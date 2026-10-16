León vs América, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

León vs América (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El León y el Club América se enfrentarán este sábado 17 de octubre en el Estadio León, en el duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los dos equipos llegan ubicados entre los cinco primeros de la clasificación, por lo que el resultado podría tener repercusiones en la pelea por el liderato y los puestos de acceso directo a la Liguilla.

Las Águilas, dirigidas por Guillermo Almada, encabeza la tabla con 21 puntos en 10 partidos, luego de registrar seis victorias, tres empates y una derrota. Los de Coapa acumulan 22 goles a favor y 11 en contra, aunque en su compromiso más reciente dejaron escapar la posibilidad de sumar de a tres al empatar 1-1 frente a Monterrey en el Estadio Banorte.

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(Ron Chenoy-Imagn Images)

Del otro lado, León ocupa el quinto lugar con 18 unidades después de 11 encuentros, con un balance de cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. El conjunto de Javier Gandolfi viene de igualar 1-1 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Ismael Díaz adelantó a los Esmeraldas antes del descanso, pero Eduardo Armenta marcó en la recta final para repartir los puntos.

León busca frenar al líder América en la Liga MX

(Ron Chenoy-Imagn Images)

La Fiera intentará aprovechar la localía para recortar distancias con los primeros puestos, mientras que el América buscará conservar el liderato del Apertura 2026. La diferencia entre ambos es de tres puntos, por lo que una victoria es importante para las aspiraciones de los dos clubes en la recta final de la fase regular.

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Además, el encuentro tendrá un ingrediente especial: León se quedó con el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 6 de septiembre en la Leagues Cup 2026. En aquella ocasión, los Esmeraldas ganaron 1-0 con una anotación de Diber Cambindo, resultado que las Águilas tendrán la oportunidad de intentar revertir ahora en el torneo mexicano.

Fecha, horario y dónde ver el León vs América en México

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 se jugará este sábado 17 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León. La transmisión estará disponible a través de FOX One y FOX+.