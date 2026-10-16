México

“Mi cambio físico es resultado de decisiones que tomé”: Junior H aclara rumores sobre su estado de salud

El cantante de corridos tumbados Antonio Herrera Pérez salió a responder en redes sociales luego de que usuarios lo vincularan, sin pruebas, a un relato viral difundido en TikTok esta semana

Un hombre con capucha y reloj en un plano cercano a la izquierda y el mismo hombre de pie en una terraza frente a colinas verdes a la derecha.
La controversia surgió el jueves 15 de octubre, cuando el nombre del intérprete de corridos tumbados se volvió tendencia en TikTok y X. (Junior H/Facebook)
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Junior H rompió el silencio y salió a desmentir los rumores sobre un supuesto diagnóstico de VIH que circularon esta semana en redes sociales, luego de que usuarios lo vincularan a una historia viral difundida en TikTok. El cantante aseguró estar bien de salud y atribuyó su cambio físico a “decisiones que tomé por mi bienestar”.

La controversia surgió el jueves 15 de octubre, cuando el nombre del intérprete de corridos tumbados se volvió tendencia en TikTok y X. El origen fue un relato ajeno a él, que terminó señalándolo sin pruebas.

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Junior H/historias Instagram

El origen del relato viral en TikTok

Todo comenzó con un video publicado en la cuenta @pierre_eliteperito, en el que un abogado narró el caso de un cliente, hijo de un empresario hotelero, cuya expareja lo habría acusado de contagiarle VIH tras una denuncia por violación. Según el relato, la familia del cliente solicitó pruebas médicas que dieron negativo, y el hombre se negó a entregar dinero que presuntamente le exigían para cubrir un tratamiento.

Otras versiones del mismo relato señalan que la mujer habría descubierto su condición médica después de sufrir un accidente y someterse a estudios hospitalarios. En cualquiera de las variantes difundidas, el denominador común es que el cliente del abogado habría demostrado no tener la infección.

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El video sostiene que la mujer terminó la relación con su pareja tras descubrir una presunta infidelidad con “un cantante de corridos tumbados”, sin identificarlo. No existe en el relato original ningún nombre propio, ni de la mujer ni del artista señalado.

Un hombre sobre una terraza de madera contempla un paisaje verde junto a una cabeza de Buda y un texto impreso sobre fondo negro.
La controversia surgió el jueves 15 de octubre, cuando el nombre del intérprete de corridos tumbados se volvió tendencia en TikTok y X. El origen fue un relato ajeno a él, que terminó señalándolo sin pruebas. (Junior H/Redes sociales)

Por qué surgió el nombre de Junior H

Junior H
Junior H performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 13, 2025. REUTERS/Daniel Cole

A partir de esa narración sin identidades confirmadas, usuarios de redes sociales comenzaron a proponer nombres de cantantes en los comentarios del video. Entre ellos aparecieron Junior H, Neton Vega y Gabito Ballesteros, sin que ninguno fuera señalado de forma directa por el abogado que originó la historia.

Dos elementos impulsaron las especulaciones sobre Junior H en particular. El primero fue la notoria pérdida de peso que el cantante mostró respecto a sus primeras apariciones públicas. El segundo fue un juego de palabras entre algunos usuarios, que relacionaron la letra H de su nombre artístico con el virus señalado en el relato.

Ninguno de esos dos factores constituye una prueba. La apariencia física de una persona no permite determinar si tiene VIH ni confirmar ningún otro diagnóstico médico, y los cambios corporales pueden responder a causas muy diversas.

La respuesta de Junior H

Texto de color blanco distribuido en varios párrafos sobre un fondo completamente negro en una captura de pantalla
En el mismo texto, el artista fue tajante sobre el origen de su transformación física (Junior H/Historias Instagram)

Ante la ola de comentarios, el cantante publicó un mensaje en sus redes sociales para dirigirse directamente a sus seguidores. “Estoy bien, gracias a Dios”, escribió, y agradeció a quienes se preocuparon “de corazón” por él.

En el mismo texto, el artista fue tajante sobre el origen de su transformación física: “Mi cambio físico es simplemente el resultado de decisiones que tomé por mi bienestar”. Con esa frase, descartó cualquier relación entre su pérdida de peso y los señalamientos sobre una enfermedad.

El cantante también cuestionó el comportamiento de las plataformas digitales ante este tipo de situaciones. “Qué curioso cómo las redes sociales cada día están más podridas y pueden convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento”, señaló.

Herrera profundizó en esa idea al advertir sobre la normalización de las burlas en torno a temas médicos. “Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas”, escribió.

El mensaje cerró con una reflexión sobre la empatía. “Allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste”, agregó, antes de desear que “nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía” y despedirse con un agradecimiento a sus seguidores.

El artista detrás de los corridos tumbados

Junior H, Coachella
Su sencillo “No Eh Cambiado” se viralizó con millones de reproducciones y lo llevó a lanzar su álbum debut, Mi Vida en un Cigarro, en 2019 (Coachella/Captura de pantalla)

Junior H, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, nació en San Juan Cerano, Guanajuato. A los 15 años se mudó junto a su familia a Utah, Estados Unidos, donde compaginó la preparatoria con un trabajo como cocinero en un restaurante de comida rápida.

Fue en esa etapa cuando aprendió a tocar instrumentos como el acordeón y la guitarra viendo videos en internet. Componía y grababa canciones en privado, hasta que decidió subir algunas a YouTube bajo el nombre de Junior H.

Su sencillo “No Eh Cambiado” se viralizó con millones de reproducciones y lo llevó a lanzar su álbum debut, Mi Vida en un Cigarro, en 2019. Ese mismo año fue contactado por el empresario Jimmy Humilde, quien lo incorporó a la disquera independiente Rancho Humilde, donde conoció a Natanael Cano.

Desde entonces, el cantante consolidó una carrera marcada por colaboraciones con artistas como Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Oscar Maydon y Grupo Firme. Es considerado uno de los pioneros del movimiento de los corridos tumbados, subgénero que combina la música regional mexicana con elementos de trap y hip hop.

Próximas presentaciones del cantante

Junior H, Coachella
El cantante también tiene compromisos fuera de México como parte de su gira “Latinoamérica en Lágrimas 2026”, con fechas confirmadas en Guatemala, Chile, Costa Rica y Honduras (Coachella/Captura de pantalla)

La polémica se desató en medio de una intensa agenda de presentaciones para Junior H. El intérprete tiene programada una gira que arranca el 27 de octubre en el Palenque Fiestas de Octubre, en Zapopan, Jalisco.

El itinerario continúa en enero y febrero de 2027 con fechas en Guadalajara, Morelia, Querétaro, Puebla, Saltillo, Torreón y dos conciertos en el Estadio Azul de la Ciudad de México. La gira también contempla presentaciones en Tijuana, Mexicali, Los Mochis y Monterrey.

El cantante también tiene compromisos fuera de México como parte de su gira “Latinoamérica en Lágrimas 2026”, con fechas confirmadas en Guatemala, Chile, Costa Rica y Honduras. Previamente, en julio, se presentó en Barcelona y Madrid dentro de su gira europea.

En el plano discográfico, Junior H lanzó este 2026 el álbum Depr, en colaboración con Gael Valenzuela. El proyecto se suma a una discografía que incluye más de ocho álbumes de estudio desde su debut en 2019, varios de ellos con certificación de platino y posiciones en listas de Billboard.

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