Paulina Rubio y Thalía decidieron no pronunciarse contra la serie de Timbiriche, revela Mariana Garza

Fotos: Instagram @paulinarubio / @thalia

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Mariana Garza reveló en un encuentro con medios que Paulina Rubio y Thalía fueron consultadas antes de la publicación del comunicado conjunto contra la serie Timbiriche de ViX, pero ambas optaron por no sumarse al pronunciamiento. La integrante de la agrupación evitó profundizar en las razones específicas de cada una al ser cuestionada directamente sobre el tema.

“No sé, pregúntenles a ellas”, respondió Mariana Garza cuando los reporteros le preguntaron por la postura de Paulina Rubio y Thalía frente a la producción audiovisual. La cantante dejó entrever, sin embargo, que el proceso de consulta incluyó a todos los artistas que en algún momento formaron parte de Timbiriche.

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El comunicado original, difundido el 6 de octubre, fue firmado únicamente por Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra. Ni Paulina Rubio ni Thalía aparecieron entre los firmantes, una ausencia que generó especulación inmediata entre la prensa y el público desde el momento del estreno.

Mariana Garza asegura que cada excompañero tomó su propia decisión

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

Mariana Garza insistió en que el documento de deslinde respetó la voluntad individual de cada uno de los artistas consultados, sin que existiera presión del resto del grupo para firmar. “De algo pueden estar seguros. Cuando nosotros tomamos la decisión de sacar un comunicado, y lo sacamos las personas que lo sacamos, es porque ya pasamos por todas las personas y cada uno tomó una decisión. Nosotros no pasamos encima de nadie, nunca, para ninguna decisión”, declaró la cantante.

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Esa explicación sugiere que tanto Paulina Rubio como Thalía estuvieron al tanto del comunicado antes de su publicación y eligieron deliberadamente mantenerse al margen, en lugar de desconocer la existencia del pronunciamiento. Mariana Garza no detalló si ambas artistas expresaron alguna razón puntual para no participar.

El caso de Edith Márquez sirvió como ejemplo de un proceso distinto dentro del mismo grupo de exintegrantes consultados. Según relató Mariana Garza, Márquez explicó que al principio no firmó porque desconocía el contenido de la serie, pero decidió sumarse al comunicado después de ver el primer capítulo disponible en la plataforma.

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La serie continúa su calendario de estrenos semanales en ViX

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

Timbiriche, la producción que originó la controversia, se estrenó el 9 de octubre en ViX con sus dos primeros episodios y mantiene un esquema de lanzamiento semanal, con un capítulo nuevo cada viernes a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La primera temporada está compuesta por ocho episodios y su conclusión está programada para el 20 de noviembre de 2026.

La producción, encabezada por Pablo Cruz, se presenta oficialmente como una ficción inspirada en hechos reales de la agrupación, centrada en los primeros años del grupo y en los conflictos internos que atravesaron sus integrantes durante la adolescencia. El comunicado firmado por los seis artistas originales señaló que la serie “no es la historia de Timbiriche contada por nosotros” y que cualquier versión futura narrada por ellos mismos se haría “con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”.

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Paulina Rubio fue una de las voces originales de Timbiriche desde 1982

Paulina Rubio se integró primero a Timbiriche, siendo Thalía parte de la segunda generación (Foto: Instagram/@timbiri_chemex)

Paulina Rubio formó parte de la alineación original de Timbiriche desde el debut del grupo, el 30 de abril de 1982, en el programa Siempre en Domingo. Se desempeñó como vocalista y bailarina junto a Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening y, posteriormente, Erik Rubín.

Su etapa dentro de la agrupación coincidió con la transición del grupo de un proyecto infantil a una banda dirigida al público adolescente, marcada por el lanzamiento de discos como Timbiriche Rock Show en 1985. Paulina Rubio permaneció en la alineación hasta la disolución de la formación original, cuando distintos integrantes comenzaron a dejar el grupo para iniciar carreras como solistas o actores.

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Durante su participación protagonizó una de las rivalidades más comentadas de la historia del grupo, enfrentada con Thalía por el protagonismo dentro de la banda, un conflicto que llegó a manifestarse en un altercado físico sobre el escenario durante una presentación en vivo.

Thalía ingresó a Timbiriche en 1986 como sustituta de Sasha Sokol

Timbiriche

Thalía se incorporó a Timbiriche en 1986, cuando Sasha Sokol decidió abandonar el grupo para mudarse a Estados Unidos y continuar sus estudios de canto y actuación. Su llegada ocurrió después de haber participado en la puesta en escena de Vaselina, la versión mexicana de Grease, donde ya había mostrado carisma frente al público que seguía al grupo.

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El álbum debut de Thalía con la agrupación se convirtió en uno de los materiales más exitosos de esa etapa, con sencillos como “Besos de Ceniza”, “Con Todos Menos Conmigo” y “Mírame”. Su incorporación coincidió con el proceso de renovación que vivió Timbiriche a mediados de los años ochenta, cuando el grupo dejó atrás a varios de sus integrantes fundadores.

Thalía continuó en la agrupación hasta finales de esa década, antes de iniciar la carrera como solista que la convirtió en una de las artistas mexicanas de mayor proyección internacional, trayectoria que distanciaría su vínculo cotidiano con el resto de sus excompañeros de Timbiriche.

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