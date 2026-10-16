Vinculan a proceso a una mujer y dos hombres por dos robos a casa en la Ciudad de México. FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo dos vinculaciones a proceso contra Eduardo “N”, Alan “N” y Nallely “N” por su probable participación en robos agravados a dos viviendas de la capital.

Los hechos ocurrieron el 24 y el 29 de enero de 2026 en las alcaldías Gustavo A. Madero y Coyoacán, respectivamente. En uno de los casos, los acusados amenazaron con un desarmador a una persona adulta mayor de 81 años.

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Los tres imputados fueron aprehendidos el pasado 9 de octubre al salir de un penal del Estado de México, donde cumplían prisión por otro robo a casa habitación del que habían obtenido su libertad mediante un acuerdo reparatorio.

Dos robos con días de diferencia

El primer hecho se registró el 24 de enero en la colonia Pradera, alcaldía Gustavo A. Madero. La víctima regresó a su domicilio y sorprendió a tres personas en el interior.

Dos de ellas huyeron al advertir su presencia, mientras que la tercera lo amenazó y le quitó las llaves de su automóvil, con el que intentó escapar. Al no lograr ponerlo en marcha, también huyó a pie, pero se llevó las llaves.

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Posteriormente, la víctima advirtió que de su vivienda habían sustraído dinero en efectivo, una computadora portátil y dos credenciales para votar.

El grupo de sospechosos sometió a una persona adulta mayor con un desarmador durante uno de los atracos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco días después, el 29 de enero, ocurrió el segundo robo en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. Según los datos recabados por la Fiscalía CDMX, los imputados forzaron la cerradura de una vivienda para ingresar y sustraer objetos de valor.

En el interior se encontraba una persona adulta mayor de 81 años, a quien Eduardo “N” habría amenazado con un desarmador mientras Alan “N” y Nallely “N” presuntamente sustraían joyas, un teléfono celular y bolsas de marca.

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Un patrón detectado por la Policía de Investigación

El agente del Ministerio Público recabó entrevistas de las víctimas, informes policiales y dictámenes periciales en criminalística y fotografía como parte de las investigaciones de ambos casos.

En paralelo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) identificaron un patrón de robos a viviendas en el que presuntamente participaban dos hombres y una mujer. El análisis de esta información, junto con diligencias de reconocimiento fotográfico realizadas ante el Ministerio Público, permitió relacionar a los tres imputados con ambos hechos.

El grupo de sospechosos sometió a una persona adulta mayor con un desarmador durante uno de los atracos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esos elementos, la Fiscalía CDMX obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes contra Eduardo, Alan y Nallely.

Detención al salir de un penal mexiquense

A través de la colaboración con autoridades del Estado de México, la Fiscalía CDMX estableció que los tres imputados se encontraban recluidos en el Penal de Barrientos, donde cumplían prisión por otro caso de robo a casa habitación, delito por el que habían sido detenidos el 24 de febrero de 2026.

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El 9 de octubre, los tres obtuvieron su libertad mediante un acuerdo reparatorio relacionado con ese procedimiento. Ese mismo día, agentes de la Fiscalía CDMX ejecutaron las órdenes de aprehensión en el propio centro penitenciario, con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los tres imputados fueron trasladados a penales de la Ciudad de México. Una vez ahí, agentes de la PDI ejecutaron otras órdenes de aprehensión relacionadas específicamente con el robo ocurrido en Coyoacán.

Dos vinculaciones a proceso en menos de una semana

Al día siguiente de la detención, el 10 de octubre, se celebró la audiencia por el caso de Gustavo A. Madero. El agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que obtuvo la vinculación a proceso de los tres imputados.

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La autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El 13 de octubre, la Fiscalía CDMX obtuvo la segunda vinculación a proceso de Eduardo, Alan y Nallely, esta vez por el robo ocurrido en Coyoacán. También se les impuso prisión preventiva, aunque en este caso se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El grupo de sospechosos sometió a una persona adulta mayor con un desarmador durante uno de los atracos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos resultados, la Fiscalía CDMX avanza en investigaciones que buscan esclarecer hechos de robo a casa habitación e identificar a los responsables para llevarlos ante la justicia.

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En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas se consideran inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

El robo a casa habitación en la Ciudad de México

Entre enero y septiembre de 2026, las detenciones y judicializaciones por robo a casa habitación aumentaron 51.4% frente al mismo periodo de 2024, según informó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

El dato forma parte del balance presentado por la funcionaria sobre los delitos prioritarios contemplados en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026. En el mismo periodo, las detenciones y judicializaciones también crecieron en extorsión (42.9%), robo de vehículo (22.8%), violación (22.7%) y homicidio (18.8%).

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El incremento en este delito se ha mantenido durante buena parte del año. Entre enero y julio, las detenciones y judicializaciones por robo a casa habitación habían aumentado 44.7% respecto a 2024, y entre enero y agosto, las judicializaciones específicamente alcanzaron un alza de 56.4%, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía CDMX.

Imagen Ilustrativa. Crédito: Presidencia

Pese al aumento en las judicializaciones, la incidencia delictiva general en la capital también creció. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Ciudad de México pasó de 54 mil 473 a 68 mil 154 delitos por cada 100 mil habitantes entre 2024 y 2025, un alza de 25.1% que la colocó como la entidad con mayor cantidad de delitos del país.

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Como parte de la estrategia contra este delito, la capital creó una unidad de criminalística de proximidad. Se trata de una célula que integra ministerios públicos, peritos y policías de investigación, enfocada en atender casos de robo a casa habitación con violencia, según explicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante el Informe de Seguridad de marzo de 2026.

De acuerdo con Brugada, esa estrategia ya se refleja en cifras concretas. Entre enero y marzo de 2026 se registró una disminución en la incidencia de robo a casa habitación respecto a 2025, además de un aumento del 19.4% en las órdenes de aprehensión vinculadas específicamente a este delito.

La jefa de Gobierno reconoció que persiste el desafío de fomentar la denuncia ciudadana y reducir la cifra negra, es decir, los casos que no llegan a ser reportados ante las autoridades.