme se difundió la noticia del atropello.

Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Familiares de Javier llegaron al sitio para reconocer su cuerpo y colocaron veladoras junto a los restos como muestra de despedida.

El cuerpo de Javier permaneció tendido sobre la vialidad junto a su bicicleta mientras continuaban las diligencias, de acuerdo con Diario Evolución. La escena se mantuvo acordonada hasta el levantamiento del cuerpo.

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Hasta el momento de su publicación, no se habían proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias exactas del accidente ni la situación legal del conductor en ese momento.

La policía municipal de Metepec detuvo al conductor y la FGJEM investiga el caso

Elementos de la policía municipal de Metepec detuvieron al presunto responsable del atropello en el lugar de los hechos. Milenio indicó que el conductor sería trasladado junto con el camión a la agencia del Ministerio Público.

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de ese traslado es deslindar responsabilidades por la muerte del adulto mayor, de acuerdo con el diario. La unidad recolectora quedó bajo resguardo mientras avanza la indagatoria.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió posteriormente al lugar para realizar las diligencias correspondientes. La dependencia también estuvo a cargo del levantamiento del cuerpo de Javier, según el portal consultado.

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La FGJEM inició una investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropello. La dependencia buscará determinar si existió una falta al reglamento de tránsito por parte del conductor del camión.

Los reportes señalan que la policía municipal entregaría al sospechoso a las autoridades para que continuaran las investigaciones correspondientes. El portal precisó que el camión de basura también quedó bajo resguardo de las autoridades.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vehículo involucrado pertenece a una empresa privada de recolección de basura y no al servicio de limpia municipal. Esa distinción fue mencionada de manera coincidente en los reportes sobre el caso.

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Hasta el momento, las autoridades mexiquenses no han informado si el conductor enfrentará cargos formales. El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía estatal, que continúa con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades por la muerte de Javier.