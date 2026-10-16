Conoce las claves para entender el capítulo 3 de la serie de Timbiriche

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

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El capítulo 3 de Timbiriche, la serie llega a ViX este viernes 16 de octubre después de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El episodio retrata a los integrantes de la agrupación ya como adolescentes, en un periodo marcado por el crecimiento de la fama y los primeros excesos dentro de la dinámica del grupo.

Para entender el contexto real detrás de la ficción, conviene ubicar el momento exacto que atravesaba Timbiriche entre 1985 y 1986, años en los que el grupo dejó de ser una banda infantil para convertirse en un fenómeno dirigido al público adolescente.

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En este capítulo tres veremos la complejidad entre las relaciones de los integrantes de la banda, más sobre la línea argumental de Sasha y Luis, la consolidación de Edu en Timbiriche y un cambio importante en la alineación que marcó un antes y un después en la historia del grupo.

El grupo transitó de banda infantil a fenómeno juvenil en 1985

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

El 1 de julio de 1985 la agrupación lanzó Timbiriche Rock Show, su sexto álbum de estudio y el primero bajo un concepto juvenil, con el que el grupo dejó atrás la imagen infantil con la que debutó el 30 de abril de 1982 en el programa Siempre en Domingo, con el cantante español Miguel Bosé como padrino de la presentación.

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Ese disco incluyó sencillos que se convirtieron en clásicos de la agrupación, entre ellos “Soy un Desastre” y “Corro, Vuelo, Me Acelero”, ambos posicionados en el primer lugar de las listas de radio durante varias semanas. El álbum obtuvo la certificación de disco de oro en México tras superar las 100,000 copias vendidas, de acuerdo con registros discográficos de la época.

Otros sencillos del material, como “Vivirás”, “Ven, Ven, Ven”, “Me Plantó” y “Mi Globo Azul”, reforzaron la transición del grupo hacia un sonido más adolescente, alejado de las producciones infantiles que marcaron sus primeros años en la televisión.

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La producción discográfica de esos años coincidió con una etapa de giras constantes para el grupo, entonces integrado por Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening, Erik Rubín y Paulina Rubio, todos adolescentes de entre 14 y 16 años en ese periodo.

La salida de Benny Ibarra marcó el primer cambio en la alineación original

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

Dos meses después del lanzamiento de Timbiriche Rock Show, en septiembre de 1985, tal como se ve en el capítulo 2, Benny Ibarra anunció su salida del grupo para estudiar música en Estados Unidos. El productor de la banda encontró de forma inmediata un reemplazo: Eduardo Capetillo, quien debutó interpretando la canción “México” antes de aparecer formalmente en el video de “Soy un Desastre”, el tercer sencillo del álbum.

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Ese episodio representó el primer relevo dentro de la alineación que había debutado en 1982, y marcó el cierre de la etapa conocida como la formación original del grupo. Timbiriche Rock Show quedó, de esta manera, como el último disco grabado por todos los integrantes fundadores antes de las salidas que transformarían la agrupación en los años siguientes.

El grupo alcanzó uno de sus momentos de mayor popularidad en 1986

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

Para 1986, con todos sus integrantes ya en plena adolescencia, la fama de Timbiriche alcanzó uno de sus puntos más altos. Ese año, el grupo participó en un especial televisivo grabado en diciembre de 1985 y repetido en 1986, en el que presentaron varios de los sencillos de Timbiriche Rock Show, entre ellos “Mi Globo Azul” y “Juntos”.

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La consolidación del grupo como fenómeno juvenil coincidió con una etapa de exposición mediática constante, entre giras por México, presentaciones en televisión y apariciones en revistas especializadas en espectáculos, un contexto que explica la intensidad de la vida que llevaban los integrantes siendo aún menores de edad.

Ese periodo de 1985 y 1986 es precisamente el que retrata el tercer capítulo de la serie de ViX, al mostrar a un grupo de adolescentes que enfrentaba simultáneamente el éxito comercial, la presión de las giras y los primeros conflictos internos derivados de la convivencia constante y la falta de supervisión durante los viajes de promoción.

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