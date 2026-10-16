Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 16 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,78 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,55% respecto al precio anterior de 20,67 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,78%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -1,72%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos tres días, reflejando un aumento en la confianza en la moneda europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro a peso mexicano se sitúa en 12,42%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 6,01%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.