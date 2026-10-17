Betis vs Barcelona, EN VIVO: cuándo y dónde ver al mexicano Álvaro Fidalgo ante el líder de LaLiga

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Real Betis tendrá una prueba importante este sábado 17 de octubre cuando se mida con el Barcelona en la Jornada 9 de LaLiga. El encuentro en el estadio de La Cartuja pondrá frente a frente al líder invicto del campeonato y a uno de sus perseguidores, en un partido que podría mover las posiciones de la parte alta de la clasificación.

El mediocampista mexicano, Álvaro Fidalgo, del conjunto verdiblanco, buscará la oportunidad de sumar minutos frente al equipo blaugrana. El Betis llega con la posibilidad de reducir la distancia respecto a la cima, mientras que los visitantes intentarán mantener su condición de invictos.

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Barcelona llega como líder y el Betis quiere acercarse

(X/ @RealBetis)

Con 24 puntos, el Barca se encuentra en lo más alto de la tabla. El equipo catalán ha respaldado su posición con una serie de resultados positivos, entre ellos los triunfos ante Getafe (3-0), Sevilla (3-1) y Racing de Santander (7-2).

El Betis, por su parte, acumula 19 unidades y ocupa el tercer puesto, igualado en puntos con el Atlético de Madrid. En sus compromisos más recientes, el equipo verdiblanco venció 5-2 a Osasuna, empató 1-1 con Deportivo La Coruña y superó por la mínima a Getafe.

La diferencia entre ambos es de cinco puntos, por lo que un triunfo local le permitiría al conjunto sevillano recortar distancias. El reto será enfrentarse a un rival que todavía no conoce la derrota en el torneo.

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Los antecedentes recientes también favorecen al Barcelona: de los últimos cinco duelos entre ambos, los catalanes ganaron tres y los otros dos terminaron en empate.

¿Cuándo y dónde ver Betis vs Barcelona en México?

(REUTERS/Umit Bektas)

El partido de la Jornada 9 de LaLiga se jugará este sábado 17 de octubre en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Estos son los datos para seguir el encuentro desde México:

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Estadio: La Cartuja, Sevilla, España

Dónde ver: Sky Sports y el canal 522 de Izzi