Olympia vence a Skadi en la Arena México y continúa el legado de su padre al ganar el Campeonato Universal de Amazonas 2026 del CMLL

Diez años después de presenciar como aficionada la coronación de su padre, la luchadora del CMLL escribió su propia historia al convertirse en monarca universal de Amazonas. (Foto: Óscar Reyes)

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La Arena México fue escenario de una final que puso frente a frente a dos de las representantes de la nueva generación de la lucha libre femenil mexicana. Olympia y Skadi disputaron el Campeonato Universal de Amazonas 2026 en una batalla que mantuvo la atención de los aficionados hasta su desenlace, cuando La Valentina consiguió la victoria y se proclamó campeona por primera vez.

La nueva monarca destacó la preparación, la fuerza y la trayectoria de su contrincante, con quien ha protagonizado duelos que han elevado la expectativa de la afición del CMLL.

La Valentita encontró el momento preciso para imponerse a la Reina de los Lobos. En el centro del cuadrilátero, Olympia ejecutó una Power Bomb que resultó determinante para sellar el triunfo y quedarse con uno de los reconocimientos más importantes de la división femenil de la empresa.

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(Foto: Óscar Reyes)

Más allá del resultado, el combate dejó una imagen que contrastó con la intensidad de los castigos intercambiados durante la función. Al concluir el enfrentamiento, ambas gladiadoras se abrazaron frente a los aplausos del público y recibieron las felicitaciones de las compañeras que se acercaron a reconocer su actuación.

(Foto: Óscar Reyes)

Olympia conquista el título que su padre ganó hace diez años

(Foto: Óscar Reyes)

La victoria tuvo un significado especial para la nueva monarca. Durante sus primeras declaraciones después de coronarse, Olympia recordó que su padre también ganó el Campeonato Universal en 2016, una coincidencia que convirtió su propia conquista en un momento cargado de recuerdos familiares.

(Foto: Óscar Reyes)

“El conseguir este campeonato me hace recordar hace diez años cuando mi papá se coronó como campeón universal también en el 2016 y fue lo que se vino en automático a mi cabeza, que hace diez años yo estaba aquí como aficionada, viéndolo y disfrutando ese triunfo que me dejó impactada. Y ahora estoy aquí diez años después, continuando con su legado y eso es lo que se me, se me queda ahorita en el corazón”, comentó Olympia.

(Foto: Óscar Reyes)

La luchadora pasó de observar aquella celebración desde las gradas a protagonizar su propia coronación en el mismo escenario. El campeonato representa un nuevo capítulo en su carrera, en el que los logros personales comienzan a acompañar la historia deportiva de su familia.

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(Foto: Óscar Reyes)

La campeona reconoce la fuerza y preparación de Skadi

(Foto: Óscar Reyes)

Olympia también destacó que el enfrentamiento ante Skadi exigió el máximo de ambas competidoras. Las dos llegaron a la final después de superar sus respectivas eliminatorias, por lo que la lucha representó la oportunidad de demostrar quién podía completar el recorrido hasta la cima del torneo.

(Foto: Óscar Reyes)

“Creo que Skadi y yo lo teníamos muy bien en la cabeza. Teníamos que ser la mejor lucha de la noche. Más allá del resultado, creo que ambas teníamos esa hambre de triunfo, esas ganas de conquistar este campeonato universal. Clara muestra es el que las dos llegamos a la final cada una de sus eliminatorias. Y el enfrentarnos esta noche, yo sabía que me enfrentaba a alguien muy poderosa, con castigos muy fuertes, y dije: ‘Tengo que resistir, resistir, resistir’, porque ella es una luchadora muy completa, muy preparada, tiene un gran tamaño, pero también tiene un gran talento y eso quedó claro y creo que al final del día el que ganó fue el público”, agregó.

(Foto: Óscar Reyes)

Las palabras de la nueva campeona reflejaron la exigencia de un combate en el que la fortaleza física y la resistencia fueron factores relevantes. Aunque Olympia terminó con el brazo en alto, reconoció que Skadi fue una rival capaz de ponerla a prueba durante la disputa por el oro universal.

Sobre su contrincante, la luchadora también habló del crecimiento que han experimentado a partir de sus enfrentamientos y de la importancia de reconocer el trabajo de quien se encuentra al otro lado del cuadrilátero.

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“Le dije que era una gran rival. Eh, obviamente, el agradecer que Olympia creció gracias a estos combates con Skadi. He tenido muchos enfrentamientos donde se ve que el hambre de triunfo de ambas hace una conexión increíble, ¿no? Al final del día, la lucha libre es un, es un lenguaje universal y creo que eso se ve cuando estás arriba del ring. Eh, soy profesional y reconozco a mi rival. No me enfrentaba ante cualquier luchadora, alguien que me supere en trayectoria y que tiene las mismas ganas que yo. Entonces siempre se reconoce como símbolo de respeto más allá de ser antiprofesional”, dijo Olympia reconociendo a Skadi.

Olympia quiere cerrar el año con más campeonatos

(Foto: Jesús Beltrán)

La coronación llega en un momento importante para Olympia, quien recientemente también consiguió el Campeonato Nacional de Parejas Femeniles del CMLL junto con su hermana Hera, con quien integra el equipo conocido como Las Valentitas.

