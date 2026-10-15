Morena rechaza eliminar el ISR al aguinaldo: Alito Moreno y Citlalli Hernández chocan en redes

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La legisladora priista Ana Isabel González señaló que su partido presentó esta iniciativa sobre el aguinaldo por tercera ocasión. Credito: cuartoscuro

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Morena rechazó eliminar el pasado 14 de octubre cobro de ISR en los aguinaldos durante la discusión de la Ley del Impuesto sobre la Renta, una propuesta presentada por diputados del PAN y PRI que buscaba que esta prestación llegara íntegra a los trabajadores al cierre de cada año.

Las iniciativas sobre el aguinaldo fueron presentadas por separado por el diputado panista Armando Tejeda Cid y la legisladora priista Ana Isabel González González durante la discusión de la Ley del ISR en la Cámara de Diputados.

Tejeda Cid sostuvo que el aguinaldo permite a los trabajadores pagar deudas, arreglar su casa o tener un respiro económico. También cuestionó que la economía de las familias mexicanas no sea prioritaria frente a la recaudación sobre esa prestación.

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“Morena tuvo la oportunidad de ponerse del lado de las familias y prefirió darles la espalda”, afirmó el panista, quien señaló que su bancada ha planteado durante un año eliminar el ISR al aguinaldo, pero la mayoría morenista ha rechazado la propuesta.

El PRI afirma que presentó la iniciativa por tercera ocasión

Alito Moreno calificó de indolente la decisión de mantener el gravamen fiscal sobre el aguinaldo. (Foto: X/@alitomorenoc)

Ana Isabel González aseguró que esta es la tercera vez que el PRI propone retirar el ISR del pago de aguinaldos. Desde tribuna, planteó que la exención permitiría a las familias disponer de más recursos para los gastos de diciembre y la planeación del siguiente año.

“Imagínate que recibieras tu aguinaldo y que no te quitaran el ISR”, expresó la diputada priista. “Imagínate que llegue este diciembre y recibas tu dinero completo sin que te quiten lo que te corresponde”.

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El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, retomó el rechazo de la propuesta en un mensaje publicado el pasado 14 de octubre. Acusó que Morena “le volvió a dar la espalda a las y los trabajadores de México” al mantener el gravamen.

“Esta fue una iniciativa del PRI que hoy se queda en el tintero por la indolencia de la mayoría oficialista”, escribió Moreno. Añadió que “el aguinaldo es sagrado” y que el producto del esfuerzo de un año no debe recibir más impuestos.

Citlalli Hernández responde con el voto del PRI sobre outsourcing

Citlalli Hernández señaló que el PRI se opuso a la reforma contra el outsourcing aprobada en 2021. Crédito: X / @CitlaHM

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, respondió a Moreno mediante otro mensaje publicado el mismo 15 de octubre. La morenista cuestionó que el dirigente priista hablara sobre derechos laborales.

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“Ahora resulta que Alito quiere dar lecciones sobre derechos laborales. ¡Qué poca vergüenza! Afortunadamente el pueblo sí tiene memoria”, escribió Hernández.

La dirigente señaló que, en 2021, el PRI se negó a respaldar la reforma contra el outsourcing. Afirmó que la mayoría de sus diputados se abstuvo o votó en contra de eliminar un esquema que, durante años, permitió a empresas evadir obligaciones laborales, incluido el pago de prestaciones como el aguinaldo.

Hernández contrapuso esa postura con las acciones de su partido: “Mientras el PRI se resistía a esa reforma, Morena impulsó la recuperación del salario mínimo y la defensa de los derechos laborales”.

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Hernández descarta buscar la alcaldía Cuauhtémoc en 2027 para concluir su encargo en Morena

La dirigente partidista prevé terminar en diciembre las tareas de la Comisión Nacional de Elecciones, antes del arranque de las campañas. (Morena)

Citlalli Hernández descartó buscar la alcaldía Cuauhtémoc en 2027 y afirmó que su prioridad es concluir su encargo como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, cuyas tareas principales prevé terminar en diciembre antes del inicio de las campañas electorales.

La dirigente señaló que no tiene interés en registrarse en el proceso interno para contender por la demarcación y que no ha destinado tiempo a evaluar esa posibilidad. Consideró que abandonar anticipadamente sus responsabilidades de Morena sería irresponsable por los procesos electorales que la comisión debe atender.

Entre esas labores está la definición de coordinaciones territoriales, candidaturas y coaliciones electorales. También debe organizar los procesos internos vinculados con las coordinaciones de Defensa de la Cuarta Transformación.

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La comisión trabaja en acuerdos para la contienda federal, alianzas en las entidades y sus ayuntamientos, además de procesos relacionados con 17 gubernaturas y 30 congresos locales. Hernández busca dejar definidos esos acuerdos antes de que comiencen las campañas, como ocurrió durante el proceso electoral de 2024.

Citlalli Hernández no prevé separarse de la Comisión Nacional de Elecciones

Hernández busca mantener el diálogo con la militancia para elegir un perfil con respaldo en la demarcación. | Twitter Citlalli Hernández

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones explicó que su nombre ha sido planteado por militantes y liderazgos de Morena como una opción para reunir a los distintos grupos del partido en Cuauhtémoc.

Aclaró que esos planteamientos no surgieron de una aspiración personal. Algunos integrantes del movimiento la han buscado para proponerle participar, aunque hasta ahora no ha tenido oportunidad de sostener las conversaciones correspondientes.

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Hernández dijo estar dispuesta a dialogar con la militancia sobre el perfil que debe encabezar la candidatura. El objetivo, sostuvo, es construir un acuerdo que permita postular a una persona con respaldo de los distintos sectores del movimiento, sea ella u otro aspirante.

Morena busca recuperar la alcaldía después de perderla en 2021 y de no obtener el triunfo en 2024, cuando su candidata Catalina Monreal fue derrotada por Alessandra Rojo de la Vega.