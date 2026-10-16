Nayarit ejecuta orden de aprehensión contra policía estatal por disparos que mataron a adolescente en Tepic

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El Gobierno del Estado de Nayarit confirmó la ejecución de una orden de aprehensión contra un elemento de la Policía Estatal, vinculado con los hechos ocurridos en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Tepic. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atribuyó la acción a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la actuación de agentes estatales durante un operativo con civiles.

El caso se originó la noche del sábado 3 de octubre, cuando una persecución policial terminó con disparos contra una camioneta en la que viajaban cinco jóvenes. Uno de ellos, el adolescente Diego, de 16 años, murió días después a causa de las heridas.

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Orden de aprehensión contra un elemento de la Policía Estatal de Nayarit

La SSPC informó que la orden de aprehensión se ejecutó contra un elemento de la corporación estatal señalado por su participación en los hechos de la colonia Gustavo Díaz Ordaz. La dependencia atribuyó la acción legal al avance de las investigaciones que realiza la FGE.

El comunicado oficial no precisó la identidad del agente detenido ni la fecha exacta de la captura. Tampoco especificó el delito por el que se le imputa ni la autoridad judicial que emitió la orden.

Una camioneta con múltiples impactos de bala permanece acordonada por agentes policiales en una calle nocturna de Tepic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el inicio del caso, la SSPC separó de sus funciones operativas a los elementos involucrados en el incidente. La medida se aplicó de manera preventiva, mientras avanzaban las indagatorias correspondientes.

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La Dirección General de Asuntos Internos de la propia secretaría realiza actuaciones administrativas paralelas a la investigación penal. Esa área mantiene colaboración directa con la FGE dentro del ámbito de sus atribuciones.

El Gobierno de Nayarit remarcó que no encubrirá conductas fuera del marco legal entre sus filas. La dependencia aseguró que dará seguimiento puntual a las acciones derivadas del caso.

La SSPC subrayó que su colaboración con la Fiscalía se mantiene desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos. El organismo evitó prejuzgar responsabilidades individuales en su comunicado.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Diego, el adolescente de 16 años baleado en la colonia Gustavo Díaz Ordaz

De acuerdo con Infobae, Diego viajaba junto con otros cuatro jóvenes en una camioneta Mazda cuando se desató la persecución policial. El recorrido terminó en el cruce de la calle Gómez Mendiola y la avenida Insurgentes, en la capital nayarita.

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Según el relato de familiares recogido por el diario, los jóvenes circulaban por la calle Ixtlán cuando escucharon disparos y trataron de alejarse. La camioneta recibió varios impactos de bala antes de detenerse.

El adolescente recibió dos disparos en la cabeza y permaneció cinco días hospitalizado en estado crítico. Murió el jueves posterior al incidente, según la información publicada por el medio.

Otra de las jóvenes que viajaba en el vehículo resultó herida en la parte baja de la espalda. Esa persona fue dada de alta el domingo siguiente al hecho, de acuerdo con la versión familiar citada por la publicación.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el vehículo también viajaban Alisson, de 16 años; Javier, de 18, quien conducía, y Yuridia Monserrat Garciasancho López, conocida como Monse, de 19 años. Un quinto adolescente habría escapado del lugar, según la reconstrucción del diario.

Los familiares de los jóvenes sostienen que ninguno de los cinco portaba armas ni drogas al momento del operativo. Esa versión cuestiona directamente la actuación de los agentes que participaron en la persecución.

Fiscalía General del Estado y Dirección General de Asuntos Internos investigan a los agentes

La madre de Diego, Georgina Covarrubias, exigió públicamente que se investigue la actuación de los policías y se determinen responsabilidades. La mujer dirigió un mensaje directo al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, a través de redes sociales.

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“Sabes perfectamente que fue una negligencia de tus policías”, escribió Covarrubias, según consignó Infobae. La madre del adolescente cuestionó además cómo habría actuado el mandatario si la víctima hubiera sido uno de sus propios hijos.

Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paola Covarrubias, tía de Diego, difundió mensajes y un video en los que denunció presuntos actos de “brutalidad e impunidad” por parte de los elementos estatales. La familiar pidió ante el medio una investigación transparente sobre el operativo.

En ese material, difundido antes de la muerte del adolescente, Paola Covarrubias insistió en que los cinco jóvenes no portaban armas ni drogas. La tía cuestionó que los agentes dispararan contra el vehículo en lugar de aplicar los protocolos correspondientes.

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La familiar también solicitó que se investigue a todos los policías que participaron en el incidente y se esclarezca la situación de los jóvenes bajo custodia. Los otros tres jóvenes permanecen detenidos, aunque la información disponible no establece con precisión su situación jurídica individual.

Por su parte, la familia de Monse difundió un comunicado en el que pidió evitar juicios anticipados contra las personas involucradas. El documento, citado por el diario, señaló que gran parte de lo que la familia conoce proviene del propio relato de la joven.

Policías acordonan una calle mojada en México con cinta de "No Pase" y luces de patrulla, tras el asesinato de un agente durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy no estamos para cuestionamientos, discusiones ni juicios anticipados”, indicó ese comunicado familiar. El texto pidió que las responsabilidades se determinen con base en pruebas y no en prejuicios.

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Los familiares de los jóvenes detenidos también expresaron dudas sobre las pruebas que presuntamente se les practicaron. Esas dudas incluyen las condiciones en las que habrían rendido sus declaraciones ante las autoridades.

El comunicado oficial del 16 de octubre no establece quién realizó los disparos que provocaron las lesiones de Diego. Tampoco precisa si la Fiscalía abrió una indagatoria específica por un posible uso ilegítimo de la fuerza letal.

La investigación en curso deberá establecer las circunstancias exactas de la persecución y quién accionó las armas de fuego. El proceso también tendrá que determinar si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos y disposiciones legales aplicables.

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La FGE y la Dirección General de Asuntos Internos mantienen abiertas sus respectivas líneas de indagatoria sobre el caso. Ambas instancias deberán esclarecer, con base en las pruebas disponibles, las responsabilidades que correspondan por los hechos ocurridos en Tepic.

Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Nayarit reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos en su comunicado más reciente. La dependencia insistió en que la información proporcionada hasta ahora no implica prejuzgar la responsabilidad de las personas involucradas.

La ejecución de la orden de aprehensión contra el elemento policial representa, hasta el momento, el avance más concreto confirmado en el caso. La definición de la situación jurídica del agente detenido y de los jóvenes bajo custodia quedará sujeta a las siguientes etapas del proceso judicial.