México

De México a Texas: descubren más de una tonelada y media de metanfetamina en costales de sal

El cargamento fue localizado en 76 bolsas que aparentaban contener sal procedente de Colima; autoridades estadounidenses también reportaron el arresto reciente de una mexicana con 21 kilos de cocaína

Autoridades estadounidenses aseguraron alrededor de 1.54 toneladas de metanfetamina en el puerto de entrada de Laredo, Texas. (x @HSI_HQ)
Autoridades estadounidenses aseguraron alrededor de 1.54 toneladas de metanfetamina en el puerto de entrada de Laredo, Texas. (x @HSI_HQ)
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El Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) informó sobre el aseguramiento de alrededor de 1.54 toneladas de metanfetamina en el puerto de entrada de Laredo, Texas, en la frontera con México.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, el cargamento tendría un valor superior a 30 millones de dólares, lo que representa un importante golpe económico para la organización criminal que presuntamente intentaba introducir la droga a territorio estadounidense.

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El aseguramiento fue realizado mediante un operativo en coordinación con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), luego de que las autoridades inspeccionaran un camión con remolque que transportaba el cargamento.

Según la información difundida por HSI a través de su cuenta oficial en X, los agentes localizaron 76 bolsas que contenían 3 mil 395.91 libras de presunta metanfetamina, equivalentes a aproximadamente 1.54 toneladas.

Las imágenes compartidas por la institución muestran que las bolsas utilizadas para ocultar la droga aparentaban ser costales de sal, algunos de ellos identificados como procedentes del estado mexicano de Colima.

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Dos agentes con chalecos tácticos revisan sacos rotos con cristales blancos dentro de un remolque de carga iluminado.
Las 76 bolsas con droga aparentaban ser costales de sal procedentes de Colima, de acuerdo con HSI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La droga estaba oculta entre costales que aparentaban contener sal

El método utilizado para ocultar el cargamento permitió que la metanfetamina permaneciera dentro de un vehículo de transporte hasta que fue sometido a una inspección en el puerto fronterizo de Laredo.

HSI señaló que sus agentes trabajaron junto con personal de CBP para investigar el camión con remolque, donde finalmente fueron encontradas las 76 bolsas.

La dependencia estadounidense difundió fotografías del aseguramiento en las que se observan decenas de costales blancos acomodados en la zona de inspección, varios de ellos con referencias a sal de Colima.

El hallazgo representa uno de los decomisos recientes de droga registrados en este punto fronterizo, uno de los principales cruces entre México y Estados Unidos.

La autoridad no proporcionó en la información difundida detalles sobre la identidad de alguna persona detenida específicamente por este cargamento de metanfetamina ni precisó a qué organización criminal estaría relacionado.

El cargamento fue localizado durante una inspección realizada por HSI y CBP a un camión con remolque. (X @HSI_HQ)
El cargamento fue localizado durante una inspección realizada por HSI y CBP a un camión con remolque. (X @HSI_HQ)

Tampoco se dieron a conocer mayores detalles sobre el conductor del vehículo o sobre la ruta que habría seguido el tráiler antes de llegar al puerto de entrada de Laredo.

Antecedente: mexicana intentó ingresar con 21 kilos de cocaína

El aseguramiento de la metanfetamina se suma a otro caso registrado recientemente en el mismo puerto fronterizo, relacionado con el tráfico de cocaína desde México hacia Estados Unidos.

El pasado 7 de octubre, una mujer mexicana de 35 años fue arrestada después de que las autoridades estadounidenses localizaran 18 paquetes de cocaína con un valor estimado de 628 mil 400 dólares.

De acuerdo con el reporte, la droga tenía un peso aproximado de 21 kilogramos y estaba distribuida en paquetes conocidos como ladrillos, envueltos en plástico de color negro y blanco.

La mujer viajaba en un Nissan Rogue 2017 junto con un ciudadano estadounidense cuando el vehículo fue detenido para una inspección antes de cruzar hacia territorio estadounidense.

Durante la revisión, las autoridades localizaron los paquetes con la sustancia ilícita, por lo que la mujer fue arrestada.

Las autoridades estadounidenses han reforzado las inspecciones en los cruces fronterizos con México como parte de las acciones destinadas a detectar cargamentos de drogas que intentan ingresar a Estados Unidos.

El caso de la metanfetamina en Laredo destaca por el volumen del cargamento, pues las 3 mil 395.91 libras aseguradas equivalen a alrededor de 1.54 toneladas, mientras que HSI estimó su valor en más de 30 millones de dólares.

El decomiso se realizó en un punto estratégico de la frontera sur estadounidense, donde las autoridades mantienen revisiones de vehículos de carga y particulares que buscan ingresar al país.

Hasta el momento, la información difundida por HSI se concentra en el aseguramiento de la droga y en la coordinación con CBP para realizar la inspección del camión.

La dependencia no ha informado públicamente si existen personas detenidas por este decomiso, ni ha identificado a la organización criminal que estaría detrás del traslado de la metanfetamina.

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