Estados Unidos prohíbe el vuelo de drones en la frontera con México y advierte que los derribará con armas de energía dirigida

Frontera de San Diego y Tijuana. (AP Foto/Gregory Bull)

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El Departamento de Transporte, el Departamento de Guerra y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciaron este 16 de octubre una restricción temporal de vuelo que prohíbe cualquier operación no autorizada de drones a lo largo de la frontera con México. La medida, que entrará en vigor próximo 19 de octubre y se extenderá por un año, impide el vuelo de aeronaves no tripuladas desde la superficie hasta los 400 pies de altura (unos 122 metros), dentro de una milla náutica, es decir, 1.85 kilómetros al norte de la línea fronteriza.

Las tres dependencias federales presentaron la restricción como un esfuerzo coordinado para reducir los riesgos en las operaciones de seguridad fronteriza en curso, proteger al personal federal y reforzar la aplicación de la ley contra quienes violaran la zona de exclusión. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que las fuerzas estadounidenses derribarían cualquier dron vinculado a cárteles mediante armas de energía dirigida, en línea con operativos previos ya documentados en la zona.

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EEUU ha derribado drones con tecnología láser. Crédito: X - @JointTFSB

A pesar de las advertencias, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos publicó este mismo 16 de octubre los lineamientos para que los operadores puedan solicitar permisos y volar dentro del espacio restringido. El trámite debe enviarse a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con al menos 48 horas de anticipación a la operación prevista, e incluir el nombre del operador, sus certificaciones vigentes, número de teléfono, fecha, hora y lugar del vuelo, además de la identificación del control remoto, marca, modelo y número de serie del equipo.

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