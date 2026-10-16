Habrá talleres gratuitos para elaborar tus propias decoraciones de Día de Muertos en Chapultepec: fechas y horarios

Una familia elabora figuras de catrinas, adornos de fantasmas y papel picado durante un taller artesanal al aire libre en Chapultepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La temporada de Día de Muertos 2026 llega a la Ciudad de México con una oferta que combina la tradición de las decoraciones hechas a mano y los grandes montajes artísticos a escala monumental. Entre catrinas de cartonería, papel picado, cempasúchil y ofrendas que iluminan avenidas completas, la capital despliega una agenda que se extiende del 17 de octubre al 8 de noviembre.

El Bosque de Chapultepec se suma a esa oferta con una propuesta que invita a elaborar las propias piezas decorativas. A través de talleres gratuitos de entrada libre, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ofrecerá durante octubre actividades manuales para crear fantasmas, minicatrinas y papel picado, las mismas figuras que después aparecerán multiplicadas en los desfiles y ofrendas de toda la ciudad.

PUBLICIDAD

Bosque de Chapultepec Redes sociales

Talleres manuales en el Bosque de Chapultepec

La Sedema confirmó tres actividades manuales de entrada libre: un taller de fantasmas de Halloween el 17 de octubre, uno de minicatrinas los domingos 11 y 25, y uno de papel picado con cinco fechas disponibles durante todo el mes.

El primero, titulado “Boo! un fantasma para Halloween”, se realizará el sábado 17 de octubre a las 12 horas en el Audiorama. El material no detalla quién lo imparte.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anuncia un taller para la confección de figuras de tela en el Audiorama del Bosque de Chapultepec. (Gobierno de la CDMX/Instagram)

El segundo taller, “Minicatrinas del Bosque”, está a cargo de Irving Ramírez y se desarrollará en dos jornadas: los domingos 11 y 25 de octubre, también a las 12 horas. La sede será Calzada Juventud Heroica.

PUBLICIDAD

Un cartel de la Secretaría del Medio Ambiente anuncia un taller gratuito de elaboración de catrinas artesanales en el Bosque de Chapultepec. (Gobierno de la CDMX/Instagram)

El tercero, “Crea tu propio papel picado”, lo imparte Flor Pérez en el mismo punto, Calzada Juventud Heroica. Esta actividad tendrá cuatro oportunidades adicionales de asistencia: los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, a las 12 horas.

Un cartel de la Secretaría del Medio Ambiente anuncia un taller gratuito de papel picado para octubre en la Calzada Juventud Heroica del Bosque de Chapultepec. (Gobierno de la CDMX/Instagram)

El Sendero del Cempasúchil y la Feria de las Calacas

Chapultepec se integrará a la ruta principal de Día de Muertos de la ciudad con un festival propio. Bajo el concepto “La Puerta entre dos mundos”, también conocido como “El Sendero del Cempasúchil”, el bosque albergará del 29 de octubre al 4 de noviembre instalaciones inmersivas, música, danza, gastronomía y altares en el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor, en la Segunda Sección.

PUBLICIDAD

Entre los atractivos anunciados figuran un espectáculo de drones y Water Lantern, una experiencia de linternas flotantes sobre el Lago Mayor.

El bosque sumará además la Feria de las Calacas, programada para el sábado 31 de octubre de 11:00 a 19:00 horas en el Pabellón de Cultura Comunitaria, ubicado en avenida Constituyentes 270, colonia Ampliación Daniel Garza.

La jornada abrirá con la Orquesta Comunitaria de Pinos a las 11:00 horas. A las 11:30, el espacio Arrullos y Barullos recibirá a bebés de cero a dos años con la narración oral Arrullos del mar y otras ukucanciones para soñar, a cargo de Ichi Cuenta Historias.

PUBLICIDAD

Al mediodía se inaugurará la exposición de la Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL, en paralelo a una ofrenda-instalación abierta de 12:00 a 18:00 horas. A la 13:00, en el Foro Ombligo de la Luna, Mojiganga Arte Escénico presentará la obra Noche de calacas, recomendada a partir de seis años.

A las 14:00 horas, Charly Vagamundos ofrecerá la narración Nahuales y otros animales. La jornada cerrará a las 15:00 con el espectáculo musical ¡Muertos de la risa!, de ¡Qué payasos!, con Nacho Mostacho y Beto Batuca.

