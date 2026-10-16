Niurka lanza fuerte ataque contra el Mono Osuna en La Granja VIP: “Como hombre eres una porquería”

La actriz cubana no aguantó los comentarios ofensivos del exfutbolista (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el miércoles de asamblea en La Granja VIP, la actriz y cantante, Nirka Marcos, enfureció con el exjugador del futbol mexicano, Mario Mono Osuna, porque asegura que durante las cinco semanas de convivencia es víctima de comentarios ofensivos y actitudes que descifra como ataques personales.

“Tengo varias etapas contigo. La primera fue entender que me habías echado el ojo. La segunda fue cuando Julio (Camejo) me dijo: “Ignóralo”. Le dije: “No, necesito... yo miro para donde me dé la gana, pen***”“, exclamó la cubana durante la última emisión del reality show.

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“Necesito que él le muestre a la gente quién es, tal cual como es y para eso, obvio, le tengo que dar réplica, porque si no, pues él, para decirle ladrón al ladrón tienen que agarrarlo llorando, robando, para decirle delincuente a delincuente tienen que agarrarlo haciendo algo delincuente”.

“Entonces, para agarrar al misógino machista ofendedor de mujeres, porque hasta la negrita que te llevas bien con ella, te he visto diciéndole horrores como qué cara más fea tienes. pero esta de la verdadera madre”, manifestó Niurka Marcos delante de los demás participantes.

Por ende, la vedette cubana nominó al Mono Osuna por las palabras ofensivas y los conflictos que, según afirmó, acumula con él tras cinco semanas en La Granja VIP. “Yo te nomino por cada uno de los momentos en el que me has hecho procesar en mi mente maldiciones para darte en todo tu ser, de los corajes y ofensas que tú me has dedicado en estas cinco semanas”, señaló Niurka Marcos.

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Niurka cuestiona la supuesta influencia de Azalia Ojeda mientras Mario Osuna era capataz

La cubana no se guardó nada durante la asamblea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la misma asamblea, la actriz también puso en duda que la capatacia del Mono Osuna hubiera sido dirigida por él y señaló a Azalia Ojeda, conocida como La Negra, como la persona que habría influido en sus decisiones.

“Nos enteramos que tu capatacia fue liderada por La Negra (Azalia Ojeda), uno. dos, enterarnos que nuestros compañeros, además, se ponen a jugar en contra de su propio equipo para salvarte, me decepciona más todavía”, expuso Niurka Marcos.

La molestia de la bailarina con el Mono Osuna fue máxima. Antes de saber de su existencia al coincidir en La Granja Vip, dijo no sentir envidia por su trayectoria, pero llevó el enfrentamiento a un plano personal: “para mí, como hombre eres una porquería y no te quiero en mi vida”, sentenció.

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“Yo tengo a mi alrededor, en mi haber, en mi vida, grandes verdaderos hombres que respetan a las damas, pero aquí adentro incluso hay hombres, como por ejemplo Fernando (Lozada) y Pascal (Nadaud), que me enseñaron la delicadeza con la que se le debe tratar a una mujer”, indicó Niurka Marcos.

El Mono Osuna respondió a Niurka con un comentario sobre su salud mental

La discusión de Mono con Niurka en La Asamblea abrió un nuevo conflicto en el panel, donde Ferka cuestionó las críticas y Adame la acusó de respaldar una actitud misógina. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Al obtener el derecho de replica, Mario Osuna fue breve en sus palabras y aludió a su estado anímico. “Creo que eres muy joven para presentar indicios de demencia senil y creo que eres muy grande para tener trastorno de bipolar”, dijo el exfutbolista del Club América.

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Inmediatamente, el Mono bajó del templete y regresó a su lugar mientras Niurka Marcos se quedó mirando en silencio. Los comentarios del exjugador de futbol hacia la actriz cubana causaron polémica además de la risa de Kunno en plena asamblea de La Granja VIP.

¿Qué es el miércoles de asamblea en La Granja VIP?

El día miércoles los granjeros se nominaran cara a cara. (X: @lagranjavipmx)

El miércoles de asamblea es una de las instancias centrales de nominación en La Granja VIP. En esta dinámica, los granjeros pasan uno por uno delante de sus compañeros, eligen a quién desean enviar a la tabla de nominados y exponen sus motivos frente a frente.

El formato obliga a los participantes a expresar de manera pública los conflictos de convivencia, las diferencias estratégicas y las alianzas que se forman durante la semana. A diferencia de una votación secreta, la asamblea convierte cada nominación en una confrontación directa, por lo que suele concentrar los principales encuentros de la competencia.

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Los votos determinan qué concursantes quedan en riesgo de eliminación en La Granja VIP. Sin embargo, la lista no siempre queda definida en el miércoles de asamblea. El programa contempla poderes y pruebas que pueden cambiar la placa antes de la gala de cada domingo.

En esta semana, por ejemplo, Kevyn Bicolor ya estaba nominado debido al Legado que había recibido de Pascal Nadaud tras su eliminación. Azalia Ojeda también llegó a la asamblea en riesgo tras perder el duelo de nominación contra el Mono Osuna.

Luego, los votos de los granjeros colocaron a Osuna e Ivonne Montero en la tabla, aunque el Huevo Dorado permitió una modificación posterior. Además, los nominados enfrentan el Juego de Salvación. Ahí, los concursantes participan en la dinámica de Echar Tierra. quien reciba más tierra queda impedido de competir por la salvación.

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Entre los restantes, uno logra salir de la placa. Después, el ganador debe afrontar la Prueba de Traición, que le permite incorporar a otro concursante a la nominación. Por tanto, la asamblea funciona como el primer gran filtro de la semana, pero no como el último.

Las estrategias de los equipos, los poderes especiales y las pruebas siguientes pueden alterar la lista final de participantes que enfrentan la votación del público en la segunda temporada de La Granja VIP.