Benny Ibarra se sintió mal y no soportó ver más la serie de Timbiriche tras el primer capítulo

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Se han estrenado los primeros dos capítulos de Timbiriche, la serie; luego de que el 9 de octubre saliera el primero de ellos en Las Estrellas, y simultáneamente estuviera disponible en ViX. El segundo también salió el mismo día en la plataforma de streaming.

De acuerdo con declaraciones del compositor Guillermo Méndez Guiu, el cantante Benny Ibarra vio el primer capítulo de la serie y se sintió mal por lo que vio, por lo que ya no quiere saber nada de la misma.

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Los primeros dos capítulos de la serie han generado muchas críticas, y aunque esta declaración sobre Benny es la única sobre integrantes de la banda, al parecer ninguno está conforme con el contenido.

La reacción de Benny Ibarra a la serie de Timbiriche

Benny fue uno de los integrantes fundadores de la popular agrupación infantil. (Jovani Pérez)

Benny Ibarra no soportó ver más del primer capítulo de la serie biográfica de Timbiriche. Guillermo Méndez Guiu reveló que el cantante dejó de ver el episodio y se fue a dormir porque el contenido lo hizo “sentirse muy mal”, en medio de una controversia que ya suma demandas potenciales y críticas de otros artistas de la industria.

“Con el único que realmente he hablado del tema es con Benny, la verdad me dijo que él vio el primer capítulo y ya no pudo ver más, se fue a acostar porque lo hizo sentirse muy mal”, relató Méndez Guiu a los medio.

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El productor considera que el resto de los integrantes de la agrupación comparte sensaciones similares, aunque hasta ahora ninguno más se ha pronunciado directamente sobre el contenido específico de los episodios.

La serie ya tiene ocho capítulos confirmados y estrena uno cada viernes

Los tres actores detallaron el proceso de seis semanas de ensayos y el rodaje en Uruguay para la producción que llegó a ViX el 9 de octubre. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La producción de ViX consta de ocho episodios en total. Los dos primeros se estrenaron el 9 de octubre, el primero también por Las Estrellas y el segundo disponible de inmediato en la plataforma de streaming.

A partir del tercer capítulo, ViX libera un episodio nuevo cada viernes a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El calendario continúa este 16 de octubre con el capítulo 3, seguido del 23 de octubre, el 30 de octubre y el 6 de noviembre.

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El enfrentamiento entre Julissa y Luis de Llano marca el primer episodio

El primer capítulo reconstruye la incorporación de Benny a la banda y el conflicto entre su madre, Julissa, y Luis de Llano, creador del concepto de Timbiriche. En la ficción, Julissa se opone a que su hijo se integre al grupo y se convierta en cantante, pues prefiere mantenerlo alejado de la exposición mediática.

(Archivo/FB)

El segundo episodio aborda la salida de Benny de la agrupación, vinculada a su ruptura con Sasha Sokol y a su decisión de mudarse a Estados Unidos para estudiar composición musical.

Seis integrantes originales se deslindaron del proyecto antes del estreno

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín publicaron un comunicado conjunto previo al lanzamiento. “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, señalaron los seis artistas.

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Luis de Llano anunció por separado, el 8 de octubre, que manifestó formalmente su oposición al uso de su imagen en la producción. En un comunicado difundido en Instagram, el productor informó que presentó actuaciones judiciales relacionadas con el cumplimiento de la sentencia civil obtenida por Sokol.

Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

Sasha Sokol evalúa acciones legales contra ViX

De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas, Sasha Sokol y su equipo jurídico analizan si existen elementos para emprender acciones legales contra ViX y los responsables de la serie. Entre las posibles vías legales mencionaron reclamaciones por daño moral, privacidad y uso de imagen.

Una fuente cercana a la cantante explicó al medio que primero revisarán cómo se representa su relación con De Llano, ocurrida cuando ella tenía 14 años y él 39. “La serie estará en el límite entre visibilizar un abuso y revictimizar”, declaró la fuente a TVNotas. El caso entre Sokol y De Llano ya cuenta con una sentencia civil favorable a la cantante, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Mauricio Martínez acusa a la producción de revictimizar a Sokol

El actor Mauricio Martínez lanzó una crítica directa contra la serie por abordar la historia de Sokol y De Llano sin que la cantante haya participado en la producción. “La nostalgia no justifica la revictimización. El espectáculo no está por encima de la verdad. Y el silencio, mucho menos”, escribió Martínez en un pronunciamiento público.

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

El productor Pablo Cruz defendió el carácter ficcionado del proyecto ante estas críticas. “Nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción. Es nuestra interpretación de lo que pasó”, declaró Cruz.

Andrea Legarreta y Pedro Damián se suman a los cuestionamientos

Andrea Legarreta y su hija Mía Rubín expresaron su inconformidad en una transmisión en vivo tras el estreno. Legarreta sostuvo que la serie no expone lo que realmente vivió Erik Rubín, padre de Mía, y que el homenaje a la agrupación quedó desplazado por el tema de Sokol y De Llano.

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El productor Pedro Damián también criticó que la producción de ViX no consultara a los integrantes originales pese a haber estado involucrado en la selección inicial del grupo. Damián respaldó la postura de los seis artistas que se deslindaron y sostuvo que Luis de Llano debe asumir su responsabilidad tras la sentencia ratificada por la SCJN. “Yo pienso que si hubo ese problema, debería de solucionarlo Luis”, declaró Damián.