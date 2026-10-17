“Vamos a vengar a Ramón Ayala”: Eden Muñoz sorprende con concierto de 3 horas en la Plaza de Toros

Los cantantes Yuridia, Edén Muñoz y Alfredo Olivas se presentan de manera conjunta sobre el escenario durante un espectáculo en vivo. Las imágenes muestran a los intérpretes cantando con micrófonos, conviviendo y abrazándose en medio de efectos de iluminación, humo de escenario y confeti.

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Eden Muñoz propuso “vengar” a Ramón Ayala durante su show en la Plaza de Toros La México, luego de que el concierto iniciara a las 9:45 con más de una hora de retraso por una lluvia intensa y terminara cerca de las 00:45 horas, de acuerdo con un video difundido por el periodista Edén Dorantes.

La presentación estaba programada para comenzar de antes, pero la lluvia en la zona de Ciudad de los Deportes obligó a aplazar la salida de los artistas al escenario para resguardar al público, músicos y personal de producción.

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El retraso modificó la duración prevista del espectáculo. Según el material compartido por Edén Dorantes en YouTube, el concierto concluyó alrededor de las 00:45 horas, un horario que extendió la actividad en el recinto más allá de la medianoche.

La referencia a Ramón Ayala surgió en la parte final del espectáculo, cuando Muñoz compartió el escenario con Alfredo Olivas y Yuridia. El cantante habló de tener una última oportunidad para cerrar la noche y recordó lo ocurrido días antes con el llamado Rey del Acordeón.

Eden Muñoz propone “vengar” a Ramón Ayala en La México

“Gracias a todos. Tenemos solamente un cartucho, no lo podemos desperdiciar”, dijo Eden Muñoz ante los asistentes, mientras Alfredo Olivas recibía ovaciones del público.

(Instagram)

Muñoz siguió con una alusión directa al concierto de Ramón Ayala en el mismo recinto. “No quiero que me pase lo de Ramón Ayala, el maestro, por supuesto. No lo quiero, no lo quiero, absolutamente no lo quiero”, expresó.

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El intérprete de regional mexicano lanzó entonces una pregunta a los asistentes: “¿Qué les parece si lo vengamos esta noche?”. La frase provocó gritos y aplausos desde las gradas de la Plaza de Toros La México.

Yuridia se sumó al momento con una consigna para el público. “Págalo, págalo, págalo, ¡págalo!”, gritó la cantante, mientras Muñoz preparaba el cierre junto a sus invitados.

“Vamos a hacer lo que el deber ser. Vamos a vengar a Ramón Ayala. Vamos a vengarlo esta noche. Okey, con esta nos vamos, plaza de toros”, agregó el cantante.

Después, Yuridia advirtió que Edén Muñoz tomó el acordeón para la última parte de la presentación. “Agarró el acordeón, aguas”, comentó, mientras Alfredo Olivas reaccionó entre risas y ovaciones.

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FOTO: Twitter/@calibre50eden

Muñoz también bromeó con Olivas antes de arrancar la canción final. “¿Cómo quieres el pelón?”, preguntó, en medio de la música y los gritos de los asistentes.

El retraso por lluvia lleva el concierto hasta las 00:45 horas

El show tuvo un ajuste desde antes de la aparición de los artistas. La lluvia registrada en los alrededores de Ciudad de los Deportes retrasó la apertura del concierto.

La decisión buscó evitar riesgos para quienes ya se encontraban dentro del inmueble y para el equipo técnico. El mal clima obligó a esperar más de una hora antes de que el programa pudiera avanzar.

El retraso dejó menos margen para cumplir con el horario de cierre. La duración del espectáculo se convirtió en un asunto sensible tras lo ocurrido con Ramón Ayala durante su despedida en el mismo recinto.

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El video de Edén Dorantes ubica el término del concierto cerca de las 00:45 horas. La referencia cobra fuerza porque Muñoz habló de Ayala justo antes de despedirse del público.

Ramón Ayala termina su concierto sin despedirse del público

Ramón Ayala se presentó en La México el sábado 10 de octubre como parte de su gira de despedida. El concierto terminó antes del cierre previsto luego de que el sonido y las luces del inmueble se apagaran mientras el músico seguía sobre el escenario.

El cantante mexicano Ramón Ayala ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de México el jueves 17 de septiembre de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

El cantante, quien se presentó en aparente silla de ruedas, no pudo concluir el repertorio anunciado ni despedirse formalmente de sus seguidores.

La alcaldía Benito Juárez negó haber solicitado la conclusión del show o el desalojo de los asistentes. La demarcación atribuyó la decisión a la producción del artista, aunque en ese momento no existía una explicación pública de esa parte.

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El periodista Gil Barrera sostuvo después, durante una conversación con EXA, que el problema habría estado relacionado con el horario límite del recinto y los acuerdos establecidos con autoridades y vecinos de la zona.

Según Barrera, la función de Ramón Ayala estaba programada para iniciar a las 20:00 horas, pero el artista salió al escenario alrededor de las 21:30 horas. También señaló que las participaciones de invitados alargaron la duración del espectáculo.

El periodista afirmó que el concierto debía terminar cerca de la medianoche, con una tolerancia aproximada hasta las 00:15 horas. De acuerdo con su versión, el equipo del cantante todavía contemplaba añadir más canciones y un popurrí de unos 20 minutos.

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La experiencia de Ayala quedó presente durante el cierre del concierto de Eden Muñoz. Con una presentación ya retrasada por la lluvia y un final registrado cerca de las 00:45 horas, Muñoz decidió convertir el antecedente en una broma ante sus seguidores.