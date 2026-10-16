México

Andrea Legarreta comparte emotivo mensaje para su hija Nina Rubín: “Te extraño, pero amo ver tus alas crecer”

La conductora mexicana conmovió en las redes sociales al escribir una carta para su hija que se encuentra en Inglaterra

Dos mujeres en primer plano sonríen hacia la cámara en una pradera verde con árboles y cielo con nubes de fondo.
Andrea Legarreta compartió un lindo mensaje para su hija que se encuentra en Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Por medio de sus redes sociales, la actriz mexicana, Andrea Legarreta, publicó una carta que conmovió a su público y especialmente a su hija Nina Rubín, quien estudia arte y actuación en Londres, donde cumple sus sueños tras un proceso que comenzó con solicitudes y pruebas desde México.

“Este es para ti… para tu magia, para tu valentía, para tus sueños, tu sonrisa, tus ojitos brillantes y hermosos, tu talento, tu arte, tu perseverancia, tus ganas, tu alegría, tu sensibilidad y tu resiliencia", compartió Andrea Legarreta.

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“Este es para ti, mi niña, que es magia y luz, que ilumina el sitio y a las personas con las que esté. Te respeto, admiro y aplaudo enormemente. Te felicito por tu pasión y amor a lo que haces y a la vida. Te agradezco por todo lo que me has enseñado desde que naciste”.

“Tus ganas de aprender, crecer, ser mejor y superarte cada día… el orgullo por ti se me sale del pecho y se desborda por cada poro de mi ser. Amo verte y saberte feliz. Amo ver al hermoso diamante que eres irse puliendo para dar lo mejor de ti e iluminarnos con tu brillo tan especial", dedicó a su hija Nina.

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Andrea Legarreta acepta que estar separada de su hija le provoca añoranza, sin embargo celebra que Nina Rubín gane su independencia durante su paso por Inglaterra. “Te extraño enormemente, , pero amo ver tus alas crecer y expandirse”, destacó.

Además, la conductora encomienda las conversaciones y risas que ambas comparten a diario y aunque vivan en países diferentes, Andrea Legarreta resalta que seguirá cerca de su hija Nina “en todas las formas posibles e imposibles”.

La conductora le dedicó un mensaje mientras estudia en Londres
La conductora le dedicó un mensaje mientras estudia en Londres (Instagram / andrealegarreta)

“Jamás dudes de ti. Jamás dudes de tu valor y tu talento. Mereces cada sueño hecho realidad y luchar por todo lo que te haga sentir feliz. Mereces todo lo maravilloso de la vida. Soy muy feliz de ser tu mamá. Te amo infinito, amor”, expresó la conductora del programa Hoy.

Y para finalizar, Andrea Legarreta le dejó un consejo a su hija: “Aprovecha todo. Aprende de todos y de todo. Equivócate. Si te caes, levántate con la gracia con la que naciste y sigue. Y jamás olvides que siempre, siempre, siempre seremos tu hogar, tu sitio seguro, el amor incondicional dispuesto a arroparte y apapacharte siempre”, indicó.

“Te amo, mi Nini hermosa. Siempre contigo, amor”, concluye el mensaje de Andrea Legarreta añadiendo una serie de fotografías de su hija durante su aventura por Londres, Inglaterra para seguir con su formación actoral.

¿Quién es Nina Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Su mamá le dedicó un lindo mensaje en redes sociales
Su mamá le dedicó un lindo mensaje en redes sociales (Instagram / andrealegarreta )

Nina Rubín Legarreta nació el 5 de enero del 2007. Es hija de la conductora Andrea Legarreta y del exintegrante del grupo Timbiriche Erik Rubín. Desde niña ha estado vinculada con el medio artístico, aunque su carrera incluye créditos propios en televisión, cine, teatro y doblaje.

Uno de sus primeros trabajos fue en la película La vida inmoral de la pareja ideal estrenada en 2016. Más adelante participó en Mamá se fue de viaje, en la telenovela ¿Te acuerdas de mí? y en El precio de amarte.

Nina Legarreta también formó parte de la miniserie Chespirito: Sin querer queriendo, producción biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños (1929-2014). Ahí interpreta a Marcela Gómez Fernández en su versión juvenil, un personaje vinculado con la historia familiar del creador de El Chavo del 8.

Nina Rubín cuenta con el apoyo de sus padres, Erik Rubín y Andrea Legarreta.
Nina Rubín cuenta con el apoyo de sus padres, Erik Rubín y Andrea Legarreta. (@ninarubinl)

Su trayectoria comenzó con trabajos de teatro, entre ellos una participación en Anita la huerfanita. Dentro del doblaje, ha participado para producciones infantiles y ha manifestado interés por la música, aunque su actividad profesional se ha concentrado en la actuación.

La estancia de Nina Rubín por Inglaterra abre una etapa de formación después de varios años delante de las cámaras. Mientras continúa con sus estudios en Londres, Andrea Legarreta y Erik Rubín comparten sus decisiones profesionales y muestran su total admiración tanto por las redes sociales como por declaraciones.

Londres marca un nuevo paso en la carrera de Nina Rubín Legarreta

Nina Rubín expresa la felicidad familiar y respalda el nuevo romance de su madre, Andrea Legarreta. (RS)
Nina Rubín expresa la felicidad familiar y respalda el nuevo romance de su madre, Andrea Legarreta. (RS)

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín se trasladó a Inglaterra luego de ser aceptada en una escuela de arte y actuación. Nina superó un proceso de selección que comenzó desde México con el envío de solicitudes y la realización de pruebas.

Su mamá, Andrea Legarreta, explicó que Nina realizó monólogos clásicos y contemporáneos en idioma inglés. Entre los ejercicios presentó un texto de William Shakespeare y posteriormente participó en entrevistas y evaluaciones de ingreso antes de viajar a Londres para la etapa presencial.

El último filtro incluyó un día de clases y evaluación con docentes de la institución actoral. Nina Rubín logró estar entre los 30 finalistas y recibió después la confirmación de su ingreso a la escuela de arte y actuación para seguir con su formación artística a sus 19 años de edad.

Mientras avanza en su preparación fuera de México, Nina mantiene el respaldo de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes han expresado públicamente su orgullo por las decisiones y proyectos profesionales de su hija.

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