Al mediodía se inaugurará la exposición de la Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL, en paralelo a una ofrenda-instalación abierta de 12:00 a 18:00 horas. A la 13:00, en el Foro Ombligo de la Luna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desfiles y recorridos en Paseo de la Reforma

Desde el 23 de octubre y hasta el 8 de noviembre, Reforma contará con “El Camino”, una instalación de luz monumental entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepe (SEDEMA-CDMX)

El calendario capitalino arrancó el sábado 17 de octubre con el 18° Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular, con recorrido del Zócalo hacia Paseo de la Reforma.

PUBLICIDAD

El domingo 18 de octubre, a las 16:00 horas, se realizó la Marcha Zombie, con salida desde Avenida de la República hacia el Zócalo. Ese mismo día comenzó el Festival Flores de Cempasúchil, que se extenderá hasta el 1 de noviembre en el camellón de Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete, con la participación de floricultores de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

Desde el 23 de octubre y hasta el 8 de noviembre, Reforma contará con “El Camino”, una instalación de luz monumental entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec, que recrea visualmente el tránsito entre catrinas y flores de cempasúchil.

PUBLICIDAD

El 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, se llevará a cabo una rodada ciclista nocturna de 19 kilómetros, desde la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico. Un día después, el domingo 25 de octubre desde las 18:00 horas, se realizará la 13ª Mega Procesión de las Catrinas, también sobre Paseo de la Reforma.

El evento central de la temporada será el Gran Desfile de Día de Muertos, el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas. El recorrido iniciará en la Puerta de los Leones de Chapultepec y concluirá en el Zócalo, con carros alegóricos, marionetas gigantes, bandas musicales y danzantes. El desfile incluirá un tributo llamado “amor eterno”, dedicado a Juan Gabriel, Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez, además de representaciones relacionadas con la lucha libre.

PUBLICIDAD

La Ofrenda Monumental del Zócalo y otras instalaciones

Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La Ofrenda Monumental de Día de Muertos se instalará en la Plaza de la Constitución del 29 de octubre al 2 de noviembre. La Secretaría de Cultura capitalina informó que este año el montaje rendirá homenaje a La Catrina de José Guadalupe Posada, con una escultura de cartonería de 32 metros de altura, acompañada de tapetes de aserrín y miles de flores de cempasúchil.

En el mismo periodo, del 29 de octubre al 2 de noviembre, distintas zonas de la ciudad tendrán ofrendas comunitarias distribuidas en 12 sedes, entre ellas la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Lomas de la Era y varias Utopías en alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

PUBLICIDAD

Del 29 de octubre al 4 de noviembre, las fachadas de edificios de gobierno y del primer cuadro del Centro Histórico contarán con iluminación decorativa dedicada a la temporada.

La Megaofrenda de la UNAM regresará a Ciudad Universitaria durante los primeros días de noviembre, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, con altares e instalaciones artísticas.

Actividades en otras alcaldías

Un jarro de barro con atole de calabaza encabeza una ofrenda tradicional del Día de Muertos con flores de cempasúchil, velas y pan de muerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció también la Caminata al Mictlán, un recorrido nocturno y gratuito organizado por el Instituto del Deporte capitalino en el marco del programa Utopías. Se realizará el 23 de octubre, con actividades previas desde las 19:00 horas y arranque formal a las 21:30.

El recorrido cubrirá 2.3 kilómetros sobre el puente elevado del Jardín Flotante Tlallipan, en la Calzada de Tlalpan, desde el puente peatonal Roa Bárcenas hasta el Centro Histórico. La inscripción requiere registro previo.

En el sur de la ciudad, las Calaveras Gigantes de Tláhuac se instalarán sobre el asfalto de la colonia Santa Cecilia, del 24 de octubre al 7 de noviembre.

Un espectáculo de drones iluminados dibuja la figura de una catrina sobre el Bosque de Chapultepec mientras una multitud observa el evento por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda se completa con el Festival Cacao en el Museo Anahuacalli, del 29 de octubre al 2 de noviembre; el primer Festival del Perro Xoloitzcuintle en el Centro Histórico, del 26 de octubre al 1 de noviembre; y la celebración tradicional de San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, del 31 de octubre al 2 de noviembre, con actividades de alumbrado y ceremoniales en el panteón local.