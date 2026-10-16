México

Una mujer quiso hacer su “emprendimiento” de club cannábico en la Zona Rosa de la CDMX: fue detenida por la policía

Durante el cateo, las autoridades decomisaron centenares de productos, entre ellos dulces, pipas y cigarros, además de marihuana

Un hombre fuma tranquilamente un cigarrillo de marihuana en una calle de Berlín, donde su uso está regulado bajo leyes específicas que garantizan su consumo responsable y seguro (Imagen ilustrativa Infobae)
Un hombre fuma tranquilamente un cigarrillo de marihuana en una calle de Berlín, donde su uso está regulado bajo leyes específicas que garantizan su consumo responsable y seguro (Imagen ilustrativa Infobae)
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Agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a una mujer que instaló un club cannábico en un departamento de la calle Liverpool, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. El lugar funcionaba bajo el nombre WOW y ofrecía productos de marihuana para fumar ahí mismo en el local, lo que está prohibido en todo el país.

Durante el cateo, las autoridades decomisaron centenares de productos, entre ellos dulces, pipas y cigarros, además de marihuana. La mujer quedó detenida en el sitio.

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El establecimiento operaba en un departamento de la calle Liverpool, donde se comercializaban artículos relacionados con el consumo de marihuana.

En México, la Ley General de Salud permite la posesión de hasta 5 gramos de marihuana para consumo personal sin ser criminalizado automáticamente.

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Detalles clave sobre la posesión y el consumo:

• El límite legal: El artículo 479 de la Ley General de Salud establece los 5 gramos como el umbral de tolerancia para el consumo personal. Si portas esa cantidad o menos, no se ejerce acción penal por narcomenudeo.

• Exceder los 5 gramos: Si traes más de 5 gramos, las autoridades pueden investigarte. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que la cárcel o el castigo automático por rebasar los 5 gramos es inconstitucional; un juez debe evaluar si la cantidad era para consumo propio o para comercio.

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• Venta y comercio: La venta, comercialización, distribución y el suministro con fines recreativos siguen estando prohibidos en todo el país.

• Amparos y consumo lúdico: Las personas mayores de edad que tramitan un amparo ante la SCJN pueden obtener un permiso para cultivar y consumir su propia marihuana, pero este derecho no incluye comprarla en tiendas ni consumirla en espacios públicos frente a terceros.

Un ciudadano disfruta de un cigarrillo de marihuana y un vaso de cerveza en una calle de Berlín, donde el consumo y cultivo de cannabis están regulados bajo leyes específicas (Imagen ilustrativa Infobae)
Un ciudadano disfruta de un cigarrillo de marihuana y un vaso de cerveza en una calle de Berlín, donde el consumo y cultivo de cannabis están regulados bajo leyes específicas (Imagen ilustrativa Infobae)

Capturaron a un hombre con marihuana por atropello

En seguimiento a un hecho de tránsito en el que dos personas resultaron lesionadas en la alcaldía Cuauhtémoc, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron al probable responsable, en posesión de aparente marihuana.

Los uniformados realizaban labores de seguridad cuando fueron alertados vía radio sobre dos personas atropelladas en el cruce de las avenidas Morelos y Bucareli, en la colonia Centro, por lo que de inmediato se trasladaron al sitio para verificar la situación.

En el lugar, observaron a una mujer y a un menor de edad sobre la cinta asfáltica, por lo que solicitaron los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron a la mujer de 30 años de edad y al menor con lesiones policontundentes, por lo que no requirieron traslado a un hospital.

Un hombre fuma tranquilamente un cigarrillo de marihuana en una calle de Berlín, donde su uso está regulado bajo leyes específicas que garantizan su consumo responsable y seguro (Imagen ilustrativa Infobae)
Un hombre fuma tranquilamente un cigarrillo de marihuana en una calle de Berlín, donde su uso está regulado bajo leyes específicas que garantizan su consumo responsable y seguro (Imagen ilustrativa Infobae)

Como parte de las acciones para localizar al probable responsable, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y, mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro lo ubicaron en las calles Flores Magón y Marisol, en la colonia Santa María la Ribera, de la misma alcaldía.

En una rápida acción, los policías se aproximaron al sujeto y, en apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 15 bolsitas de plástico con aparente marihuana, un paquete circular emplayado con la misma sustancia a granel y un teléfono celular de color azul.

Por lo anterior, el hombre de 30 años de edad fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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