Ahora, la nueva monarca universal tendrá otro desafío en el calendario de la empresa: el Grand Prix Internacional de Amazonas 2026, programado para el viernes 23 de octubre. La competencia le ofrecerá una nueva oportunidad para medir sus capacidades ante representantes de distintas partes del mundo.

(Foto: Jesús Beltrán)

Con el título universal en su poder y una final que terminó con un abrazo entre las protagonistas, Olympia sumó una victoria que fortalece su trayectoria, mientras Skadi dejó claro que continúa siendo una de las rivales a seguir dentro de la división femenil del CMLL.

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Persephone y Britt Breaker derrotan a Tessa Blanchard y Thunder Rosa

(Foto: Óscar Reyes)

Antes de la lucha estelar, Persephone volvió a hacerse notar en la Arena México al unir fuerzas con Britt Breaker, su amiga y compañera de confianza en AEW, quien hizo su debut en el recinto capitalino.

(Foto: Óscar Reyes)

La dupla consiguió la victoria frente a Tessa Blanchard y Thunder Rosa en un combate que terminó con las integrantes del equipo ganador imponiendo sus condiciones.

(Foto: Óscar Reyes)

Persephone derribó a Tessa con una tacleada y llevó parte de la acción hacia las inmediaciones del cuadrilátero, mientras Britt Breaker se encargó de castigar a Thunder Rosa sobre el ring.

(Foto: Óscar Reyes)

La representante de AEW consiguió someter a su rival hasta obligarla a rendirse, con lo que selló el triunfo de la pareja y tuvo una presentación exitosa en la llamada México Catedral.

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(Foto: Óscar Reyes)

Lluvia e India Sioux vencen a las representantes de STARDOM

El enfrentamiento entre el CMLL y STARDOM terminó con una victoria para las luchadoras mexicanas. Lluvia e India Sioux consiguieron imponerse a las japonesas AZM y Miyu Amasaki, en una batalla que reunió a representantes de ambas empresas.

(Foto: Óscar Reyes)

La definición llegó cuando India Sioux encontró la oportunidad de neutralizar a Miyu Amasaki. La mexicana la atrapó entre las cuerdas y posteriormente recurrió a un jalón de cabello y varias patadas para dejarla fuera de combate y asegurar el resultado favorable para las anfitrionas.

(Foto: Óscar Reyes)

De esta manera, Lluvia e India Sioux defendieron el orgullo de casa frente a las representantes de la promoción japonesa, en una función dedicada a destacar el talento de la división femenil.

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(Foto: Óscar Reyes)

Emersyn Jayne y Momo Watanabe superan a Keyra y Zeuxis

Las Reinas del Strong Style no pudieron llevarse la victoria en su compromiso ante Emersyn Jayne y Momo Watanabe. La pareja integrada por la representante de RevPro y la estrella de STARDOM encontró la fórmula para derrotar a Keyra y Zeuxis.

(Foto: Óscar Reyes)

Durante el enfrentamiento, Emersyn Jayne protagonizó una espectacular maniobra al lanzarse fuera del cuadrilátero sobre Keyra, mientras la acción continuaba en el ring con las otras participantes.

(Foto: Óscar Reyes)

La definición quedó en manos de Momo Watanabe, quien aplicó un Tiger Suplex sobre Zeuxis para conseguir la cuenta decisiva. Con ese movimiento, la dupla internacional se adjudicó el triunfo en otro de los combates que reunieron a luchadoras de distintas promociones.

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Kira derrota a Hera en el primer Match Relámpago de la noche

Hera protagonizó un enfrentamiento exigente frente a Kira en el primer Match Relámpago de la función, pero finalmente fue su rival quien encontró la manera de quedarse con la victoria.

(Foto: Óscar Reyes)

La integrante de Las Valentitas resistió los primeros castigos y buscó mantenerse en la contienda; sin embargo, Kira concentró sus ataques en las extremidades superiores de la luchadora para reducir sus posibilidades de respuesta.

(Foto: Óscar Reyes)

Primero, Kira atrapó el brazo derecho de Hera con una palanca. Aunque la hija de El Valiente soportó la presión, la vencedora insistió con un nuevo castigo, esta vez sobre el brazo izquierdo, hasta conseguir que su oponente se rindiera.

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El resultado impidió que Hera sumara otra victoria a su reciente trayectoria como campeona nacional de parejas femeniles junto con su hermana Olympia.

Garra Negra y Johnnie Robbie abren la función con una victoria

La primera lucha de la noche, dedicada a las Amazonas, terminó con el triunfo de Garra Negra y Johnnie Robbie sobre Dark Silueta y Reyna Isis.

(Foto: Óscar Reyes)

La representante estadounidense tomó protagonismo al lanzarse desde el cuadrilátero sobre La Reina del Desierto, Dark Silueta, en una maniobra que permitió a su compañera continuar con la ofensiva.

Posteriormente, Garra Negra tomó el control de las acciones frente a Reyna Isis. Desde la tercera cuerda, ejecutó unas patadas voladoras que dejaron a la discípula de El Satánico en malas condiciones para defenderse.

(Foto: Óscar Reyes)

La integrante de la dupla ganadora aprovechó la oportunidad para completar la victoria mediante un toque de espaldas, con lo que ambas luchadoras comenzaron la velada con el brazo en alto.

La función reunió a representantes del CMLL y de distintas empresas internacionales, pero el momento central llegó con la coronación de Olympia, quien venció a Skadi para conquistar por primera vez el Campeonato Universal de Amazonas 2026.