Gobierno de Costa Rica destituye a su embajador en México: el diplomático asegura que se enteró por la prensa

Pablo Heriberto Abarca, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue destituido como embajador de Costa Rica en México.

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El Gobierno de Costa Rica, encabezado por la presidenta Laura Fernández Delgado, destituyó este viernes 16 de octubre a Pablo Heriberto Abarca, quien se desempeñaba como embajador del país centroamericano en México desde agosto de 2022.

La decisión fue confirmada por el propio diplomático, quien aseguró que se enteró inicialmente de su salida por consultas realizadas por periodistas, antes de recibir la comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

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Según informó CR Hoy, a las 10:25 de la mañana Abarca manifestó que desconocía cualquier decisión relacionada con su destitución. Sin embargo, aproximadamente 55 minutos después, confirmó que había recibido la notificación correspondiente.

“No tenía idea hasta que me preguntaron y luego me enviaron, hace poco, la notificación”, declaró el funcionario al periódico La Nación.

Posteriormente, mediante un pronunciamiento público, el diplomático confirmó su salida y agradeció al expresidente Rodrigo Chaves Robles, durante cuya administración fue designado para representar al país en territorio mexicano.

“He sido notificado del cese de mi nombramiento como embajador en los Estados Unidos Mexicanos. Agradezco al expresidente Rodrigo Chaves por la oportunidad de representar a Costa Rica en un país tan extraordinario como México”, expresó.

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Abarca añadió que “de acá al 14 noviembre estaré concentrado en el cierre mi gestión”, confirmando que continuará desempeñando sus funciones diplomáticas durante las próximas semanas.

¿Quién es Pablo Heriberto Abarca?

Pablo Heriberto Abarca es un político costarricense que ejerció como diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) durante el período 2018-2022, etapa en la que también ocupó la jefatura de su fracción legislativa.

Tras concluir su paso por la Asamblea Legislativa, fue nombrado embajador de Costa Rica en México el 3 de agosto de 2022 y juramentado una semana después.

Su designación se produjo durante los primeros meses del Gobierno de Rodrigo Chaves, quien asumió la Presidencia en mayo de ese año.

La salida del diplomático pone fin a una gestión de más de cuatro años al frente de la representación costarricense en México, aunque todavía no se ha informado quién asumirá el puesto.

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El diplomático afirmó que se enteró inicialmente por los medios de comunicación y que posteriormente recibió la notificación oficial sobre su destitución.

Los cuestionamientos durante su gestión diplomática

El paso de Abarca por la embajada también estuvo marcado por algunos cuestionamientos públicos.

En abril de 2023, trascendió que el entonces embajador había recibido un obsequio de un empresario taurino mexicano y divulgado información sobre una supuesta “alianza taurina” relacionada con Ganadería 3X, una empresa vinculada con su familia.

Según recordó CR Hoy, el caso generó dudas sobre posibles intereses comerciales. Sin embargo, Abarca negó que existiera intención de beneficiar económicamente a sus familiares y sostuvo que había cometido un error al utilizar la palabra “alianza”.

La Cancillería inició una investigación preliminar, pero en julio de 2023 el Gobierno comunicó que no abriría un procedimiento administrativo sancionatorio contra el diplomático por ese episodio.

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También trascendieron cuestionamientos relacionados con declaraciones sobre la exdiputada Vanessa Castro y contactos con representantes de la empresa mexicana Tradeco.

Destitución ocurre tras la llegada de una nueva canciller

La salida de Abarca coincide con una serie de cambios recientes en la conducción de la política exterior costarricense.

Apenas un día antes, el 15 de octubre, Ana Elena Pinto Lizano asumió formalmente como nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto, en sustitución de Manuel Tovar.

Ana Elena Pinto Lizano fue juramentada este jueves 15 de octubre como nueva canciller de Costa Rica, convirtiéndose en la primera embajadora de carrera en ocupar ese puesto. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Tovar había sido destituido el 24 de septiembre, luego de que la presidenta Laura Fernández cuestionara que no le informara oportunamente sobre una reunión relacionada con la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por Estados Unidos.

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A estos movimientos se suma la salida de la vicecanciller Adriana Bolaños Argueta, anunciada días antes de la llegada de Pinto.

Hasta la tarde de este viernes, la Cancillería costarricense no había comunicado públicamente los motivos específicos de la destitución de Abarca.

Tampoco se ha anunciado quién sustituirá al exdiputado al frente de la representación diplomática de Costa Rica en México, una vez que concluya oficialmente su gestión el próximo 14 de noviembre.