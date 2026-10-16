Diego Lainez respalda a Gilberto Mora ante el interés del futbol internacional: “México necesita un referente en Europa”

El atacante de los felinos está convencido de que Morita tiene un gran futuro. (Especial)

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El presente y el futuro de la Selección Mexicana han convergido en un diálogo de profundo análisis sobre el destino de las jóvenes promesas aztecas en el balompié internacional. En medio de una ola creciente de rumores que sitúan al canterano de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, en la órbita de gigantes europeos como el Liverpool de la Premier League, figuras consolidadas como Diego Lainez han salido a respaldar el impacto y la proyección del talentoso mediocampista.

El actual atacante de los Tigres de la UANL, quien en su momento vivió en carne propia el vertiginoso salto a temprana edad hacia el balompié del Viejo Continente con el Real Betis, no dudó en dar su voto de confianza al juvenil que hoy porta la camiseta número 10 de la Selección Mexicana.

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Lainez enfatizó que el futbol mexicano atraviesa un momento crucial en el que requiere urgida y urgentemente consolidar figuras de peso en las ligas de mayor exigencia del planeta.

El mexicano tuvo la oportunidad de llegar a LaLiga. (REUTERS/Stephane Mahe)

La urgencia de una figura azteca en la élite europea

Durante su intervención, Diego Lainez analizó la presión mediática y las altas expectativas que suelen depositarse sobre las joyas emergentes de la Liga MX cada vez que irrumpen con fuerza en la Primera División y en las convocatorias del combinado nacional. Para el extremo universitario, la atención desmedida que rodea a jugadores como Mora responde a una necesidad colectiva e histórica del aficionado y de la estructura deportiva del país.

“Siempre que sale un jugador joven hay una expectativa. El país creo que también tiene la necesidad de tener un referente en Europa o de un referente, porque somos un país muy grande. En mi opinión, un gran país, muy buenas personas, personas muy capaces...”, expresó el atacante de la escuadra regiomontana al reflexionar sobre la exigencia que rodea al entorno tricolor.

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Las palabras de Lainez encuentran eco en un contexto donde el balompié mexicano ha adolecido en años recientes de una presencia masiva o protagónica en clubes de primera línea europea, un rol que históricamente ocuparon figuras de la talla de Hugo Sánchez, Rafael Márquez o Javier “Chicharito” Hernández.

Con el ascenso meteórico de Gilberto Mora, las esperanzas se han renovado respecto a la posibilidad de que un futbolista formado localmente pueda afianzarse como el nuevo estandarte del país en las competiciones más prestigiosas del mundo.

El jugador de los Xolos de Tijuana se perfila para ser la figura del equipo tricolor. (Selección Mexicana)

Las virtudes que blindan a Gilberto Mora, según Lainez

Más allá de las condiciones técnicas desbordantes que Mora ha demostrado en el terreno de juego tanto con Tijuana como vistiendo la indumentaria nacional, Diego Lainez quiso hacer especial énfasis en el aspecto humano y mental del joven futbolista. Habiendo compartido concentraciones y entrenamientos en las filas de la Selección Mexicana, el jugador de Tigres destacó el temple con el que el canterano fronterizo asume su rol como el portador del dorsal 10 en el equipo de todos.

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Lainez subrayó que la fortaleza psicológica y el entorno personal del juvenil son los activos más valiosos para resistir los cantos de sirena y las distracciones que suelen acompañar a un posible fichaje multimillonario hacia el balompié de Inglaterra o España.

“Es un chico muy centrado, muy educado. La verdad que, en ese sentido, podemos estar tranquilos”, aseveró Lainez, transmitiendo un mensaje de certidumbre a la afición mexicana sobre la capacidad del mediocampista para tomar las mejores decisiones en su carrera profesional.

Esta apreciación no es aislada. En fechas recientes, otras figuras internacionales de peso que han coincidido en el entorno del futbol mexicano —como el arquero costarricense Keylor Navas— también se han sumado a los elogios hacia Mora, coincidiendo en que su techo futbolístico y su disciplina personal lo impulsarán de manera natural a desembarcar en el balompié europeo a corta edad.

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Su participación en el Mundial 2026 impresionó a todo el mundo debido a su madurez dentro del terreno de juego teniendo apenas 17 años. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El sueño de la Premier League y el reto de la consolidación

La irrupción de Gilberto Mora en el plano internacional se da en un momento idóneo dentro del ciclo mundialista. Sus destacadas actuaciones en el torneo local le han permitido ganarse un lugar en las convocatorias de la Selección Mexicana, donde ha asumido responsabilidades impropias de su edad al manejar los hilos del mediocampo y lucir la mítica camiseta número 10.

Los visores de clubes europeos, encabezados por los reportes de seguimiento del Liverpool de la Premier League, han intensificado su monitoreo sobre la evolución del joven azteca. Para el futbol mexicano, la hipotética concreción de una transferencia de esta magnitud no solo representaría un hito financiero y deportivo para los Xolos de Tijuana, sino la oportunidad perfecta para que Mora inicie su camino de adaptación al futbol de máxima intensidad física y táctica.

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Con el respaldo abierto de compañeros de vestidor como Diego Lainez y la mirada de la prensa internacional sobre sus pasos, Gilberto Mora continúa enfocado en mantener la regularidad en la Liga MX, sabedor de que su juventud, sumada a su madurez fuera de las canchas, lo coloca en la rampa de salida para convertirse en el referente que la afición azteca tanto anhela ver triunfar en Europa.