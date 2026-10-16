México

Estados Unidos prohíbe el vuelo de drones en la frontera con México y advierte que los derribará con armas de energía dirigida

La medida llega luego de las recientes acciones contra redes de narcodrones que estarían vinculadas con el tráfico de personas y drogas

Frontera de San Diego y Tijuana. (AP Foto/Gregory Bull)
Frontera de San Diego y Tijuana. (AP Foto/Gregory Bull)
Guardar

El Departamento de Transporte, el Departamento de Guerra y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciaron este 16 de octubre una restricción temporal de vuelo que prohíbe cualquier operación no autorizada de drones a lo largo de la frontera con México. La medida, que entrará en vigor próximo 19 de octubre y se extenderá por un año, impide el vuelo de aeronaves no tripuladas desde la superficie hasta los 400 pies de altura (unos 122 metros), dentro de una milla náutica, es decir, 1.85 kilómetros al norte de la línea fronteriza.

Las tres dependencias federales presentaron la restricción como un esfuerzo coordinado para reducir los riesgos en las operaciones de seguridad fronteriza en curso, proteger al personal federal y reforzar la aplicación de la ley contra quienes violaran la zona de exclusión. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que las fuerzas estadounidenses derribarían cualquier dron vinculado a cárteles mediante armas de energía dirigida, en línea con operativos previos ya documentados en la zona.

PUBLICIDAD

EEUU ha derribado drones con tecnología láser. Crédito: X - @JointTFSB
EEUU ha derribado drones con tecnología láser. Crédito: X - @JointTFSB

A pesar de las advertencias, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos publicó este mismo 16 de octubre los lineamientos para que los operadores puedan solicitar permisos y volar dentro del espacio restringido. El trámite debe enviarse a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con al menos 48 horas de anticipación a la operación prevista, e incluir el nombre del operador, sus certificaciones vigentes, número de teléfono, fecha, hora y lugar del vuelo, además de la identificación del control remoto, marca, modelo y número de serie del equipo.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

DronesEEUUCBPDonald TrumpFrontera México EEUUNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevo derrame de hidrocarburo en Veracruz se originó en pozo en planta de sal, acusa Profepa, determina clausura temporal

La dependencia indicó que la empresa deberá taponar y reparar el pozo

Nuevo derrame de hidrocarburo en Veracruz se originó en pozo en planta de sal, acusa Profepa, determina clausura temporal

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

La joven aceptó un desafío de boxeo callejero después de conectar varios golpes contra su contrincante

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Nayarit ejecuta orden de aprehensión contra policía estatal por disparos que mataron a adolescente en Tepic

La familia de la víctima había exigido justicia y cuestionado directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero

Nayarit ejecuta orden de aprehensión contra policía estatal por disparos que mataron a adolescente en Tepic

Una mujer quiso hacer su “emprendimiento” de club cannábico en la Zona Rosa de la CDMX: fue detenida por la policía

Durante el cateo, las autoridades decomisaron centenares de productos, entre ellos dulces, pipas y cigarros, además de marihuana

Una mujer quiso hacer su “emprendimiento” de club cannábico en la Zona Rosa de la CDMX: fue detenida por la policía

Habrá talleres gratuitos para elaborar tus propias decoraciones de Día de Muertos en Chapultepec: fechas y horarios

La Sedema organizará tres actividades manuales de entrada libre en el Audiorama y Calzada Juventud Heroica, con fechas disponibles todos los sábados y domingos de octubre

Habrá talleres gratuitos para elaborar tus propias decoraciones de Día de Muertos en Chapultepec: fechas y horarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Nayarit ejecuta orden de aprehensión contra policía estatal por disparos que mataron a adolescente en Tepic

Una mujer quiso hacer su “emprendimiento” de club cannábico en la Zona Rosa de la CDMX: fue detenida por la policía

De México a Texas: descubren más de una tonelada y media de metanfetamina en costales de sal

A un año del homicidio de Carlos Manzo, Fiscalía de Michoacán reporta 33 detenidos y 90% de avance en las investigaciones

ENTRETENIMIENTO

Habrá talleres gratuitos para elaborar tus propias decoraciones de Día de Muertos en Chapultepec: fechas y horarios

Habrá talleres gratuitos para elaborar tus propias decoraciones de Día de Muertos en Chapultepec: fechas y horarios

“Mi cambio físico es resultado de decisiones que tomé”: Junior H aclara rumores sobre su estado de salud

Activa tu sentido arácnido, el Spider-Fest llega a la CDMX durante el fin de semana: actores de doblaje, bazar y concurso de cosplay

Gala Montes exhibe duro escrito que le habría dejado su mamá en una foto de cuando era niña: “Pareces prost...”

Compositor de Timbiriche pide disculpas públicas por no entender lo que ocurría con Sasha Sokol y Luis de Llano

DEPORTES

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Diego Lainez respalda a Gilberto Mora ante el interés del futbol internacional: “México necesita un referente en Europa”

León vs América, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Cleveland Guardians busca liquidar a Jonathan Aranda y los Tampa Bay Rays en el Juego 4 de la Serie de Campeonato: hora y dónde ver

Chivas vs Tigres: a qué hora y dónde ver el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026