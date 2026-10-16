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Comisión de Árbitros implementará nuevo reglamento: restringirán los partidos “talacha” y opiniones en redes sociales

Los jueces inscritos en la comisión de la FMF deberán atender las nuevas indicaciones para evitar sanciones

Comisión de Árbitros implementará nuevo reglamento (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Comisión de Árbitros implementará nuevo reglamento (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha sido señalada por las polémicas decisiones que han tomado en la dirección de los partidos de la Liga MX así como en la disciplina del cuerpo arbitral; entre irregularidades en el VAR, discusiones en la cancha, así como participación en eventos no oficiales ha traído consecuencias.

A través de redes sociales se filtró que la Comisión de Árbitros estableció que los silbantes mexicanos no podrán dirigir ni jugar en partidos o torneos ajenos a la FMF y sus ligas afiliadas sin autorización escrita, y deberán abstenerse de publicaciones e interacciones en redes sociales que puedan percibirse como parciales o impropias.

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El documento fue compartido por Fernando El Cantante Guerrero en sus redes sociales. El ex árbitro mundialista se encargó de filtrar detalles del nuevo reglamento que aplicará a todos los jueces vigentes del futbol mexicano. Se aprecia que el documento está firmado por Juan Manuel Herrero, también el comunicado anunció la creación de un Comité de Enlace Arbitral y la elaboración de un Código de Conducta.

Restricciones para participar en torneos ajenos a la FMF (REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo)
Restricciones para participar en torneos ajenos a la FMF (REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo)

El texto sostiene que la regulación busca evitar cualquier conducta que pueda poner en duda la neutralidad de los árbitros, y advierte que el incumplimiento puede derivar en medidas de la Comisión, incluida la no designación para partidos. Las disposiciones entran en vigor “a partir de hoy”, aunque el documento no precisa la fecha de emisión.

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Restricciones para participar en torneos ajenos a la FMF

La disposición abarca partidos y torneos que no pertenezcan a la FMF ni a sus ligas afiliadas, tanto si el árbitro participa como juez del encuentro o como jugador. El alcance incluye competencias amateurs, llaneras, empresariales, de exhibición y encuentros organizados por creadores de contenido, eventos que popularmente son conocidos como “partidos talacha”.

Para obtener la autorización, los árbitros deberán enviar su solicitud al correo del director general, jherrero@fmf.mx, con al menos 15 días hábiles de anticipación. La excepción aplica para juegos recreativos informales sin organizador, árbitro, inscripción ni transmisión.

La restricción sobre encuentros externos cobra relevancia tras el partido entre Chivas Impulsora y América Buenavista, en el que participó César Arturo Ramos Palazuelos. El duelo terminó antes del tiempo reglamentario por una pelea entre jugadores y la invasión de aficionados.

Las reglas para árbitros en redes sociales

Las reglas digitales aparecen tras la controversia que involucró a Katia Itzel García ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Las reglas digitales aparecen tras la controversia que involucró a Katia Itzel García ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los colegiados podrán conservar sus perfiles personales, pero el documento les ordena evitar publicaciones, comentarios, reacciones o contenidos compartidos que puedan interpretarse como parciales, impropios o contrarios a la dignidad de su función. La prohibición incluye pronunciarse sobre decisiones arbitrales propias o de otros integrantes del gremio.

Tampoco podrán expresar afinidad o rechazo hacia clubes, jugadores, cuerpos técnicos o directivos, ni criticar a colegas, instituciones o equipos. El lineamiento también veta el contenido relacionado con apuestas.

Las reglas digitales aparecen tras la controversia que involucró a Katia Itzel García, árbitra del empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca en la Jornada 10. Antonio Turco Mohamed cuestionó su actuación y, después, la colegiada publicó tres mensajes que fueron interpretados como posibles indirectas al entrenador.

El documento añade restricciones sobre la información operativa de los partidos. Los árbitros no deberán revelar designaciones, ciudades, hoteles o viajes antes de que exista un anuncio oficial, ni difundir calificaciones, evaluaciones o audios del sistema de videoarbitraje (VAR). Las entrevistas, podcasts y contenidos patrocinados también quedarán sujetos a autorización previa de la Comisión.

Ante insultos o amenazas, la indicación es conservar las pruebas y reportarlas de inmediato para recibir acompañamiento de la Comisión.

El nuevo comité y el Código de Conducta arbitral

El texto anuncia la creación del Comité de Enlace Arbitral (CEA), integrado por un presidente independiente, la FMF, representantes de clubes, la Liga MX, la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Árbitros. Su función será abrir un espacio permanente de diálogo sobre asuntos del arbitraje y promover nuevas reglas dirigidas también a jugadores y cuerpos técnicos.

De forma paralela, la Comisión prepara un Código de Conducta que definirá las obligaciones de los árbitros dentro y fuera de la cancha, las conductas prohibidas y las consecuencias de infringirlas. El documento precisa que las nuevas normas buscarán apegarse a estándares internacionales y que su propósito es proteger a los árbitros, a sus familias y fortalecer la figura arbitral.

Quienes no cumplan con los permisos y límites establecidos se exponen a quedar fuera de futuras designaciones.

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