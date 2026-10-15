México

Morena mueve piezas en Guadalajara: Mery Pozos busca la Coordinación Municipal tras la crisis por el agua

Tras las detenciones, acusaciones de exceso policial y réplicas del gobernador reavivan una disputa que el partido no ha cerrado desde las impugnaciones electorales de 2024

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La diputada Mery Pozos anunció su registro para participar en la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guadalajara. El anuncio llega mientras Morena endurece su postura contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por la crisis del agua y la manifestación del pasado domingo.

¿Qué dijo Mery Pozos al registrarse?

La aspirante informó en redes sociales que confía en la encuesta partidista para definir a quien represente a la población, tras afirmar que ha recorrido la capital jalisciense y conoce sus necesidades

En un mensaje difundido en redes sociales, Pozos informó que se registró “el día de ayer”. Además, aseguró que ha recorrido la ciudad “de punta a punta” y que eso le permitió ver “todo lo que hay por hacer”.

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En el video que acompañó la publicación, llamó a confiar en la encuesta, a la que describió como “la herramienta más importante” del partido. Según explicó, esta no solo medirá quién es más conocido, sino quién tiene “las mejores credenciales” para representar a la gente.

La aspirante afirmó que participa “con la cara limpia y con los pies en Guadalajara bien puestos”. También aseguró que busca seguir “caminando a ras de tierra” y escuchando a los habitantes de la capital jalisciense.

El contexto: protesta por agua sucia en Guadalajara

Guadalajara manifestación agua represión
La manifestación del domingo pasado y sus secuelas —detenciones, acusaciones de exceso policial y réplicas del gobernador— reavivan una disputa que el partido no ha cerrado desde las impugnaciones electorales de 2024. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El registro coincide con un momento de tensión política entre Morena y el gobierno estatal. De acuerdo con Expansión Política, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, sostuvo que Lemus debe escuchar las demandas ciudadanas y garantizar el derecho al agua, o de lo contrario renunciar al cargo.

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La dirigente también pidió que el gobernador cese a su secretario de Seguridad Pública, Pablo Hernández González. Argumentó que durante la protesta hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. Criticó, además, el traslado de manifestantes al penal de Puente Grande.

Lemus, por su parte, sostuvo que la marcha fue infiltrada por “grupos de choque”, integrados por unas 400 personas. Aseguró que muchas iban encapuchadas y armadas con piedras, tubos y petardos. El gobernador informó que ordenó revisar los videos para evaluar la actuación de la policía y sancionar posibles excesos.

Montiel acusó a Movimiento Ciudadano de buscar politizar el problema, y recordó que ese partido gobierna Guadalajara desde hace 11 años. La presidenta Claudia Sheinbaum, según el mismo medio, ofreció recursos a Jalisco para obras hídricas.

¿Qué es la Coordinación de Defensa de la Transformación?

Citlalli Hernández y Ariadna Montiel analizan listados de personas inscritas a cargos internos del partido
La Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisa el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación. Crédito: X/@CitlaHM

Se trata de un proceso interno de Morena, vinculado a la organización territorial del partido y a la defensa de la soberanía nacional. El Comité Ejecutivo Nacional publicó la convocatoria el 17 de junio.

Desde entonces, aspirantes de distintas entidades han formalizado su participación:

  • Sonora: Célida López y María Dolores del Río se registraron ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
  • Zacatecas: Ulises Mejía Haro reportó 41 asambleas informativas en cinco semanas.
  • Guadalajara: Mery Pozos se suma con su registro a la coordinación municipal.

Medios locales ubican estos procesos rumbo a 2027. En lo revisado para esta nota, Morena no ha precisado si el resultado definirá candidaturas. Hay un antecedente: en 2023, el partido usó figuras similares, las coordinaciones estatales, para definir a sus aspirantes mediante encuesta. En ese proceso participaron perfiles para Jalisco como Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas y Carlos Lomelí.

El historial entre Morena y Lemus

La exigencia de renuncia formulada por la dirigencia nacional de Morena, tras la detención de 39 manifestantes que demandaban agua limpia, escala la presión sobre un gobernador de Movimiento Ciudadano ya acorralado por la crisis hídrica en la zona metropolitana

La relación entre el partido y el mandatario estatal ha sido conflictiva desde su llegada al cargo. En 2024, tras la elección en Jalisco, el Tribunal Electoral del Estado ratificó el triunfo de Lemus y desechó las impugnaciones de Morena. El tribunal también validó los resultados en Guadalajara y Tlaquepaque.

Ahora, el tema del agua vuelve a colocar a Jalisco en la agenda nacional del partido guinda.

Trayectoria de la aspirante

Pozos nació en Guadalajara y fue diputada federal de 2012 a 2015. Actualmente es legisladora de Morena por Jalisco. En enero de 2025 llamó a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum ante las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, durante el cierre de una gira legislativa.

Lo que sigue

Tras el registro, los aspirantes deberán atravesar las etapas que defina el partido, entre ellas la encuesta que Pozos mencionó en su mensaje. Hasta ahora no hay fechas confirmadas para Guadalajara. Tampoco se ha informado cuántos aspirantes más se registraron en la capital jalisciense.

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